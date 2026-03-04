«Πεζόδρομος Τέχνης» στην Παντανάσσης: Μουσικές, ζωγραφική και δράσεις στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας

Ένα ανοιχτό κάλεσμα στην τέχνη και τη δημιουργία απευθύνει η Ιόνια Ορχήστρα, εγκαινιάζοντας μια νέα πολιτιστική δράση στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας.

Την Τρίτη 10 Μαρτίου, στις 18:30, ο πεζόδρομος της οδού Παντανάσσης, στο τμήμα ανάμεσα στις οδούς Καραϊσκάκη και Κανακάρη, μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο έκφρασης και καλλιτεχνικής συνάντησης, μέσα από τη δημιουργία του «Πεζόδρομου Τέχνης».

Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να φέρει την τέχνη πιο κοντά στους πολίτες, μετατρέποντας τον δημόσιο χώρο σε μια ανοιχτή σκηνή δημιουργίας. Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν μουσικοί του δρόμου, ενώ παράλληλα θα παρουσιαστούν δράσεις ζωγραφικής, χορού, θεάτρου, ποίησης αλλά και άλλων μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης.

Η δράση επιχειρεί να δώσει νέα πνοή στο ιστορικό κέντρο της πόλης, δημιουργώντας έναν χώρο συνάντησης καλλιτεχνών και κοινού, όπου η τέχνη βγαίνει από τους κλειστούς χώρους και συναντά την καθημερινότητα της πόλης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



