Πιερρακάκης από το ΥΠΟΙΚ: «Το 2025 πετύχαμε πολλά – Μαζί απαντάμε στις προκλήσεις του 2026»

Σε κλίμα αισιοδοξίας και έμφασης στη συλλογική δουλειά πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Υπουργείου Οικονομικών, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να κάνει απολογισμό του 2025 και να στέλνει μήνυμα συνέχειας για το 2026.

15 Ιαν. 2026 13:41
Σε κλίμα αισιοδοξίας και συλλογικότητας πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Υπουργείο Οικονομικών για το 2026, παρουσία του υπουργού Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο υπουργός έκανε απολογισμό της περασμένης χρονιάς, τονίζοντας ότι το 2025 ήταν μια περίοδος έντονων μεταρρυθμίσεων και αλλαγών. «Περάσαμε πολλές μεταρρυθμίσεις, κάναμε πολλές αλλαγές, φέραμε ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα», σημείωσε, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητά του ότι η ίδια συλλογική προσπάθεια θα συνεχιστεί και το 2026.

Στο βίντεο που συνόδευσε την ανάρτησή του, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι «πράγματα που τα συζητούσαμε για πάρα πολλά χρόνια έγιναν πραγματικότητα χάρη στη συλλογική δουλειά αυτής της ομάδας», αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στη διεύρυνση των ορίων του εξωδικαστικού μηχανισμού, αλλά και σε ζητήματα που αφορούν την επένδυση της Euronext στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, την οποία χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή της μεταπολίτευσης.

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυνε και ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος στάθηκε στη σημασία της ομαδικής προσπάθειας, τονίζοντας ότι «μια αλυσίδα είναι τόσο δυνατή όσο ο ασθενέστερος κρίκος της».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός αρμόδιος για τη Φορολογία Γιώργος Κώτσηρας επισήμανε ότι το 2026 θα είναι μια χρονιά με αυξημένες απαιτήσεις, σημειώνοντας ότι «θα έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε».

Το φλουρί της πίτας έπεσε στον εκπρόσωπο Τύπου του Υπουργείου, Όμηρος Τσάπαλος.

