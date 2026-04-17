Πικρές αλήθειες από τον Νίκο Καρανίκα

17 Απρ. 2026 19:00
Ο Νίκος Καρανίκας, πρώην σύμβουλος του τότε πρωθυπουργού Τσίπρα, στηλιτεύει αιχμηρά την Αριστερά γράφοντας στο διαδίκτυο ότι «τα στελέχη των ΣΥΡΙΖα, Νεαρ, Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ, έχουν αφιερώσει την αντιπολίτευση τους στην ηθικολογία, τη διαφθορά που είναι υπόθεση των εισαγγελέων και τώρα τελευταία έχουν επικεντρωθεί στο αν έχει πτυχίο ο Λαζαρίδης. Ασχολούνται με τα δευτερεύοντα γιατί δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα πρωτεύοντα κάνοντας κριτική στα έργα της κυβέρνησης. Δεν είναι ικανοί να κάνουν πολιτική και κάνουν χαβαλέ με στόμφο και αξιώματα».

Για να αποδείξει τον ισχυρισμό του ο Ν. Καρανίκας αναφέρει πως η κυβέρνηση αυτό τον καιρό διαχειρίζεται και ψηφίζει δεκάδες νομοσχέδια και παραθέτει τα βασικά: «Κράτος πιο φιλικό στους πολίτες & επιχειρήσεις», «Νέο Λύκειο & Εθνικό Απολυτήριο», «Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», «Αναδιάρθρωση πολεοδομιών & ένταξη στο Κτηματολόγιο», «Απλοποίηση αδειοδοτήσεων επιχειρήσεων», «Αναμόρφωση Κληρονομικού Δικαίου», «Ενίσχυση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας», «Νέο πλαίσιο για ΚΕΠΑ (αναπηρικές πιστοποιήσεις)», «Αντιμετώπιση λειψυδρίας», «Νόμιμη μετανάστευση». Σε αυτά προσθέστε άλλες 50 καινοτομίες που λόγω χώρου δεν μπορώ να αναδημοσιεύσω και αφορούν Παιδεία, Υγεία, Υποδομές, Ψηφιοποίηση Δημοσίου κ.ά.

Και καταλήγει ο Ν. Καρανίκας: «Ανίκανοι στην Αριστερά, το έχουν ρίξει στην ηθικολογία και στο διαδικτυακό βρισίδι, χαρακτηρίζοντας τοξικά την κυβέρνηση και όχι πολιτικά με επιχειρήματα, ώστε να μάθουμε και εμείς οι ψηφοφόροι, σε τι διαφωνούν, σε τι συμφωνούν και τι κάνει λάθος η κυβέρνηση. Τι προτείνουν οι ίδιοι. Αχρηστη αντιπολίτευση και αναξιόπιστη».

Ο Καρανίκας ζητά από τους ανεξάρτητους πολίτες να συνδημιουργήσουν μια αξιόπιστη (αριστερή) αντιπολίτευση «που θα διαχωριστεί από την παρακμή των Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, Νεαρ και ΠΑΣΟΚ». Συνυπογράφω μέχρι τελευταίας λέξης τα παραπάνω. Αυτά γράφω κι εγώ χρόνια τώρα. Μόνο που δεν πρόκειται να ιδρώσει το αφτί κανενός. Αυτό μπορούν. Αλλωστε για την Αριστερά πάντα φταίνε οι άλλοι.

