Πιερρακάκης – Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Στο τραπέζι οικονομία και γεωπολιτικές πιέσεις

Τις εξελίξεις στην ελληνική και τη διεθνή οικονομία, αλλά και τις προκλήσεις που δημιουργεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, συζήτησαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΕΕΤ Γιώργος Ζανιάς, οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, της Eurobank Φωκίων Καραβίας, της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, της CrediaBank Ελένη Βρεττού, καθώς και η acting γενική διευθύντρια της ΕΕΤ Χαρούλα Απαλαγάκη.

Κατά την κοινή αποτίμηση, η υγιής δημοσιονομική εικόνα της χώρας, σε συνδυασμό με την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, ενισχύουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας απέναντι σε εξωτερικές αναταράξεις, χωρίς ωστόσο να αγνοούνται οι κίνδυνοι της συγκυρίας. Επισημάνθηκε ακόμη ότι, μέσα σε περιβάλλον γεωπολιτικής έντασης και μεταβλητότητας, η στενή συνεργασία κράτους και παραγωγικών δυνάμεων παραμένει κρίσιμη.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη δυναμική της πιστωτικής επέκτασης. Όπως σημειώνει η ΕΕΤ, το 2025 διαμορφώθηκε στο 8,8%, έναντι 3,5% στην ευρωζώνη. Στις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των πιστώσεων έφτασε το 11,9%, έναντι 2,8% στην ευρωζώνη, ενώ στα στεγαστικά δάνεια οι ροές πέρασαν ξανά σε θετικό έδαφος έπειτα από αρκετά χρόνια.

Ταμείο Ανάκαμψης, κοινωνικές παρεμβάσεις και τακτικές συναντήσεις

Οι τράπεζες, σύμφωνα με την Ένωση, έχουν επίσης σημαντική συμβολή στην αξιοποίηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με αυξημένες επενδύσεις σε τομείς όπως η ενέργεια, ο τουρισμός και η βιομηχανία. Παράλληλα, πάνω από τα μισά συμβασιοποιημένα αιτήματα του Ταμείου αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στο τραπέζι βρέθηκαν και οι πρόσφατες πρωτοβουλίες του υπουργείου Οικονομικών, όπως οι αλλαγές στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και η προώθηση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ο οποίος θα στηριχθεί με 100 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Η στήριξη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των τραπεζών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συμβολή τους στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακαίνιση δημόσιων σχολείων. Ήδη έχουν διατεθεί 200 εκατ. ευρώ προς την Πολιτεία, ενώ μέσα στο 2026 προβλέπεται να προστεθούν ακόμη 100 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο συνολικού προγράμματος 400 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος της συνάντησης, συμφωνήθηκε η καθιέρωση τακτικών επαφών μεταξύ του υπουργείου και της ΕΕΤ, με στόχο τη συνεχή αξιολόγηση των εξελίξεων στην ελληνική οικονομία και στο τραπεζικό σύστημα.

