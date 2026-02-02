Πετρέλαιο: Βουτιά άνω του 3% μετά το «σήμα» Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν απότομη πτώση άνω του 3% στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου 2026 στις ασιατικές αγορές, μετά τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας με το Ιράν.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 04:00 ώρα Ελλάδας:

Το αργό πετρέλαιο WTI (ΗΠΑ) υποχωρούσε κατά 3,4% και διαμορφωνόταν στα 62,99 δολάρια το βαρέλι

(ΗΠΑ) υποχωρούσε κατά και διαμορφωνόταν στα το βαρέλι Το Brent (Βόρειας Θάλασσας) κατέγραφε πτώση 3,2% και κινούνταν στα 67,09 δολάρια το βαρέλι

Η πίεση στις τιμές ήρθε μετά την τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε διάθεση για εξεύρεση συμφωνίας με το Ιράν – χώρα που είχε δεχθεί επανειλημμένες απειλές από την αμερικανική πλευρά για στρατιωτική δράση σε περίπτωση κλιμάκωσης.

Η αγορά ερμήνευσε τη δήλωση ως ένδειξη αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, περιοχή κρίσιμη για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Μια πιθανή συμφωνία ή έστω χαλάρωση της αντιπαράθεσης ΗΠΑ-Ιράν θεωρείται από τους επενδυτές παράγοντας που μειώνει τον κίνδυνο διαταραχών στην παραγωγή και τις θαλάσσιες μεταφορές.

Οι σημερινές απώλειες έρχονται σε συνέχεια της νευρικότητας των τελευταίων εβδομάδων, όπου οι τιμές είχαν ενισχυθεί εν μέρει λόγω των ανησυχιών για πιθανή κλιμάκωση στην περιοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



