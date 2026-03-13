Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί γρήγορα, ανθεκτική η ελληνική οικονομία

Την ανάγκη για άμεση και συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση απέναντι στις πιέσεις που προκαλεί η παρατεταμένη άνοδος των τιμών ενέργειας υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε δηλώσεις του στο Reuters, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι η ελληνική οικονομία διατηρεί ισχυρές αντοχές. Όπως σημείωσε, αν οι υψηλές τιμές επιμείνουν, οι επιπτώσεις θα περάσουν αναπόφευκτα από την ενέργεια στις μεταφορές, στις αγορές και τελικά στις τιμές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί γρήγορα και με κοινό βηματισμό, ώστε να περιορίσει τις πιέσεις στις οικονομίες της και να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το Reuters, στις Βρυξέλλες εξετάζονται παρεμβάσεις που σχετίζονται με φόρους στην ενέργεια, χρεώσεις δικτύων και κόστη άνθρακα, ως πιθανά βραχυπρόθεσμα εργαλεία ανακούφισης.

Στην ίδια συνέντευξη, ο κ. Πιερρακάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, λέγοντας ότι ακόμη και σε δυσμενές σενάριο η ανάπτυξη για το σύνολο του έτους αναμένεται να παραμείνει κοντά στο 2%. Κατά τον ίδιο, αυτή η εκτίμηση αποτυπώνει ότι η ελληνική οικονομία παραμένει ισχυρή και ανθεκτική, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν πληγεί ο τουρισμός και οι επενδύσεις, που αποτελούν βασικούς πυλώνες της ανάκαμψης.

Ο υπουργός ανέφερε επίσης ότι τα πρόσφατα μέτρα που έχει υιοθετήσει η Ελλάδα, όπως οι περιορισμοί στα περιθώρια κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα, δεν αναμένεται να έχουν σημαντική άμεση δημοσιονομική επίπτωση στον προϋπολογισμό. Τα μέτρα αυτά είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, με στόχο να περιοριστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας εν μέσω αναταραχής στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να επιταχύνει τις επενδύσεις σε καθαρές πηγές ενέργειας, ενεργειακά δίκτυα και κρίσιμες υποδομές, προκειμένου να μειώσει την εξάρτησή της από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε ειδική αναφορά στην ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, δίνοντας έμφαση στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και στη σημασία εύρυθμων και βαθύτερων ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, με την Ευρώπη να διαθέτει σήμερα μικρότερα δημοσιονομικά περιθώρια σε σχέση με προηγούμενες ενεργειακές κρίσεις, το μήνυμα του Έλληνα υπουργού είναι ότι απαιτούνται γρήγορες αλλά στοχευμένες παρεμβάσεις, ώστε να περιοριστεί το κόστος χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία.

