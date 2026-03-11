Πετρέλαιο: Ζητούμενο η σταθεροποίηση κάτω από τα 90 δολάρια

Το Brent κινείται ξανά κάτω από τα 90 δολάρια, αλλά η νευρικότητα στις αγορές παραμένει ισχυρή όσο το γεωπολιτικό τοπίο δεν ξεκαθαρίζει.

11 Μαρ. 2026 12:15
Pelop News

Σε τροχιά έντονων διακυμάνσεων παραμένει η αγορά πετρελαίου, με τις τελευταίες συνεδριάσεις να χαρακτηρίζονται από υψηλή μεταβλητότητα και γρήγορες εναλλαγές τάσης. Μετά το άλμα έως και πάνω από τα 119 δολάρια στις αρχές της εβδομάδας, οι τιμές έχουν υποχωρήσει αισθητά, με το Brent να κινείται σήμερα κοντά στα 87,6 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI λίγο πάνω από τα 83 δολάρια.

Η υποχώρηση αυτή συνδέεται κυρίως με το δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εξετάζει τη μεγαλύτερη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων στην ιστορία του, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η ενεργειακή πίεση που έχει προκαλέσει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το Reuters, η προτεινόμενη κίνηση θα ξεπερνούσε τα 182 εκατομμύρια βαρέλια που είχαν απελευθερωθεί το 2022 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Παρά τη σημερινή σχετική αποκλιμάκωση, το κλίμα μόνο σταθερό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Οι επενδυτές εξακολουθούν να παρακολουθούν με ανησυχία τη διάρκεια της σύγκρουσης, αλλά και το αν θα αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου. Το Reuters μετέδωσε ότι η ναυτιλιακή κίνηση στο πέρασμα έχει σχεδόν παγώσει, ενώ το αμερικανικό ναυτικό έχει κρίνει ότι συνοδείες πλοίων δεν είναι επί του παρόντος εφικτές λόγω του υψηλού κινδύνου επίθεσης.

Στην αβεβαιότητα αυτή προστέθηκαν και τα αντικρουόμενα μηνύματα από την αμερικανική πλευρά. Από τη μία υπήρξαν εκτιμήσεις ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να λήξει σχετικά σύντομα, από την άλλη όμως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εντείνονται και οι ενδείξεις για άμεση διπλωματική αποκλιμάκωση παραμένουν περιορισμένες, σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές. Το επεισόδιο με τη διαγραμμένη ανάρτηση του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας για υποτιθέμενη συνοδεία δεξαμενόπλοιου από το αμερικανικό ναυτικό επιβάρυνε ακόμη περισσότερο τη νευρικότητα των αγορών.

Το βασικό ζητούμενο για την αγορά είναι πλέον αν το Brent μπορεί να παραμείνει σταθερά κάτω από το όριο των 90 δολαρίων. Αυτό το επίπεδο λειτουργεί ως ψυχολογικό σημείο ισορροπίας: αφενός υποδηλώνει κάποια σχετική εκτόνωση σε σχέση με το σοκ των αρχών της εβδομάδας, αφετέρου δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος έχει απομακρυνθεί. Οι ίδιες οι αναφορές του Reuters για «choppy» και αβέβαιη αγορά δείχνουν ότι η σημερινή αποκλιμάκωση μπορεί εύκολα να ανατραπεί αν υπάρξει νέα διαταραχή στις ροές ή στη θαλάσσια ασφάλεια της περιοχής.

Με λίγα λόγια, η αγορά πετρελαίου βρίσκεται σε μια εύθραυστη ισορροπία. Η πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων δίνει μια προσωρινή ανάσα, όμως η τελική κατεύθυνση των τιμών θα εξαρτηθεί από δύο πράγματα: το αν η ένταση στη Μέση Ανατολή θα περιοριστεί γρήγορα και το αν τα Στενά του Ορμούζ θα επανέλθουν σε ασφαλή και κανονική λειτουργία. Μέχρι τότε, η μεταβλητότητα αναμένεται να παραμείνει το βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς.

