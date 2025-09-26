PINK THE CITY 2025: Η Πάτρα «ντύνεται» στα ροζ για 13η χρονιά

Η φετινή πορεία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, με σημείο εκκίνησης την πλατεία Γεωργίου. Από τις 10:30 π.μ. θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις με μουσική, δρώμενα και εκπλήξεις

PINK THE CITY 2025: Η Πάτρα «ντύνεται» στα ροζ για 13η χρονιά
26 Σεπ. 2025 16:36
Pelop News

Για 13η συνεχόμενη χρονιά η Πάτρα στέλνει το μήνυμα της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της αλληλεγγύης απέναντι στον καρκίνο του μαστού, μέσα από τη μεγάλη διοργάνωση PINK THE CITY 2025.

Η φετινή πορεία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, με σημείο εκκίνησης την πλατεία Γεωργίου. Από τις 10:30 π.μ. θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις με μουσική, δρώμενα και εκπλήξεις, ενώ στις 11:30 π.μ. θα δοθεί το σύνθημα για τον καθιερωμένο κυκλικό περίπατο στους δρόμους της πόλης, που θα ολοκληρωθεί στην πλατεία Γεωργίου.

Το PINK THE CITY δεν αποτελεί απλώς μια πορεία, αλλά έναν θεσμό που ενώνει ανθρώπους κάθε ηλικίας με σκοπό να:

  • στηρίξει τις γυναίκες που δίνουν ή έδωσαν τη μάχη με τον καρκίνο του μαστού,

  • τιμήσει όσες δεν είναι πια μαζί μας,

  • ενδυναμώσει το μήνυμα ότι η πρόληψη σώζει ζωές.

Εγγραφές

  • Το περίπτερο εγγραφών θα λειτουργήσει από την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Γεωργίου Α΄, με εθελοντές που θα εξυπηρετούν το κοινό.

  • Οι online εγγραφές έχουν ήδη ανοίξει, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ομαδικές συμμετοχές, που κάθε χρόνο κλέβουν την παράσταση.

Η διοργάνωση καλεί πολίτες, φίλους, οικογένειες, συνεργάτες, μαθητές και φοιτητές να σχηματίσουν ομάδες και να δώσουν όλοι μαζί δυναμικό παρών σε αυτόν τον Αγώνα Ζωής.

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
Ώρα έναρξης εκδηλώσεων: 10:30 π.μ.
Ώρα εκκίνησης περιπάτου: 11:30 π.μ.
Πλατεία Γεωργίου Α΄

Η πόλη θα «ντυθεί» στα ροζ για να μεταφέρει το μήνυμα πιο δυνατά από ποτέ: Κανείς δεν είναι μόνος σε αυτή τη μάχη!
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:39 Μητσοτάκης: Live η ομιλία του στον ΟΗΕ
19:29 Πάτρα: Αγνοείται ηλικιωμένος κολυμβητής στα Αραχωβίτικα
19:21 Καιρός (27/09/2025): Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία
19:12 Πέθανε ο σπουδαίος σκηνοθέτης και συγγραφέας Νίκος Περέλης
19:05 Προμηθέας για φίλημα! Νίκησε την ΑΕΚ και πέρασε στον τελικό του Super Cup – Φωτογραφίες-δηλώσεις
19:00 Η Levante Trains θέλει τη γραμμή γραμμή Κατάκολο-Ολυμπία – Επένδυση «πιλότος» για τον Οδοντωτό
18:57 «Θα μας ρεζιλέψεις γιατί θα γίνεις θεατρίνος. Πριν από κάθε παράσταση έκανα εμετό», δυνατές ατάκες από τον Γιώργο Καραμίχο
18:45 Η Coffee Island κοντά στον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας 2025 «Φάνης Τσιμιγκάτος»
18:36 Η σιγουριά του Ντόναλντ Τραμπ: «Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα»
18:29 «Εντελώς απαράδεκτο και πρωτοφανές. Παίζουν με τον πόνο μας. Ήταν φρικτό», ανατροπή με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού
18:19 «Έφυγε» από τη ζωή, αλλά χάρισε ζωή με τη δωρεά οργάνων
18:09 Στην Πάτρα το Open Πανελλήνιο Ιστιοπλοΐας ΑμεΑ
18:02 Τα τρία χρόνια του αείμνηστου Παύλου Μπακογιάννη στην Πάτρα
17:51 Στο βάθρο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης
17:46 Σαρκοζί: Σε κελί 9 τετραγωνικών, στον 14ο όροφο φυλακών του Παρισιού
17:44 Η ΕΠΣ Αχαΐας απέκτησε τη δική της Τράπεζα Αίματος
17:35 ΟΣΕ: Δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για την πρώτη απόφαση αποζημίωσης συγγενών θύματος της τραγωδίας των Τεμπών
17:23 Ο Τζολάκης στους ακριβότερους τερματοφύλακες εκτός Big-5 Ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων
17:16 MyStreet: Γιατί η Πάτρα βρίσκεται εκτός της εφαρμογής – Ποιες άλλες μεγάλες πόλεις δεν έχουν δώσει στοιχεία
17:11 «Αναστέλλονται φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις για όσους θανάτωσαν τα κοπάδια τους λόγω ευλογιάς»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ