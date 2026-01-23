Πιερρακάκης για την ΑΑΔΕ: Δείχνει τον δρόμο για το πώς πρέπει να λειτουργεί το Δημόσιο

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής Δικτύωσης ο κύριος Πιερρακάκης, συνεχάρη προσωπικά τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή και τα στελέχη της Αρχής για τη δημιουργία «ενός οργανισμού που συμβάλλει στην αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης και στη μετεξέλιξη της χώρας σε ένα σύγχρονο ψηφιακό κράτος».

Πιερρακάκης για την ΑΑΔΕ: Δείχνει τον δρόμο για το πώς πρέπει να λειτουργεί το Δημόσιο
23 Ιαν. 2026 19:08
Pelop News

Τον θερμό χαιρετισμό του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη δέχθηκε η ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά την παραδοσιακή κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στα γραφεία της ΑΑΔΕ, με τον υπουργό να εξαίρει το “αποτελεσματικό μοντέλο οργάνωσης” της Αρχής, ως “υπόδειγμα για το σύνολο της δημόσιας διοίκησης.»

Σύμφωνα με τον υπουργό, το αποτέλεσμα αυτό προέκυψε μέσα από στοχευμένες νομοθετικές παρεμβάσεις και ένα αποτελεσματικό μοντέλο οργάνωσης. «Δείχνει τον δρόμο για το πώς μπορεί και πρέπει να λειτουργεί το ελληνικό Δημόσιο», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, διαβεβαιώνοντας ότι το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στηρίζει «έμπρακτα και με κάθε τρόπο» το έργο της ΑΑΔΕ.

Ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στην εκδήλωση, σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργού, προσέδωσε και η παρουσία των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αλίμου, οι οποίοι πρόσφεραν μουσικό πρόγραμμα.

