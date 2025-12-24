Πιάστηκαν δυο για κλοπές στο Αιτωλικό, ο ένας ανήλικος

Εξιχνιάσθηκαν συνολικά πέντε κλοπές σε οικία, αποθήκη και οχήματα, στο Αιτωλικό, με λεία πάνω από 5.000 ευρώ.

Πιάστηκαν δυο για κλοπές στο Αιτωλικό, ο ένας ανήλικος
24 Δεκ. 2025 10:36
Pelop News

Στο Αιτωλικό, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΔΙ του Τμήματος Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου και του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας, συνελήφθη άνδρας και ένας 15χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα, για εγκληματική ομάδα και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Οι ίδιες κατηγορίες βαρύνουν έναν 17χρονο και έναν ενήλικα  τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται για να συλληφθούν.

Από την ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι από τις 08-11-2024 έως τις 19-12-2025, στην ευρύτερη περιοχή του Αιτωλικού, διέπραξαν πέντε κλοπές σε οχήματα, οικία και αποθήκη, αφαιρώντας -300- κιλά χαλκό, -1- κόφτη κοπής μετάλλων, μπρούτζινα και ασημένια αντικείμενα, κινητά τηλέφωνα, τραπεζικές κάρτες και έγγραφα.

Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιώντας τις τραπεζικές κάρτες πραγματοποίησαν συναλλαγές σε καταστήματα, αποκομίζοντας από το σύνολο των κλεμμένων αντικειμένων και των συναλλαγών, παράνομο περιουσιακό όφελος που ανέρχεται συνολικά στις -4.940- ευρώ.

Στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τους δυο κατηγορούμενους στο Αιτωλικό, ενώ κατασχέθηκε ένα όχημα ως μέσο τέλεσης διάπραξης των κλοπών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη έδρα Μεσολογγίου.

