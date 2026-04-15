Πιερρακάκης: «Η Ευρώπη είναι πιο θωρακισμένη έναντι της ενεργειακής κρίσης σε σύγκριση με το 2022»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναλύει την ενεργειακή κρίση, την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και τις προοπτικές της οικονομίας έναντι του στασιμοπληθωρισμού.

15 Απρ. 2026 16:16
Για τις προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης μίλησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CNBC από την Ουάσινγκτον. Ο κ. Πιερρακάκης εκτίμησε ότι, παρά τη σοβαρότητα της τρέχουσας ενεργειακής κατάστασης, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει πλέον ισχυρότερα αντισώματα σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.

Η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία

Ο Υπουργός παρέθεσε στοιχεία που δείχνουν ότι η τρέχουσα πίεση στις αγορές ενδέχεται να ξεπεράσει σε μέγεθος τα πετρελαϊκά σοκ της δεκαετίας του 1970 και την κρίση του 2022. Εστίασε ιδιαίτερα στη σημασία των Στενών του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι τυχόν παρατεταμένο κλείσιμό τους θα επηρεάσει όχι μόνο το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αλλά και τη διακίνηση κρίσιμων πρώτων υλών, όπως τα λιπάσματα και τα πετροχημικά.

Αναφορικά με την ευρωπαϊκή οικονομία, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε δύο βασικά σημεία:

  • Ενεργειακή Θωράκιση: Η Ευρώπη είναι λιγότερο ευάλωτη λόγω της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και της αύξησης της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, η οποία καλύπτει πλέον το 43% της ηλεκτρικής ενέργειας.

  • Μακροοικονομική κατάσταση: Παρά την επιβράδυνση της ανάπτυξης και την άνοδο του πληθωρισμού, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ευρώπη δεν έχει εισέλθει ακόμη σε φάση στασιμοπληθωρισμού, χαρακτηρίζοντας τη διάρκεια της κρίσης ως τον καθοριστικό παράγοντα για το μέλλον.

Η δημοσιονομική απάντηση

Τέλος, σχετικά με τη στάση της ΕΕ, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε την ανάγκη για συγχρονισμένη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική. Σημείωσε ότι η «εργαλειοθήκη» που δημιουργήθηκε το 2022 παρέχει την απαραίτητη εμπειρία ώστε τα νέα μέτρα στήριξης να είναι προσωρινά, στοχευμένα στους πιο ευάλωτους και πλήρως εναρμονισμένα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

