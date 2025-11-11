Πετρέλαιο: Σταθεροποίηση του brent κάτω από τα 64 δολάρια

Οι τιμές του αργού πετρελαίου εμφανίζονται σταθερές, με το Brent να διαμορφώνεται ελαφρώς κάτω από τα 64 δολάρια ανά βαρέλι μετά από μικρή άνοδο τη Δευτέρα, ενώ το West Texas Intermediate (WTI) κυμαίνεται κοντά στα 60 δολάρια. Η διαφορά μεταξύ των δύο πλησιέστερων συμβολαίων του WTI συρρικνώθηκε στα 9 σεντς ανά βαρέλι, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο, υποδηλώνοντας χαλάρωση στις συνθήκες της αγοράς.

Η αγορά αναμένει με ενδιαφέρον τις εκθέσεις που θα δημοσιευθούν την Τετάρτη: τον μηνιαίο απολογισμό του ΟΠΕΚ, ο οποίος προχωρά σε προοδευτική αύξηση της προσφοράς, και την ετήσια πρόβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), που έχει ήδη εκτιμήσει ρεκόρ ετήσιου πλεονάσματος για το 2026. Ο IEA θα ακολουθήσει με μηνιαία ενημέρωση την Πέμπτη.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού έχουν υποχωρήσει κατά 16% από την αρχή του έτους, σημειώνοντας απώλειες για τρίτο μήνα, λόγω προσδοκιών για παγκόσμιο πλεόνασμα. Ο ΟΠΕΚ και οι σύμμαχοί του χαλαρώνουν τους περιορισμούς παραγωγής, ενώ μη μέλη της συμμαχίας αυξάνουν την προσφορά με νέα βαρέλια.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



