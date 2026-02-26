Πετρέλαιο σε τροχιά ανόδου – Οι επιπτώσεις στα καύσιμα στην Ελλάδα

Οι διεθνείς αγορές ενέργειας καταγράφουν άνοδο, με τις τιμές του αργού (Brent και West Texas Intermediate – WTI) να κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων μηνών. Το Brent διαπραγματεύεται σήμερα (26.2.2026) πάνω από τα 71 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για πιθανή επιδείνωση της αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Η αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα επαναφέρει το «ασφάλιστρο κινδύνου» στις τιμές, με τους επενδυτές να προεξοφλούν ενδεχόμενες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά. Στο επίκεντρο βρίσκεται το κατά πόσο οι συνομιλίες Ουάσινγκτον – Τεχεράνης μπορούν να αποτρέψουν μια στρατιωτική κλιμάκωση που θα επηρέαζε τον εφοδιασμό. Ωστόσο, η άνοδος περιορίστηκε εν μέρει από την αύξηση των αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ.

Ανοδικές πιέσεις στα καύσιμα

Το τελευταίο δίμηνο καταγράφεται αισθητή ενίσχυση των τιμών στα υγρά καύσιμα. Ενδεικτικά, η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει αυξηθεί περίπου κατά 20 λεπτά, ενώ παράγοντες της αγοράς δεν αποκλείουν νέες ανατιμήσεις εφόσον συνεχιστεί η ανοδική πορεία του αργού.

Η εικόνα στην Ελλάδα

Η διεθνής άνοδος του πετρελαίου αποτυπώνεται και στην ελληνική αγορά:

Αμόλυβδη βενζίνη (95 οκτανίων): Η μέση τιμή διαμορφώθηκε χθες κοντά στα 1,747 ευρώ/λίτρο, ακολουθώντας ανοδική τροχιά από τις αρχές Φεβρουαρίου.

Πετρέλαιο κίνησης (diesel): Κινείται επίσης ανοδικά, με μέση τιμή περίπου 1,557 ευρώ/λίτρο, υψηλότερη σε σχέση με δύο μήνες πριν.

Η σύνδεση είναι άμεση: το αργό αποτελεί βασική πρώτη ύλη για τα διυλιστήρια. Όταν η τιμή του Brent αυξάνεται, το κόστος παραγωγής καυσίμων ανεβαίνει, με βενζίνη και diesel να ακολουθούν με μικρή χρονική υστέρηση.

Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

Καθοριστικός παράγοντας για την πορεία των τιμών παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου. Οποιαδήποτε απειλή ή περιορισμός στη ναυσιπλοΐα στην περιοχή αρκεί για να πυροδοτήσει έντονες αναταράξεις στις αγορές. Περίπου 16,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μεταφέρονται μέσω του συγκεκριμένου περάσματος, από το οποίο εξαρτώνται απόλυτα έξι χώρες του Κόλπου, μεταξύ αυτών η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, τα ΗΑΕ και το Κατάρ.

Σε περίπτωση σοβαρής κλιμάκωσης ή διαταραχής της ναυσιπλοΐας, οι διεθνείς τιμές θα μπορούσαν να κινηθούν ακόμη υψηλότερα, με άμεσο αντίκτυπο και στις ελληνικές αντλίες μέσα σε λίγες ημέρες.

Επιπτώσεις στην οικονομία

Για την Ελλάδα, οι αυξήσεις δεν επηρεάζουν μόνο τους οδηγούς ΙΧ, αλλά και το κόστος μεταφορών, την εφοδιαστική αλυσίδα και ενδεχομένως τις τελικές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλο μέρος της τελικής τιμής καυσίμων στη χώρα προέρχεται από φορολογικές επιβαρύνσεις (ΕΦΚ και ΦΠΑ). Αυτό περιορίζει τα περιθώρια απορρόφησης των αυξήσεων, αλλά και επιβραδύνει την αποκλιμάκωση όταν οι διεθνείς τιμές υποχωρούν.

Οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται κρίσιμες, καθώς κάθε εξέλιξη στο μέτωπο ΗΠΑ – Ιράν αντανακλάται πλέον σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στις διεθνείς αγορές και, τελικά, στις τιμές των ελληνικών πρατηρίων.

