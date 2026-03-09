Πιέσεις στον χρυσό καθώς ενισχύεται το πετρέλαιο και το δολάριο

Πτωτικά κινήθηκε η τιμή του χρυσού, καθώς η ενίσχυση του δολαρίου και οι αυξημένες ανησυχίες για υψηλότερα επιτόκια επηρεάζουν τις διεθνείς αγορές, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή βρίσκεται στη δεύτερη εβδομάδα του. Την ίδια στιγμή, η τιμή του πετρελαίου πλησίασε τα 120 δολάρια ανά βαρέλι.

Το πολύτιμο μέταλλο κατέγραψε πτώση έως και 3%, φθάνοντας περίπου στα 5.015 δολάρια ανά ουγγιά. Πρόκειται για κίνηση που ακολούθησε την πρώτη εβδομαδιαία υποχώρηση της τιμής του χρυσού μετά από περισσότερο από έναν μήνα, αν και στη συνέχεια περιορίστηκε μέρος των απωλειών.

Παράλληλα, παραγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου στον Περσικό Κόλπο προχώρησαν σε περιορισμό της παραγωγής, την ώρα που η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν παραμένει σε εξέλιξη χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης. Στο ίδιο διάστημα, το αμερικανικό δολάριο ενισχύθηκε έναντι των βασικών διεθνών νομισμάτων, με τον σχετικό δείκτη να καταγράφει άνοδο έως και 0,7%.

Η αναλύτρια της Vantage Markets στη Μελβούρνη, Χίμπε Τσεν, σημείωσε ότι η πορεία του χρυσού συνδέεται με τις πληθωριστικές πιέσεις που ενισχύουν το δολάριο. Όπως εξήγησε, όταν η τιμή του πετρελαίου ξεπερνά τα 100 δολάρια, δημιουργείται μια αλυσιδωτή αντίδραση που περιλαμβάνει ενεργειακό σοκ, αυξημένες πληθωριστικές προσδοκίες, ισχυρότερο δολάριο και ασθενέστερο χρυσό.

Η ανοδική τάση που είχε καταγράψει το προηγούμενο διάστημα ο χρυσός φαίνεται να έχει ανακοπεί προσωρινά, καθώς η ενίσχυση του δολαρίου και οι εκτιμήσεις για αυστηρότερη νομισματική πολιτική συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στην αγορά του πολύτιμου μετάλλου.

