Πιερρακάκης για χρέος: «Δεν θα το φορτώσουμε στην επόμενη γενιά» – Τα οφέλη από την πρόωρη αποπληρωμή

Το μήνυμα ότι η σημερινή γενιά δεν πρέπει να μετακυλήσει το βάρος του δημόσιου χρέους στις επόμενες έστειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο Facebook.

Αναφερόμενος στην πρόωρη αποπληρωμή μέρους του χρέους της περιόδου των μνημονίων, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή έχει απτό οικονομικό αποτέλεσμα, σημειώνοντας πως από το 2029 και μετά η χώρα θα εξοικονομεί περίπου 800 εκατ. ευρώ ετησίως. Όπως εξήγησε, το όφελος προκύπτει επειδή το πρώτο μνημόνιο συνοδευόταν από ιδιαίτερα υψηλά επιτόκια, γεγονός που επιβάρυνε σημαντικά τη χώρα.

Παράλληλα, στάθηκε και στη συμβολική διάσταση της εξέλιξης αυτής για τις διεθνείς αγορές, επισημαίνοντας ότι η βελτίωση των επιτοκίων των ελληνικών ομολόγων σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες λειτουργεί ως ένδειξη εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία. Όπως σημείωσε, η θετική εικόνα στις αγορές μεταφράζεται σε περισσότερες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και καλύτερες απολαβές για τους εργαζόμενους.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, εκφράζοντας επιφυλάξεις απέναντι στην προοπτική να επιλέγει αποκλειστικά η Δικαιοσύνη την ηγεσία της. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα μεικτό σύστημα, όπου συμμετέχουν τόσο η ίδια η Δικαιοσύνη όσο και το πολιτικό σύστημα, φαίνεται πιο λειτουργικό, με βάση και την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

