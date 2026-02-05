Πιερρακάκης για χρέος: «Δεν θα το φορτώσουμε στην επόμενη γενιά» – Τα οφέλη από την πρόωρη αποπληρωμή

Στην οικονομική πορεία της χώρας και την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του δημόσιου χρέους αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Μίλησε για τα οικονομικά και πολιτικά οφέλη, αλλά και για τη συζήτηση γύρω από την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Πιερρακάκης για χρέος: «Δεν θα το φορτώσουμε στην επόμενη γενιά» – Τα οφέλη από την πρόωρη αποπληρωμή
05 Φεβ. 2026 15:00
Pelop News

Το μήνυμα ότι η σημερινή γενιά δεν πρέπει να μετακυλήσει το βάρος του δημόσιου χρέους στις επόμενες έστειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο Facebook.

Αναφερόμενος στην πρόωρη αποπληρωμή μέρους του χρέους της περιόδου των μνημονίων, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή έχει απτό οικονομικό αποτέλεσμα, σημειώνοντας πως από το 2029 και μετά η χώρα θα εξοικονομεί περίπου 800 εκατ. ευρώ ετησίως. Όπως εξήγησε, το όφελος προκύπτει επειδή το πρώτο μνημόνιο συνοδευόταν από ιδιαίτερα υψηλά επιτόκια, γεγονός που επιβάρυνε σημαντικά τη χώρα.

Παράλληλα, στάθηκε και στη συμβολική διάσταση της εξέλιξης αυτής για τις διεθνείς αγορές, επισημαίνοντας ότι η βελτίωση των επιτοκίων των ελληνικών ομολόγων σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες λειτουργεί ως ένδειξη εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία. Όπως σημείωσε, η θετική εικόνα στις αγορές μεταφράζεται σε περισσότερες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και καλύτερες απολαβές για τους εργαζόμενους.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, εκφράζοντας επιφυλάξεις απέναντι στην προοπτική να επιλέγει αποκλειστικά η Δικαιοσύνη την ηγεσία της. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα μεικτό σύστημα, όπου συμμετέχουν τόσο η ίδια η Δικαιοσύνη όσο και το πολιτικό σύστημα, φαίνεται πιο λειτουργικό, με βάση και την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:40 Ξεκινά η προετοιμασία για τη διοργάνωση του Welcome το UP, που θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 10 Οκτωβρίου 2026
15:32 Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας: Καμπανάκι για τη δραματική υποστελέχωση στην Αιγιαλεία
15:26 Πάτρα: Πρόστιμα σε τέσσερα καταστήματα για τα πεταμένα κοτόπουλα δίπλα από κάδο
15:16 Παναγόπουλος: «Δεν έχω να κρύψω και δεν έχω να φοβηθώ τίποτε» – Τι λέει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ
15:08 Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης
15:00 Πάτρα: Ρίχνει «γέφυρες» συνεργασίας με την Ερμού ο κ. Μάστακας
15:00 Πιερρακάκης για χρέος: «Δεν θα το φορτώσουμε στην επόμενη γενιά» – Τα οφέλη από την πρόωρη αποπληρωμή
14:57 Η γάτα στο Μαξίμου: Ο Μητσοτάκης παρουσίασε την «Κλειώ» με βίντεο στα social
14:53 Πάτρα: Άνδρας μπήκε στο δικαστικό μέγαρο με κατσαβίδι και σουγιά
14:52 Υπόθεση κατασκοπείας: Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ο συλληφθείς – Σε κομβική θέση με πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία
14:45 Ηλεία: Εξιχνιάστηκαν ακόμη τρεις κλοπές σε οικίες με δράστη 18χρονο
14:45 ΚΚΕ για Παναγόπουλο: Σφοδρή επίθεση για τη ΓΣΕΕ με φόντο την έρευνα για ξέπλυμα και υπεξαίρεση
14:37 Δυτική Μάνη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές από την κακοκαιρία
14:30 Συμφωνία Τουρκίας – Chevron για έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου
14:27 Αχαρνές: Κύκλωμα ναρκωτικών με «παρατηρητήριο» καμερών – Συνελήφθησαν δύο, αναζητείται τρίτος
14:19 Ηλεία: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές με παράνομο όφελος άνω των 280.000 ευρώ
14:18 Μαρινάκης απαντά σε Σαμαρά: «Χωρίς μέτρο δεν υπάρχει αξιοπιστία» – Σχόλιο και για Καραμανλή
14:15 Περσικός Κόλπος: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν δύο τάνκερ με πάνω από 1 εκατ. λίτρα λαθραίο ντίζελ
14:12 Κακοκαιρία στην Αττική: Ισχυρές βροχές στην Αθήνα – Προειδοποιήσεις για καταιγίδες και λασποβροχές
14:08 Βρυξέλλες: Εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο για την Ελληνική Γλώσσα με πρωτοβουλία Μελέτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ