Πιερρακάκης: Το κράτος θα στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις όσο διαρκεί η κρίση

Σαφές μήνυμα στήριξης απέναντι στις πιέσεις που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή έστειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, δηλώνοντας ότι το κράτος θα σταθεί δίπλα σε πολίτες, εργαζόμενους, επιχειρήσεις και παραγωγή για όσο διάστημα χρειαστεί. Η τοποθέτηση έγινε στο Forum Πελοποννήσου 2026, με θέμα «Ανθεκτική Αγορά – Βιώσιμη Οικονομία».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η αβεβαιότητα από τον πόλεμο επηρεάζει πλέον άμεσα τις οικονομίες και την καθημερινότητα των πολιτών, κυρίως στο πεδίο της ενέργειας και του κόστους ζωής. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αποτραπεί το ενδεχόμενο η διεθνής κρίση να μετατραπεί σε κοινωνική πίεση στο εσωτερικό της χώρας.

Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης επέμεινε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα σε σαφώς καλύτερη θέση σε σχέση με προηγούμενες κρίσεις, επικαλούμενος την ανάπτυξη, τη μείωση της ανεργίας, την αποκλιμάκωση του χρέους και την αύξηση των επενδύσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% το 2025, έναντι 1,4% στην Ευρωζώνη, ενώ ο λόγος επενδύσεων προς ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα φτάσει το 17,7% το 2026.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην Πελοπόννησο, λέγοντας ότι αποτελεί περιφέρεια με αναπτυξιακή βαρύτητα, με βελτιωμένους δείκτες σε κατανάλωση, επιχειρηματικότητα, τουρισμό και αγορά εργασίας. Όπως ανέφερε, στην περιοχή υλοποιείται εκτεταμένο πρόγραμμα έργων και επενδύσεων, με στόχο να ενισχυθούν οι υποδομές, η παραγωγή και η ποιότητα ζωής.

Παράλληλα, στάθηκε στις παρεμβάσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να στηρίξει την αγοραστική δύναμη των πολιτών μέσα από αυξήσεις μισθών, φορολογικές ελαφρύνσεις και μέτρα συγκράτησης των τιμών. Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε και τα πρόσφατα μέτρα για καύσιμα, λιπάσματα, μεταφορές και ακτοπλοΐα.

Κλείνοντας, ο υπουργός επανέλαβε ότι η στρατηγική της κυβέρνησης δεν περιορίζεται στη διαχείριση μιας δύσκολης συγκυρίας, αλλά στο να βγει η χώρα πιο ισχυρή μέσα και μετά από κάθε κρίση. Όπως είπε, η πρόκληση δεν είναι μόνο να διατηρηθεί η σταθερότητα, αλλά να χτιστεί μια οικονομία με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, περισσότερες επενδύσεις και πιο σταθερές βάσεις για τα επόμενα χρόνια.

