Πιέζει η Παναχαϊκή, όλα ισοπαλία στο ημίχρονο

Ισόπαλη 0-0 είναι η Παναχαϊκή στο Αστρος στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ερμή Μελιγούς στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής.

Οι «κοκκινόμαυροι» έχουν την υπεροχή και έχουν χάσει δύο μεγάλες ευκαιρίες στο 3′ σε κεφαλιά του Κουτσιούδη και στο 23′ σε σουτ του Συρμή. Και στις δύο περιπτώσεις επενέβη εντυπωσιακά ο Γιαννούσης.

«Λευκή« ισοπαλία και στα παιχνίδια Θύελλα – Ζάκυνθος, αλλά και Παναιγιάλειος – ΠΑΣ Πύργος.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα του ημιχρόνου στον 4ο Ομιλο:

Ερμής Μελιγούς – Παναχαϊκή 0-0

Θύελλα Πατρών – Ζάκυνθος 0-0

Παναιγιάλειος – ΠΑΣ Πύργος 0-0

Πανγυθεατικός – ΑΟ Λουτρακίου 0-0

Πέλοπας Κιάτου – Πανθουριακός 1-0: 16′ Ραυτόπουλος

Μιλτιάδης – Κόρινθος 0-0

