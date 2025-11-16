ΠΓΝΠ: Ο Μάριος θα μεταφερθεί στο Τορίνο για να δώσει την τελική μάχη για τη ζωή του

Η μητέρα του, Εύη Βέρρη, έκανε γνωστή την είδηση και ευχαρίστησε τη διοίκηση και τους γιατρούς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών και τον Πρύτανη του πανεπιστημίου Πατρών.

ΠΓΝΠ: Ο Μάριος θα μεταφερθεί στο Τορίνο για να δώσει την τελική μάχη για τη ζωή του
16 Νοέ. 2025 15:10
Pelop News

Στο Τορίνο της Ιταλίας θα μεταφερθεί για να συνεχίσει τον μεγάλο αγώνα του ο 17χρονος Μάριος από το Αγρίνιο ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο.

Η μητέρα του, Εύη Βέρρη, έκανε γνωστή την είδηση και ευχαρίστησε την διοίκηση και τους γιατρούς στο Ρίο αλλά και τον Πρύτανη του πανεπιστημίου Πατρών.

Η ανάρτηση της μητέρας του Μάριου:

«Το ταξίδι του Μάριου για την ζωή θα ξεκινήσει σε λίγες ώρες. Στην Ιταλία στο Τορίνο θα δώσει την μάχη για να κερδίσει μια κανονική ζωή.

Και όπως είπε ο ίδιος λίγο πριν διασωληνωθεί: Μαμά όλα θα πάνε τέλεια!!!Μην φοβάσαι..

Δεν υπάρχουν λόγια για να σας ευχαριστήσω ,δεν υπάρχουν λόγια για να ευχαριστήσω τη διοίκηση και τους εξαιρετικούς γιατρούς στο Ρίο και τον πρύτανη του πανεπιστημίου Πατρών. Ο Μάριος είναι αγωνιστής μεγάλος και θα κερδίσει. Εγώ παίρνω κουράγιο από την δύναμή του και τον αγώνα.

Θα σας ενημερώσω για την ώρα που θα φύγουμε..

Η συγκίνηση είναι τεράστια για την αγάπη σας…».

Σήμερα είχε προγραμματιστεί στο Αγρίνιο σιωπηλή πορεία διαμαρτυρίας στο σπίτι του Μάριου για συμπαράσταση στο αγώνα του, καθώς δεν είχε εγκριθεί το αίτημα της μεταμόσχευσης στο ήπαρ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:23 Κακλαμάνης σε Ζελένσκι: Αν η Δύση είχε αντιδράσει στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ίσως η Ρωσία να μην είχε εισβάλει στην Ουκρανία
18:10 Πάτρα: Κίνδυνος από πλάτανο στο Σαραβάλι – Παρέμβαση ζητούν κάτοικοι μέσω της «Ανοικτής Γραμμής»
18:02 Πάτρα: Το λιμάνι, η Γκίλφοϊλ, οι εξορύξεις και η λύση με ένα δημοψήφισμα
17:53 Το θετικό ντεμπούτο των Κωστούλα και Τεττέη στην Εθνική Ελλάδας ΒΙΝΤΕΟ
17:43 Μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για το 2026 ζητά η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
17:42 Ο Προμηθέας υποκλίθηκε στον Ολυμπιακό, τώρα «τελικός» στη Χαϊδελβέργη – Φωτογραφίες/δηλώσεις
17:33 Δολοφονία Λάλα: Βαρύτατη ποινική δίωξη στους τέσσερις συλληφθέντες
17:30 Ο Παναιγιάλειος με γκολ στις καθυστερήσεις πήρε σπουδαίο τρίποντο
17:23 ΚΚΕ για Μητσοτάκη-Ζελένσκι: Εφυγαν οι Αμερικανοί ντίλερς του πανάκριβου LNG και κατέφτασε ο αγοραστής του διεφθαρμένου καθεστώτος
17:18 «Who was Georgios from Patras?*» – Αυστραλός ψάχνει απογόνους ενός στρατιώτη από την Πάτρα
17:08 Καρδίτσα: Μηχανόβιος κατά αστυνομικών και δικαστικών!
17:07 Στο Πεκίνο ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Ιω. Βενέτης
16:55 Ο Νίκος Τζανάκος ενημέρωσε τον δήμαρχο Αιγιάλειας για την Ταϊβάν
16:49 Χωρίς πάτο το βαρέλι για την Παναχαϊκή, συνετρίβη από την Κόρινθο
16:46 Απάντηση δημοτικής αρχής σε Φωτήλα: «Ανάξιοι σχολιασμού οι μεταθανάτιοι προβληματισμοί του…»
16:33 Βατικανό: Ο Πάπας έκανε το τραπέζι σε φτωχούς, τρανσέξουαλ και άστεγους
16:20 Για κακούργημα συνελήφθη πρώην Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού
16:20 Πώς δικαιολογήθηκε η Ράνια Καρατζαφέρη για το «χοντρό» επεισόδιο με αστυνομικούς για αλκοτέστ
16:11 Στον εισαγγελέα οι 4 κατηγορούμενοι για το φόνο Λάλα
16:00 Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Προσέλαβε εξειδικευμένο τοπογράφο για το Τμήμα Πολεδομίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ