Πιάστηκε να κυκλοφορεί με μαχαίρι στην Πάτρα

Στην Πάτρα, συνελήφθη άνδρας για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών.

Σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε το πρωί της Δευτέρας 29/12/2025 βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

