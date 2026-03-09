Πιέσεις στον χρυσό καθώς ενισχύεται το πετρέλαιο και το δολάριο

Οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν με έντονο ενδιαφέρον τις εξελίξεις σε ενέργεια και νομίσματα, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να επηρεάζουν τις ισορροπίες.

Πιέσεις στον χρυσό καθώς ενισχύεται το πετρέλαιο και το δολάριο
09 Μαρ. 2026 9:35
Pelop News

Πτωτικά κινήθηκε η τιμή του χρυσού, καθώς η ενίσχυση του δολαρίου και οι αυξημένες ανησυχίες για υψηλότερα επιτόκια επηρεάζουν τις διεθνείς αγορές, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή βρίσκεται στη δεύτερη εβδομάδα του. Την ίδια στιγμή, η τιμή του πετρελαίου πλησίασε τα 120 δολάρια ανά βαρέλι.

Το πολύτιμο μέταλλο κατέγραψε πτώση έως και 3%, φθάνοντας περίπου στα 5.015 δολάρια ανά ουγγιά. Πρόκειται για κίνηση που ακολούθησε την πρώτη εβδομαδιαία υποχώρηση της τιμής του χρυσού μετά από περισσότερο από έναν μήνα, αν και στη συνέχεια περιορίστηκε μέρος των απωλειών.

Παράλληλα, παραγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου στον Περσικό Κόλπο προχώρησαν σε περιορισμό της παραγωγής, την ώρα που η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν παραμένει σε εξέλιξη χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης. Στο ίδιο διάστημα, το αμερικανικό δολάριο ενισχύθηκε έναντι των βασικών διεθνών νομισμάτων, με τον σχετικό δείκτη να καταγράφει άνοδο έως και 0,7%.

Η αναλύτρια της Vantage Markets στη Μελβούρνη, Χίμπε Τσεν, σημείωσε ότι η πορεία του χρυσού συνδέεται με τις πληθωριστικές πιέσεις που ενισχύουν το δολάριο. Όπως εξήγησε, όταν η τιμή του πετρελαίου ξεπερνά τα 100 δολάρια, δημιουργείται μια αλυσιδωτή αντίδραση που περιλαμβάνει ενεργειακό σοκ, αυξημένες πληθωριστικές προσδοκίες, ισχυρότερο δολάριο και ασθενέστερο χρυσό.

Η ανοδική τάση που είχε καταγράψει το προηγούμενο διάστημα ο χρυσός φαίνεται να έχει ανακοπεί προσωρινά, καθώς η ενίσχυση του δολαρίου και οι εκτιμήσεις για αυστηρότερη νομισματική πολιτική συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στην αγορά του πολύτιμου μετάλλου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:21 Πάτρα: Στον ανακριτή ο 82χρονος γιατρός – Τι υποστηρίζει η υπεράσπισή του
12:15 Η διατροφή στο μικροσκόπιο για τον θυμό και την ένταση στην εφηβεία
12:13 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε καταβάλλεται και πώς υπολογίζεται
12:11 Κυλλήνη: Πρώτη δοκιμαστική πτήση υδροπλάνου – Στον χάρτη της θαλάσσιας αεροπλοΐας το λιμάνι
12:03 ΔΝΤ για Μέση Ανατολή: Οι κυβερνήσεις πρέπει να προετοιμαστούν για το απρόβλεπτο
12:01 Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης στη φρεγάτα «Κίμων» ανοιχτά της Κύπρου – Μήνυμα στην σκιά της έντασης στη Μέση Ανατολή
12:00 Υπόθεση συνταξιούχου μαιευτήρα: Ο ιατρικός κόσμος εκφράζει τον αποτροπιασμό του και ζητά παραδειγματική τιμωρία
11:57 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης λόγω έργων στο οδόστρωμα
11:53 Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν στο Λαύριο για τα γυρίσματα του «The Riders»
11:46 Συντάξεις Απριλίου 2026: Ποιοι πληρώνονται πρώτοι και πότε μπαίνουν τα χρήματα
11:44 Πάτρα: Ημερίδα για τη βία και την παραβατικότητα των εφήβων στο 1ο Γενικό Λύκειο
11:40 Διευρύνεται η έρευνα για τη φωτιά στο Κραν-Μοντανά – Στο μικροσκόπιο και ο δήμαρχος
11:40 Χανιά: 51χρονος βρέθηκε κρεμασμένος σε δέντρο – Είχε αφήσει βίντεο πριν το τέλος
11:36 Χριστοδουλίδης: «Ό,τι κι αν φέρει η Τουρκία στην Κύπρο, παραμένει κατοχική δύναμη»
11:32 Στα δικαστήρια ο Πέτρος Φιλιππίδης – Αναβλήθηκε η δίκη της μήνυσης κατά της πρώτης καταγγέλουσας
11:32 Μάρτιος με υποχρεώσεις: Ποιες προθεσμίες λήγουν άμεσα για επιχειρήσεις και αγρότες
11:28 Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία: «Σμηνοσειρά» βλέπει ο Λέκκας – Θα συνεχιστούν οι δονήσεις
11:24 Πάτρα: Κυκλοφορούσε με αυτοκίνητο χωρίς στοιχεία και «δανεικές» πινακίδες
11:19 Αίγιο: Έκλεψαν οχήματα φορτωμένα με σίδερα και πήγαν να τα πουλήσουν σε μάντρα
11:18 Κινητές επικοινωνίες: ο κλάδος που ξεπερνά την τεχνολογία και μετατρέπεται σε μοχλό ισχύος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ