Πέτρος Ψωμάς: «Ανασφάλιστη εργασία και αύξηση δημοτικών τελών – Νέα ήθη από τη δημοτική Αρχή»

Καυστική ανακοίνωση από τη δημοτική παράταξη «σπιράλ»

Πέτρος Ψωμάς: «Ανασφάλιστη εργασία και αύξηση δημοτικών τελών - Νέα ήθη από τη δημοτική Αρχή»
10 Φεβ. 2026 18:15
Pelop News

Η ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης «σπιράλ» αναφέρει:

Νέα ήθη από τη δημοτική αρχή της Πάτρας προκύπτουν από γεγονότα και αποφάσεις των τελευταίων ημερών. Κόντρα εντελώς στις θεωρητικές ευαισθησίες της Λαϊκής Συσπείρωσης, τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τους δημότες. Στη θεωρία: τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι ιερά, οι αυξήσεις τελών είναι ανεπίτρεπτες και χαρακτηρίζονται «χαράτσι». Στην πράξη: ο Δήμος Πατρέων δέχεται πρόστιμο για διαπιστωμένη ανασφάλιστη εργασία(!) και τα δημοτικά τέλη αυξάνονται κατά 37%(!). Η απόσταση λόγων και έργων στο μεγαλύτερο δυνατό χάσμα –εκτός αν έχει και συνέχεια αυτή η υποκρισία. Εξηγούμε:

Α) Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026 εκδόθηκε στο ΑΦΜ του Δήμου Πατρέων «Πράξη επιβολής προστίμου 10.500 ευρώ» καθώς σε τακτικό έλεγχο της αρμόδιας αρχής «βρέθηκε εργαζόμενος να απασχολείται ως Φύλακας» σε αθλητική εγκατάσταση του δήμου, χωρίς να είναι ασφαλισμένος από τον εργοδότη-δήμο. Θα δεχόμασταν το περιστατικό ως μία άτυχη επιλογή πολιτικών ή υπηρεσιακών παραγόντων, αν δεν ακολουθούσε καθυστερημένη παιδαριώδης “εξήγηση” από τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού. Τι ισχυρίστηκε; Πως εθελοντές(!) του κόμματός τους καλύπτουν θέσεις αιρετών, γιατί ο δήμος είναι υπο-στελεχωμένος. Και εκτεθειμένος και ψευδόμενος ο Τάκης Πετρόπουλος! Το πιο κραυγαλέο ψέμα του το δημοσίευσε μάλιστα και η δημοτική αρχή ως Δελτίο Τύπου της: «Δεν επιβλήθηκε πρόστιμο στο Δήμο Πατρέων για εργαζόμενο του» έγραφαν, την ίδια στιγμή που στη δημοσιότητα δόθηκε το αδιάψευστο παραστατικό του e-ΕΦΚΑ.

Β) Την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 η Αντιδημαρχία Οικονομικών εισηγήθηκε στη Δημοτική Επιτροπή τις νέες τιμές των δημοτικών τελών για το τρέχον έτος. Σε πλήρη αντιδιαστολή με τις διαχρονικές εξαγγελίες για χαμηλά δημοτικά τέλη, οι αυξήσεις στις περισσότερες κοινότητες του Δήμου Πατρέων αυξήθηκαν έως και 37%. Φροντίσαμε ως παράταξη να μην ακολουθήσουμε τη ρητορική της δημοτικής αρχής σε αντίστοιχες περιπτώσεις αυξήσεων («ληστρικές αυξήσεις», «χαράτσια», «φορομπηχτική πολιτική», «πλιάτσικο στα λαϊκά εισοδήματα» κλπ), παρά να θέσουμε ένα απλοϊκό ερώτημα, εκφράζοντας την ανησυχία του μέσου δημότη: «Μετά από αυτές τις αυξήσεις, θα είναι τουλάχιστον η Πάτρα καθαρή;». Ξεκάθαρη απάντηση δεν δόθηκε. ‘Αρα και παραπάνω θα πληρώσουμε για τα ανταποδοτικά τέλη και αποτέλεσμα δεν ξέρουμε αν θα δει η πόλη.

Δυστυχώς τα εύκολα λόγια πέφτουν με γδούπο πάνω στην σκληρή πραγματικότητα. Θύμα της δημοσιοποίησης των παραπάνω, η δημοτική αρχή και η Λαϊκή Συσπείρωση. Θύματα της δημοτικής αρχής και της Λαϊκής Συσπείρωσης, ο λαός της Πάτρας.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:51 «Ρίχναμε πετσέτες για να σταματήσουμε την αιμορραγία της γυναίκας», μαρτυρία για την τραγωδία στην Ελευσίνα
19:41 Υπόθεση κατασκοπείας: Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος, όλα όσα ισχυρίστηκε στην απολογία του
19:29 Πάτρα: Αιματηρό επεισόδιο στον ΟΚΑΝΑ, τραυματισμός από αιχμηρό αντικείμενο
19:21 «Ο Αλκαράθ είναι ήδη θρύλος του τένις» ο Ναδάλ αποθέωσε τον συμπατριώτη του
19:10 Ιατροδικαστική εξέταση: Τι έδειξε για τον θάνατο της 34χρονης από την Πάτρα, δύο εβδομάδες μετά τη γέννα
19:00 Αν οι φίλοι εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ
18:50 Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα από διαρροή σόμπας υγραερίου, κάηκαν πόρτες!
18:41 Αυτός είναι ο Ολυμπιονίκης, που αποκάλυψε σε ζωντανή μετάδοση ότι απάτησε τη σύντροφό του
18:31 «Πίσω στο κεφάλι, είχε κάνει ότι να ‘ναι. Τον χτύπησα, το παραδέχομαι, δεν είναι λύση το ξέρω», τι υποστηρίζει ο νεαρός που χτύπησε με γκλοπ τον κουρέα
18:20 «Ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος. Ταβάνι μας είναι ο ουρανός»
18:15 Πέτρος Ψωμάς: «Ανασφάλιστη εργασία και αύξηση δημοτικών τελών – Νέα ήθη από τη δημοτική Αρχή»
18:10 Ντοκουμέντο με την τοποθέτηση βόμβας στην επιχείρηση που φέρεται να «παρήγγειλε» ο Ρώσος πρώην δήμαρχος
18:00 Αχαΐα: Επανασυσπείρωση στο ΠΑΣΟΚ με Αλαχιώτη, Παπαθεοδώρου και Σακελλίωνα
17:56 ΜΜΕ κατά Νετανιάχου: Γνώριζε από το 2018 το σχέδιο εισβολής της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ
17:46 «Το εγκατέλειψε στον δρόμο δεν θυμάμαι τι έγινε, ήμουν σε σοκ», πατέρας έδειρε 62χρονο που παρέσυρε το παιδί του
17:37 Πάτρα: Τσικνοπέμπτη με γλέντι, μουσική και… κοψίδια στην «Πολυφωνική»
17:17 Κολομβία: Τουλάχιστον 22 νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές
17:12 Παιδικό Καρναβάλι Αιγιαλείας 2026: «Με κέφι και ρυθμό δεν σταματάμε τον χορό»
17:07 Παίρνει Γκραντ ο Προμηθέας!
17:04 Ο Ισίδωρος Κούβελος στην «Π»: «Επιρροή μου τα προβλήματα των αθλητών» ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ