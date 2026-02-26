Πετρέλαιο σε τροχιά ανόδου – Οι επιπτώσεις στα καύσιμα στην Ελλάδα

Η αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα επαναφέρει το «ασφάλιστρο κινδύνου» στις τιμές, με τους επενδυτές να προεξοφλούν ενδεχόμενες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά.

Πετρέλαιο σε τροχιά ανόδου – Οι επιπτώσεις στα καύσιμα στην Ελλάδα
26 Φεβ. 2026 16:53
Pelop News

Οι διεθνείς αγορές ενέργειας καταγράφουν άνοδο, με τις τιμές του αργού (Brent και West Texas Intermediate – WTI) να κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων μηνών. Το Brent διαπραγματεύεται σήμερα (26.2.2026) πάνω από τα 71 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για πιθανή επιδείνωση της αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Η αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα επαναφέρει το «ασφάλιστρο κινδύνου» στις τιμές, με τους επενδυτές να προεξοφλούν ενδεχόμενες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά. Στο επίκεντρο βρίσκεται το κατά πόσο οι συνομιλίες Ουάσινγκτον – Τεχεράνης μπορούν να αποτρέψουν μια στρατιωτική κλιμάκωση που θα επηρέαζε τον εφοδιασμό. Ωστόσο, η άνοδος περιορίστηκε εν μέρει από την αύξηση των αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ.

Ανοδικές πιέσεις στα καύσιμα

Το τελευταίο δίμηνο καταγράφεται αισθητή ενίσχυση των τιμών στα υγρά καύσιμα. Ενδεικτικά, η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει αυξηθεί περίπου κατά 20 λεπτά, ενώ παράγοντες της αγοράς δεν αποκλείουν νέες ανατιμήσεις εφόσον συνεχιστεί η ανοδική πορεία του αργού.

Η εικόνα στην Ελλάδα

Η διεθνής άνοδος του πετρελαίου αποτυπώνεται και στην ελληνική αγορά:

  • Αμόλυβδη βενζίνη (95 οκτανίων): Η μέση τιμή διαμορφώθηκε χθες κοντά στα 1,747 ευρώ/λίτρο, ακολουθώντας ανοδική τροχιά από τις αρχές Φεβρουαρίου.
  • Πετρέλαιο κίνησης (diesel): Κινείται επίσης ανοδικά, με μέση τιμή περίπου 1,557 ευρώ/λίτρο, υψηλότερη σε σχέση με δύο μήνες πριν.

Η σύνδεση είναι άμεση: το αργό αποτελεί βασική πρώτη ύλη για τα διυλιστήρια. Όταν η τιμή του Brent αυξάνεται, το κόστος παραγωγής καυσίμων ανεβαίνει, με βενζίνη και diesel να ακολουθούν με μικρή χρονική υστέρηση.

Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

Καθοριστικός παράγοντας για την πορεία των τιμών παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου. Οποιαδήποτε απειλή ή περιορισμός στη ναυσιπλοΐα στην περιοχή αρκεί για να πυροδοτήσει έντονες αναταράξεις στις αγορές. Περίπου 16,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μεταφέρονται μέσω του συγκεκριμένου περάσματος, από το οποίο εξαρτώνται απόλυτα έξι χώρες του Κόλπου, μεταξύ αυτών η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, τα ΗΑΕ και το Κατάρ.

Σε περίπτωση σοβαρής κλιμάκωσης ή διαταραχής της ναυσιπλοΐας, οι διεθνείς τιμές θα μπορούσαν να κινηθούν ακόμη υψηλότερα, με άμεσο αντίκτυπο και στις ελληνικές αντλίες μέσα σε λίγες ημέρες.

Επιπτώσεις στην οικονομία

Για την Ελλάδα, οι αυξήσεις δεν επηρεάζουν μόνο τους οδηγούς ΙΧ, αλλά και το κόστος μεταφορών, την εφοδιαστική αλυσίδα και ενδεχομένως τις τελικές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.

Πετρέλαιο σε τροχιά ανόδου – Οι επιπτώσεις στα καύσιμα στην Ελλάδα

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλο μέρος της τελικής τιμής καυσίμων στη χώρα προέρχεται από φορολογικές επιβαρύνσεις (ΕΦΚ και ΦΠΑ). Αυτό περιορίζει τα περιθώρια απορρόφησης των αυξήσεων, αλλά και επιβραδύνει την αποκλιμάκωση όταν οι διεθνείς τιμές υποχωρούν.

Οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται κρίσιμες, καθώς κάθε εξέλιξη στο μέτωπο ΗΠΑ – Ιράν αντανακλάται πλέον σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στις διεθνείς αγορές και, τελικά, στις τιμές των ελληνικών πρατηρίων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:21 «Βίωσα δύσκολες και εκβιαστικές συμπεριφορές, εμείς δεν μιλάγαμε ως γενιά», αποκαλυπτική η Μαρία Αλιφέρη
22:57 Βρέθηκαν σύμβολα 45.000 ετών σε σπήλαια στη Γερμανία, η νέα μελέτη που αμφισβητεί τα δεδομένα για την αρχή της γραφής
22:47 «Το τραγούδι του Akyla είναι έξυπνο, έχει μία ιδέα», οι προβλέψεις της Λίνας Νικολακοπούλου
22:37 ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε ακρόαση τον Πανιώνιο για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά
22:26 Απόφαση για ΟΠΚΕ στην Αιγιάλεια, από Δευτέρα οι ενισχύσεις
22:16 Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό, θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει
22:14 Συναγερμός, μωρό έπεσε από 3ο όροφο πολυκατοικίας!
22:05 Μιλάνο: Σε λιποθυμία του οδηγού φέρεται να οφείλεται ο εκτροχιασμός του τραμ, δύο νεκροί και 40 τραυματίες
21:56 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 73 εκατ. ευρώ
21:47 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό από φορείς και πολίτες
21:37 Τελικός «αιωνίων» και στην πισίνα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το Κύπελλο
21:26 «Αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία», έτσι σκοτώθηκε η 67χρονη ΑμεΑ στο «Ε. Βενιζέλος»
21:16 Πρώτη ήττα της Ελλάδας στα προκριματικά, άστοχος στην εκπνοή ο Τολιόπουλος
21:09 «Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν», το «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης ΑμεΑ
20:59 Final 8 Rising Stars: Προμηθέας-ΚΑΟΧ Ευρώπη ΄87 79-41
20:51 Ντοκουμέντο από την πατροκτονία στη Λέρο: Ο πατέρας χτυπούσε τον 18χρονο γιο του πριν έναν χρόνο
20:41 Κογιώνης: «Μεγάλο το κίνητρο, το 100% για να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί»
20:31 «Αυτόνομα και δεν ήταν άλλος μαζί της», τι είπε για τη Λόρα ο εκπρόσωπος της Γερμανικής Αστυνομίας
20:21 Φονικό στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία, γιατί ζητούν ξεχωριστή δίκη
20:11 Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ