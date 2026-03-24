Πιερρακάκης – Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Στο τραπέζι οικονομία και γεωπολιτικές πιέσεις

Οι εξελίξεις στην ελληνική και διεθνή οικονομία, η ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος και οι πιέσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Πιερρακάκη με αντιπροσωπεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

24 Μαρ. 2026 16:39
Pelop News

Τις εξελίξεις στην ελληνική και τη διεθνή οικονομία, αλλά και τις προκλήσεις που δημιουργεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, συζήτησαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΕΕΤ Γιώργος Ζανιάς, οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, της Eurobank Φωκίων Καραβίας, της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, της CrediaBank Ελένη Βρεττού, καθώς και η acting γενική διευθύντρια της ΕΕΤ Χαρούλα Απαλαγάκη.

Κατά την κοινή αποτίμηση, η υγιής δημοσιονομική εικόνα της χώρας, σε συνδυασμό με την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, ενισχύουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας απέναντι σε εξωτερικές αναταράξεις, χωρίς ωστόσο να αγνοούνται οι κίνδυνοι της συγκυρίας. Επισημάνθηκε ακόμη ότι, μέσα σε περιβάλλον γεωπολιτικής έντασης και μεταβλητότητας, η στενή συνεργασία κράτους και παραγωγικών δυνάμεων παραμένει κρίσιμη.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη δυναμική της πιστωτικής επέκτασης. Όπως σημειώνει η ΕΕΤ, το 2025 διαμορφώθηκε στο 8,8%, έναντι 3,5% στην ευρωζώνη. Στις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των πιστώσεων έφτασε το 11,9%, έναντι 2,8% στην ευρωζώνη, ενώ στα στεγαστικά δάνεια οι ροές πέρασαν ξανά σε θετικό έδαφος έπειτα από αρκετά χρόνια.

Ταμείο Ανάκαμψης, κοινωνικές παρεμβάσεις και τακτικές συναντήσεις

Οι τράπεζες, σύμφωνα με την Ένωση, έχουν επίσης σημαντική συμβολή στην αξιοποίηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με αυξημένες επενδύσεις σε τομείς όπως η ενέργεια, ο τουρισμός και η βιομηχανία. Παράλληλα, πάνω από τα μισά συμβασιοποιημένα αιτήματα του Ταμείου αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στο τραπέζι βρέθηκαν και οι πρόσφατες πρωτοβουλίες του υπουργείου Οικονομικών, όπως οι αλλαγές στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και η προώθηση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ο οποίος θα στηριχθεί με 100 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Η στήριξη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των τραπεζών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συμβολή τους στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακαίνιση δημόσιων σχολείων. Ήδη έχουν διατεθεί 200 εκατ. ευρώ προς την Πολιτεία, ενώ μέσα στο 2026 προβλέπεται να προστεθούν ακόμη 100 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο συνολικού προγράμματος 400 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος της συνάντησης, συμφωνήθηκε η καθιέρωση τακτικών επαφών μεταξύ του υπουργείου και της ΕΕΤ, με στόχο τη συνεχή αξιολόγηση των εξελίξεων στην ελληνική οικονομία και στο τραπεζικό σύστημα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:39 Πιερρακάκης – Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Στο τραπέζι οικονομία και γεωπολιτικές πιέσεις
16:37 Μπιν Σαλμάν – Ιράν: Οι New York Times βλέπουν πιέσεις προς τον Τραμπ για συνέχιση του πολέμου
16:33 Καιρός 25ης Μαρτίου: Σε ποιες περιοχές αναμένονται τοπικές βροχές και ισχυροί άνεμοι
16:27 ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% το 2026 και χρέος στο 110% έως το 2031
16:15 Πώς έκλεβαν τον ΕΦΚΑ και αγόραζαν πολυτελή αμάξια και σπίτια – Μοντέλα, επιχειρηματίες και TikTokers
16:08 Accountsaints: Διάκριση στα Finance & Accounting Awards 2026 για υπηρεσίες εξυγίανσης επιχειρήσεων
16:06 Η Mel Schilling έφυγε από τη ζωή στα 54 της, μετά τη μάχη με τον καρκίνο
15:59 «Η Αντέλα θέλει να τα σπάσει όλα για να ζήσει»: Η Άννα Κοκκίνου μιλά για το «Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα»
15:59 Μνημόσυνη Πομπή για τη Μνήμη των Σφαγιασθέντων Πατρινών του 1821
15:59 Ο Τραμπ «χρεώνει» στον Χέγκσεθ την πρώτη πρόταση για χτύπημα στο Ιράν ΒΙΝΤΕΟ
15:55 Τουρισμός: Στα 473,3 εκατ. ευρώ οι εισπράξεις τον Ιανουάριο -Πάνω από 1 εκατ. ταξιδιώτες
15:42 Σύνταξη στα 62 με πλασματικά έτη: Ποιοι κερδίζουν και τι πρέπει να προσέξουν
15:34 H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
15:30 Εξάμηνα έντοκα: Στα 500 εκατ. ευρώ οι αντλήσεις, στο 2,16% η απόδοση
15:24 Δυτική Αχαΐα – Παναγιωτοπούλου για Ασκούνη: Παραιτήθηκε με ένα email στο πρωτόκολλο
15:20 Σόφι Ρέιν για τον ιδρυτή του OnlyFans: «Μεγάλωσα με κουπόνια σίτισης, μου άλλαξε τη ζωή»
15:16 Η Ελλάδα 2η στον ΟΟΣΑ για τη δημόσια ακεραιότητα και την καταπολέμηση της διαφθοράς
15:10 Μοχάμαντ Ζολκάντρ: Το πρόσωπο που αναλαμβάνει την ασφάλεια του Ιράν μετά τον Λαριτζανί
15:08 Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
15:02 Χίος: Σκίστηκε από τον αέρα η τεράστια σημαία λίγο μετά την έπαρση για την 25η Μαρτίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ