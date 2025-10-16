Πετρέλαιο θέρμανσης: «Πρεμιέρα» με χαμηλότερη τιμή στα πρατήρια της Πάτρας

Με καλούς οιωνούς ξεκίνησε χθες η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αχαΐα, για τη σεζόν 2025-2026, καθώς η τιμή του καυσίμου είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σύγκριση με πέρυσι, κάτι που θα βοηθήσει σημαντικά τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών.

Πιο συγκεκριμένα, πέρυσι τον Οκτώβριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε σε ένα εύρος τιμής 1,16-1,19 ευρώ ανά λίτρο. Φέτος, στην αγορά της Πάτρας η διάθεση του καυσίμου ξεκίνησε με μια διακύμανση από 1,08 έως 1,16 ευρώ το λίτρο, με βάση τα λεγόμενα του προέδρου των πρατηριούχων Αχαΐας, Αλέξη Παπαγιαννόπουλου.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) προσπαθεί παράλληλα να πιέσει το υπουργείο Οικονομικών να τροποποιήσει τις επιδοτήσεις. Συγκεκριμένα, ζητάει να γίνονται στην αντλία, καθώς κάτι τέτοιο θα ωφελήσει και τα νοικοκυριά και τους επιχειρηματίες, αφού η τελική τιμή του καυσίμου θα πέσει ακόμα περισσότερο, ίσως κάτω και από το 1 ευρώ ανά λίτρο. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο η Ομοσπονδία υποστηρίζει πως θα μειωθούν οι τραπεζικές προμήθειες από τη χρήση χρεωστικών καρτών και ίσως καταπολεμηθεί το ιδιαίτερα διαδεδομένο παραεμπόριο. Στελέχη της ΠΟΠΕΚ αναφέρουν ότι το υπουργείο Οικονομικών κλείνει τ’ αφτιά του στις προτάσεις για την εν λόγω τροποποίηση.

Παρόλη τη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, η πιο ενεργειακά αποδοτική λύση συνεχίζει να είναι το φυσικό αέριο, με το δεύτερο να έχει λιγότερο από το μισό ενεργειακό κόστος ανά κιλοβατώρα.

