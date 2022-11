Πήγε στην Τουρκία για λιποαναρρόφηση και κόντεψε να… σαπίσει το δέρμα της!

Μια εντελώς… απρόβλεπτη εξέλιξη είχε για μια γυναίκα από την Βρετανία η λιποαναρρόφηση που ήθελε να κάνει και η οποία ταξίδεψε ως την Τουρκία αποκλειστικά για αυτό.

Μια γυναίκα έφτασε ένα βήμα πριν τον θάνατο, αφού έκανε λιποαναρρόφηση από την οποία κατέληξε με μαύρες τρύπες σε όλο το σώμα, με αποτέλεσμα να πάθει σήψη και το δέρμα της να μυρίζει άσχημα, καθώς ξεκίνησε να νεκρώνει.

Η 50χρονη Janet Smalley με αφορμή τα γενέθλια της αποφάσισε να κάνει κοιλιοπλαστική και ταξίδεψε στην Τουρκία, αφού βρήκε τη συγκεκριμένη θεραπεία διαθέσιμη στην τιμή των περίπου 5.000 ευρώ, δηλαδή το μισό από όσο κοστίζει στη χώρα της, σύμφωνα με την thesun.co.uk.

Έτσι, πήγε στην Κωνσταντινούπολη στις 26 Σεπτεμβρίου και όταν συνάντησε τον γιατρό, την ενημέρωσε ότι πρώτα χρειάζονταν λιποαναρρόφηση, ώστε να προχωρήσουν τη διαδικασία. Εκείνη συμφώνησε αμέσως και έκανε τις δύο θεραπείες, ενώ στη συνέχεια παρέμεινε στην Πόλη, ώστε να αναρρώσει.

I treated myself to a bargain £4k tummy tuck in Turkey – but it nearly killed me https://t.co/osQN5eXwxN

— SunHealth (@TheSunHealth) November 14, 2022