Πιάστηκε να κυκλοφορεί στην Πάτρα με κοκαΐνη

Για κατοχή ναρκωτικών και συγκεκριμένα για κοκαΐνη, συνελήφθη άνδρας, στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα το βράδυ της Κυριακής 23/11/2025, εντοπίστηκε σε έλεγχο των αστυνομικών της Αμεσης Δράσης καθώς στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης.

