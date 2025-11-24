Πιάστηκε να κυκλοφορεί στην Πάτρα με κοκαΐνη
Για κατοχή ναρκωτικών συνελήφθη, στην Πάτρα, άνδρας από αστυνομικούς της Αμεσης Δράσης.
Για κατοχή ναρκωτικών και συγκεκριμένα για κοκαΐνη, συνελήφθη άνδρας, στην Πάτρα.
Συγκεκριμένα το βράδυ της Κυριακής 23/11/2025, εντοπίστηκε σε έλεγχο των αστυνομικών της Αμεσης Δράσης καθώς στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News