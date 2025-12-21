Πιερρακάκης: Η Θεσσαλονίκη κλειδί για το νέο παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας το 2026

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης περιγράφει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Μακεδονία» μια ελληνική οικονομία που εισέρχεται στο 2026 με προοπτικές διατηρήσιμης ανάπτυξης άνω του 2%, έναντι περίπου 1% για την Ευρωζώνη.

Η σταθερότητα αυτή βασίζεται στη δημοσιονομική πειθαρχία, τη βελτίωση της απασχόλησης και την ενίσχυση των επενδύσεων, με στόχο η ανάπτυξη να μεταφραστεί σε υψηλότερα εισοδήματα και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Ο υπουργός προειδοποιεί κατά του εφησυχασμού, τονίζοντας την ανάγκη συνεχών μεταρρυθμίσεων για μακροπρόθεσμη πρόοδο.

Στο ζήτημα της ακρίβειας, αναγνωρίζει ότι ο πληθωρισμός έχει σωρευτικό χαρακτήρα, ακόμη και όταν ο ρυθμός του υποχωρεί. Υπογραμμίζει ότι ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί πάνω από 35% από το 2019 έως το 2025 και θα ξεπεράσει το 40% έως το 2026, ενώ οι καθαρές αμοιβές, μετά μειώσεις φόρων και εισφορών, έχουν ενισχυθεί περίπου 32%.

Αναφέρεται στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ ως τη μεγαλύτερη μείωση φόρων στη Μεταπολίτευση, με άμεσο όφελος από την αρχή του 2026.

Για νέα μέτρα, ξεκαθαρίζει ότι θα υλοποιηθούν μόνο με μόνιμα δημοσιονομικά περιθώρια, απορρίπτοντας πρακτικές δημιουργίας ελλειμμάτων. Εστιάζει στη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω καλύτερης χρηματοδότησης, ψηφιοποίησης και ισορροπημένης φορολογίας.

Η ανεργία υποχώρησε στο 8,6% τον Οκτώβριο 2025, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Με τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης το 2026, ο υπουργός διαβεβαιώνει ότι δεν σημαίνει τέλος της ανάπτυξης, καθώς το 2026 θα έχει υψηλές εκταμιεύσεις (7,2 δισ. ευρώ επιχορηγήσεις και πάνω από 4 δισ. δάνεια). Οι ιδιωτικές επενδύσεις αυξάνονται με ρυθμό 5,7% το 2025 και 10,2% το 2026.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στη Θεσσαλονίκη, ως δεύτερο οικονομικό πόλο (14% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας). Η ολοκλήρωση υποδομών, όπως το μετρό, και η διεθνής προβολή ενισχύουν την ελκυστικότητα της πόλης για logistics, μεταποίηση, υπηρεσίες και καινοτομία.

Για την ανάπλαση ΔΕΘ-Helexpo, ανακοινώνει έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας στο πρώτο εξάμηνο 2026, με ολοκλήρωση έως το 2029. Το έργο ύψους 120 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει νέα εκθεσιακά κτίρια 41.500 τ.μ., ανακαίνιση Βελλιδείου, 660 υπόγειες θέσεις στάθμευσης και πάνω από 100 στρέμματα πρασίνου.

