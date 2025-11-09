Πιάνουν δουλειά οι αστυνομικοί των Ομάδων Πρόληψης και Διαμεσολάβησης στους καταυλισμούς Ρομά

Mέτρα κατά της περιθωριοποίησης των κοινοτήτων Ρομά και πρόληψη της εγκληματικότητας των παραβατικών ανακοίνωσε από την Κρήτη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Τα μέτρα θα εφαρμοστούν σε 25 περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα, με 152 σημεία όπου έχουν καταγραφεί αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας, ενώ στην εφαρμογή τους θα συμμετέχουν 473 αστυνομικοί, οι οποίοι θα αποτελούν τις Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης.

Πηγές του υπουργείου ανέφεραν πως η ανακοίνωση των μέτρων για τους παραβατικούς Ρομά εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της κυβέρνησης για την πάταξη της εγκληματικότητας που, είτε αυτή συντελείται στην Κρήτη, είτε στην Αθήνα, είτε σε άλλες περιοχές της χώρας, είναι εξίσου σημαντική και πρέπει να καταπολεμηθεί. «Δεν μπορεί να υπάρχουν νησίδες παραβατικότητας σε κανένα σημείο της Ελλάδας.

Η νέα στρατηγική δίνει έμφαση στην πρόληψη και τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Η εφαρμογή των μέτρων για την προληπτική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στις κοινότητες των Ρομά, όχι μόνο στην Αττική αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, ξεκίνησε από χθες Σάββατο και σύμφωνα με τον σχεδιασμό τίθενται σε εφαρμογή τα παρακάτω μέτρα: Επί εικοσιτετραώρου βάσεως θα πραγματοποιούνται περιπολίες ένστολων, κυρίως, αστυνομικών.

Επίσης, οικίες και καταστήματα τα οποία είναι γνωστά πως αποτελούν κέντρα αγοραπωλησίας ναρκωτικών, όπλων και κλεπταποδόχοι θα αποτελούν το επίκεντρο στοχευμένων ελέγχων και προληπτικών εφόδων.

Οι έφοδοι θα αποτελούν προηγουμένως αντικείμενο σχεδιασμού, για τις οποίες θα είναι ενήμερες οι εισαγγελικές Αρχές προκειμένου να υπάρχει πλήρης νομιμοποίηση των ενεργειών.

Οι ομάδες που θα δραστηριοποιούνται καθημερινώς στους καταυλισμούς θα ενταχθούν σε ειδική ομάδα, που θα ανήκει στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το αποκαλούμενο «ελληνικό FBI», προκειμένου να υπάρχουν σωστός συντονισμός των ενεργειών και ταχύτατη ανταπόκριση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

«Η πρόληψη είναι το “κλειδί”, σε συνεργασία με όλες τις κοινωνικές δυνάμεις που επιθυμούν την ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη.

Για αυτό πήραμε ειδικά μέτρα για τους καταυλισμούς των Ρομά ώστε να περιορίσουμε την παραβατικότητα, με ομάδες αποτελούμενες από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς και κοινωνικούς διαμεσολαβητές», επισήμανε στις δηλώσεις του αναφερόμενος στο ζήτημα της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας από τους παραβατικούς Ρομά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

