«Πεζόδρομος Τέχνης» στην Παντανάσσης: Μουσικές, ζωγραφική και δράσεις στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας

Έναν νέο ζωντανό πυρήνα πολιτισμού επιχειρεί να δημιουργήσει η Ιόνια Ορχήστρα στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας. Από την Τρίτη 10 Μαρτίου, ο πεζόδρομος της Παντανάσσης μετατρέπεται σε «Πεζόδρομο Τέχνης», γεμίζοντας με μουσική, ζωγραφική, θέατρο, ποίηση και δημιουργικές δράσεις στον δρόμο.

04 Μαρ. 2026 11:23
Pelop News

Ένα ανοιχτό κάλεσμα στην τέχνη και τη δημιουργία απευθύνει η Ιόνια Ορχήστρα, εγκαινιάζοντας μια νέα πολιτιστική δράση στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας.

Την Τρίτη 10 Μαρτίου, στις 18:30, ο πεζόδρομος της οδού Παντανάσσης, στο τμήμα ανάμεσα στις οδούς Καραϊσκάκη και Κανακάρη, μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο έκφρασης και καλλιτεχνικής συνάντησης, μέσα από τη δημιουργία του «Πεζόδρομου Τέχνης».

Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να φέρει την τέχνη πιο κοντά στους πολίτες, μετατρέποντας τον δημόσιο χώρο σε μια ανοιχτή σκηνή δημιουργίας. Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν μουσικοί του δρόμου, ενώ παράλληλα θα παρουσιαστούν δράσεις ζωγραφικής, χορού, θεάτρου, ποίησης αλλά και άλλων μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης.

Η δράση επιχειρεί να δώσει νέα πνοή στο ιστορικό κέντρο της πόλης, δημιουργώντας έναν χώρο συνάντησης καλλιτεχνών και κοινού, όπου η τέχνη βγαίνει από τους κλειστούς χώρους και συναντά την καθημερινότητα της πόλης.

