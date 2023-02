Πικέ για Κλάρα Κία: «Είμαι μαριονέτα της – Μου διαλέγει τα ρούχα μου»

Ο Ζεράρ Πικέ αποφάσισε να ανοιχτεί περισσότερο για τη νέα του σχέση με την Κλάρα Κία, αναφέροντας πως έχει γίνει… μαριονέτα της!

Ο Ζεράρ Πικέ επέλεξε να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για να μην δώσει λεπτομέρειες για τη σχέση του με την Κλάρα Κία. Ο Ζεράρ Πικέ δεχόταν πολλά αρνητικά μηνύματα, λόγω της απιστίας του εις βάρος της Κολομβιανής τραγουδίστριας Σακίρα, με την Κλάρα Κία να αποτελεί την «πέτρα του σκανδάλου», πράγμα που την έκανε ιδιαίτερα «αντιπαθητική» στα media.

Ωστόσο, αυτή τη φορά αποφάσισε να «ανοιχτεί» κατά τη διάρκεια του προγράμματος Kings League, καθώς ο διάσημος ποδοσφαιριστής εξομολογήθηκε πρόσφατα πώς έχει σχέση με τη νεαρή κοπέλα. Ως γνωστόν, ο πρώην της Shakira ντύνεται πάντα καλά, ωστόσο, παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει πολύ τη μόδα, οπότε αφήνει την νυν σύντροφό του να είναι αυτή που θα επιλέξει τι ρούχα θα αγοράσει για να φορέσει.

Κατά την τελευταία μετάδοση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες στο πάνελ σχολίασαν την εμφάνιση του Πικέ, διαβεβαιώνοντας ότι οι προτιμήσεις του συνάδουν περισσότερο με τη μόδα της Βόρειας Αμερικής. Με αυτά τα δεδομένα, ο Πικέ αμύνθηκε διαβεβαιώνοντας ότι «ο καθένας είναι ελεύθερος να ντυθεί όπως θέλει».

