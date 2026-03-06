«Πεζόδρομος Τέχνης» στην Παντανάσσης: Μουσική, ζωγραφική και θέατρο δρόμου στο κέντρο της Πάτρας

Ένα ανοιχτό καλλιτεχνικό δρώμενο που φιλοδοξεί να γεμίσει τον πεζόδρομο της Παντανάσσης με μουσική, χορό, ποίηση και άλλες μορφές δημιουργίας ξεκινά τις επόμενες ημέρες στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας. Η δράση φέρνει την τέχνη στον δημόσιο χώρο και δίνει βήμα σε καλλιτέχνες της πόλης.

Ένα πολύχρωμο καλλιτεχνικό σκηνικό αναμένεται να στηθεί στον πεζόδρομο της Παντανάσσης στην Πάτρα, όπου από την Τρίτη 10 Μαρτίου στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί το δρώμενο «Πεζόδρομος Τέχνης», μετατρέποντας ένα από τα πιο ζωντανά σημεία του ιστορικού κέντρου σε χώρο δημιουργίας και έκφρασης.

Η δράση θα φιλοξενηθεί στο τμήμα του πεζόδρομου μεταξύ των οδών Καραϊσκάκη και Κανακάρη και θα δώσει την ευκαιρία στους επισκέπτες να παρακολουθήσουν καλλιτεχνικές παρεμβάσεις διαφορετικών μορφών τέχνης.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται μουσικά σχήματα δρόμου, με τη συμμετοχή της «Ιόνιας Ορχήστρας», που θα παρουσιάσει ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής στον δημόσιο χώρο.

Παράλληλα, εικαστικοί καλλιτέχνες θα στήσουν τα καβαλέτα τους στον πεζόδρομο και θα δημιουργούν επί τόπου έργα ζωγραφικής, μεταφέροντας τις σκέψεις και τις εικόνες τους στον καμβά μπροστά στο κοινό.

Στο δρώμενο θα συμμετέχουν επίσης ποιητές που θα απαγγείλουν τα έργα τους, χορευτικά σχήματα –ερασιτεχνικά και επαγγελματικά– καθώς και ηθοποιοί που θα παρουσιάσουν παντομίμα και θεατρικά στιγμιότυπα δρόμου. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη εμφανίσεις χορωδιών της πόλης, παρουσιάσεις βιβλίων και άλλες καλλιτεχνικές δράσεις.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να μετατραπεί ο πεζόδρομος σε έναν ζωντανό χώρο καλλιτεχνικής συνάντησης, όπου το κοινό θα μπορεί να έρθει σε άμεση επαφή με την τέχνη και τους δημιουργούς.

Καλλιτεχνικός διευθυντής της δράσης είναι ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος, ενώ τη διοργάνωση υπογράφει η «Αχαϊκή Πολιτιστική».

