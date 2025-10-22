Πετρέλαιο θέρμανσης: «Χάσμα» τιμών, πότε ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση, το ύψος του επιδόματος

Παρά τη σχετική ισορροπία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, η λιανική πώληση του πετρελαίου θέρμανσης στην Ελλάδα παρουσιάζει «εξωφρενικές» διαφορές ανάμεσα στις αστικές και τις νησιωτικές περιοχές, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία.

Η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Αθήνα διαμορφώνεται περίπου στο 1,099 ευρώ ανά λίτρο. Αντίθετα, στα νησιά, και ειδικότερα στις Κυκλάδες, η μέση τιμή εκτοξεύεται στο 1,273 ευρώ ανά λίτρο. Αυτό μεταφράζεται σε μία διαφορά κόστους περίπου 17%, καθιστώντας τη θέρμανση σημαντικά ακριβότερη μακριά από την πρωτεύουσα.

Η διεθνής τιμή, εν τω μεταξύ, βρίσκεται περίπου 15% χαμηλότερα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση

Οι καταναλωτές που είναι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης αναμένεται να δουν το τελικό κόστος να μειώνεται σημαντικά, ειδικά στις περιοχές με αυξημένες κλιματικές ανάγκες.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα:

Η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει για αιτήσεις μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου.

Η πρώτη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2025-2026 υπολογίζεται να γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με τις λεπτομέρειες, τις διαδικασίες και τις προθεσμίες αναμένεται να εκδοθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Τα βασικά ποσά της ενίσχυσης κυμαίνονται από 100 έως 800 ευρώ, αλλά μπορούν να φτάσουν έως και τα 1.200 ευρώ σε οικισμούς με πολύ υψηλό κλιματικό συντελεστή (όπως Μέτσοβο, Νευροκόπι, Περτούλι), όπου η προσαύξηση φτάνει το 50% του βασικού ποσού.

Το επίδομα χορηγείται για κύρια κατοικία, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Εισόδημα : Έως 16.000 ευρώ για άγαμο και 24.000 ευρώ για έγγαμο/σύμφωνο συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο είναι 29.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ.

Ακίνητη Περιουσία: Η συνολική αξία δεν πρέπει να ξεπερνά τα 200.000 ευρώ για άγαμους και τα 260.000 ευρώ για έγγαμους/μονογονεϊκές, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Το επίδομα αφορά την κατανάλωση πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου, φωτιστικού πετρελαίου (μπλε κηροζίνη), καυσόξυλων, πέλετ και θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας.

