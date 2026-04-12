Πιερία: Τρένο συγκρούστηκε με αγριογούρουνα – Ταλαιπωρία για 22 επιβάτες

Το τρένο δεν μπορούσε να εκτελέσει το δρομολόγιο γιατί συγκρούστηκε με αγριογούρουνα στην περιοχή του Μακρυγιάλου Πιερίας, προκαλώντας σοβαρή βλάβη στην «ποδιά» του τρένου.

12 Απρ. 2026 21:19
Pelop News

 

Μεγάλη ταλαιπωρία πέρασαν 22 επιβάτες της Hellenic Train στον σταθμό του ΟΣΕ Θεσσαλονίκης το βράδυ της Ανάστασης (11/4/2026), όταν ενημερώθηκαν ότι το δρομολόγιο του τρένου των 21:50 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω τεχνικού προβλήματος που δημιουργήθηκε όταν περνούσε από την Πιερία.

Σύμφωνα με το karfitsa.gr, το τρένο δεν μπορούσε να εκτελέσει το δρομολόγιο γιατί συγκρούστηκε με αγριογούρουνα στην περιοχή του Μακρυγιάλου Πιερίας, προκαλώντας σοβαρή βλάβη στην «ποδιά» του τρένου.

Με ανακοίνωσή της, η Hellenic Train ανέφερε ότι «η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2592 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε στις 20:45 του Μ. Σαββάτου κοντά στον Σταθμό Κορινός, κατόπιν πρόσκρουσης με ζώο που κινούνταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής, με συνέπεια να υποστεί βλάβη το μπροστινό τμήμα της μηχανής έλξης».

Στο σημείο έσπευσε εφεδρική μηχανή από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ρυμουλκήσει την ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία έως τον Σταθμό Κορινός.

Η εταιρεία διέθεσε λεωφορεία για τη μεταφορά των 22 επιβατών προς τον τελικό τους προορισμό, με καθυστέρηση που ξεπέρασε τις δύο ώρες.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:38 Premier League: «Φωτιά» στη μάχη του τίτλου – Η Σίτι στο -6 και με ματς λιγότερο
22:23 Τριχόπτωση και σαμπουάν: Ποιες ουσίες μπορεί να επιβαρύνουν τα μαλλιά
22:07 Εκλογές στην Ουγγαρία: Τα exit polls δίνουν προβάδισμα για το κόμμα του Πέτερ Μαγιάρ
21:54 Euroleague: Ο Μάικ Τζέιμς δεν έβαλε τον Ολυμπιακό στις καλύτερες ομάδες της πενταετίας
21:43 Τραγωδία στην Κύπρο: Συγκλονίζει η ιστορία του 27χρονου Στάνλεϊ από τη Νιγηρία
21:31 La Liga: Η Ράγιο Βαγιεκάνο έχασε 3-0 πριν την ΑΕΚ
21:19 Πιερία: Τρένο συγκρούστηκε με αγριογούρουνα – Ταλαιπωρία για 22 επιβάτες
21:07 ΔΥΠΑ – Πάτρα: Σύνδεση εργοδοτών και εργαζομένων στην 55η Ημέρα Καριέρας
20:56 Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας τη Δευτέρα του Πάσχα – Που θα βρέξει
20:45 Άρης Μουγκοπέτρος: Επιστροφή με το κλαρίνο και μήνυμα δύναμης έναν χρόνο μετά τον τραυματισμό
20:36 Τραμπ: Εντολή για αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ – Σκληρές απειλές προς Ιράν και Κίνα
20:25 Πούτιν: Η Ρωσία προσφέρεται ως διαμεσολαβητής στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν
20:15 Άνοιξη και άσθμα: Πώς επηρεάζεται η αναπνοή και τι πρέπει να προσέχουν οι ασθενείς
20:06 Τοχρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Εκκεντρική αλιάδα
19:57 Ποιοι θα μοιραστούν έως 49 εκατ. ευρώ από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 14 έως 17 Απριλίου
19:46 Ηράκλειο: Εικόνες καταστροφής μετά την Ανάσταση – Έκαψαν φανάρια, δέντρα και κάδους ΦΩΤΟ
19:35 Μαγνησία: Ιερέας διέκοψε την Ανάσταση για τις κροτίδες
19:24 Ουγγαρία: Μαζικά στις κάλπες οι Ούγγροι στις κάλπες – Ψήφισε πάνω από το 74%
19:12 Νέο «σχέδιο μάχης» κατά της ακρίβειας: Έρχονται νέα μέτρα έως 500 εκατ. ευρώ
19:03 Πάτρα – Ανάπλαση Ρίο: Μετά το Πάσχα ξεκινούν τα λιμενικά έργα – Πρόβλημα η στάθμευση στον πεζόδρομο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
