Πετρέλαιο: Στο «κόκκινο» η αγορά λόγω Μέσης Ανατολής – Περικοπές 6% στην παγκόσμια παραγωγή

Σημαντικές αναταράξεις προκαλεί στην παγκόσμια αγορά ενέργειας ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς οι περικοπές στην παραγωγή πετρελαίου βαθαίνουν, περιορίζοντας περίπου το 6% της συνολικής παγκόσμιας προσφοράς. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή παίζει η σχεδόν πλήρης ακινητοποίηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τη διεθνή διακίνηση πετρελαίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, τέσσερις από τους μεγαλύτερους παραγωγούς της περιοχής – η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ – έχουν μειώσει τη συνολική παραγωγή τους έως και κατά 6,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ενεργειακή βιομηχανία της περιοχής εξαιτίας της γεωπολιτικής έντασης.

Πόλεμος και μπλοκάρισμα εξαγωγών

Ο πόλεμος, που βρίσκεται πλέον στη δεύτερη εβδομάδα του και έχει εμπλέξει περισσότερες από 12 χώρες, έχει ουσιαστικά μπλοκάρει την κύρια εξαγωγική οδό της περιοχής. Το αποτέλεσμα είναι μεγάλες ποσότητες πετρελαίου να παραμένουν αποθηκευμένες σε δεξαμενές, ενώ οι πετρελαϊκές εταιρείες αναγκάζονται να περιορίζουν την παραγωγή.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ, χαρακτήρισε την κατάσταση πρωτοφανή για την ενεργειακή βιομηχανία της περιοχής.

«Αν και στο παρελθόν έχουμε αντιμετωπίσει διαταραχές, αυτή είναι μακράν η μεγαλύτερη κρίση που έχει βιώσει η πετρελαϊκή και φυσικού αερίου βιομηχανία της περιοχής», δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.

Μείωση έως και κατά ένα τρίτο

Οι περικοπές στην παραγωγή αποτελούν μέχρι στιγμής τη σημαντικότερη αντίδραση στην πλευρά της προσφοράς από την έναρξη της σύγκρουσης. Συνολικά, οι τέσσερις χώρες έχουν μειώσει την παραγωγή τους έως και κατά το ένα τρίτο.

Αναλυτικότερα:

Η Σαουδική Αραβία έχει μειώσει την παραγωγή της κατά 2 έως 2,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά 500.000 έως 800.000 βαρέλια ημερησίως.

Το Κουβέιτ κατά περίπου 500.000 βαρέλια ημερησίως.

Το Ιράκ κατά περίπου 2,9 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Σε αναλογικό επίπεδο, το Ιράκ φαίνεται να έχει υποστεί τις μεγαλύτερες περικοπές, που αγγίζουν σχεδόν το 60% της παραγωγής του. Αντίστοιχα, οι μειώσεις στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Κουβέιτ αντιστοιχούν περίπου στο 20% έως 25% των επιπέδων παραγωγής που καταγράφονταν τον Φεβρουάριο.

Έντονες διακυμάνσεις στις τιμές

Η ένταση στην περιοχή επηρέασε άμεσα και τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Τη Δευτέρα η τιμή του «μαύρου χρυσού» πλησίασε τα 120 δολάρια το βαρέλι, αντανακλώντας την ανησυχία των αγορών για πιθανή παρατεταμένη διαταραχή στην παγκόσμια προσφορά.

Ωστόσο, οι τιμές υποχώρησαν εκ νέου όταν ο πρόεδρος των Ηνωμένες Πολιτείες, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος ενδέχεται να λήξει σύντομα, δημιουργώντας συγκρατημένη αισιοδοξία στις αγορές.

Αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία

Πέρα από την ενέργεια, η κρίση επηρεάζει ήδη πολλούς τομείς της παγκόσμιας οικονομίας. Όπως σημείωσε ο Νάσερ, η διαταραχή έχει προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις σε κλάδους όπως η ναυτιλία, οι ασφαλίσεις, η αεροπορία, η γεωργία και η αυτοκινητοβιομηχανία.

«Η διαταραχή έχει προκαλέσει μια σοβαρή αλυσιδωτή αντίδραση όχι μόνο στη ναυτιλία και την ασφάλιση, αλλά και μια δραματική επίδραση-ντόμινο στην αεροπορία, τη γεωργία, την αυτοκινητοβιομηχανία και άλλους κλάδους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι όσο περισσότερο διαρκεί η κρίση, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας και, κατ’ επέκταση, στην παγκόσμια οικονομία.

Κρίσιμη η επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Saudi Aramco τόνισε ότι η αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθεροποίηση της αγοράς.

Όπως υπογράμμισε, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου βρίσκονται ήδη στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών και ενδέχεται να μειωθούν ακόμη ταχύτερα αν συνεχιστεί η γεωπολιτική ένταση στην περιοχή.

