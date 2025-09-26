PINK THE CITY 2025: Η Πάτρα «ντύνεται» στα ροζ για 13η χρονιά

Για 13η συνεχόμενη χρονιά η Πάτρα στέλνει το μήνυμα της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της αλληλεγγύης απέναντι στον καρκίνο του μαστού, μέσα από τη μεγάλη διοργάνωση PINK THE CITY 2025.

Η φετινή πορεία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, με σημείο εκκίνησης την πλατεία Γεωργίου. Από τις 10:30 π.μ. θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις με μουσική, δρώμενα και εκπλήξεις, ενώ στις 11:30 π.μ. θα δοθεί το σύνθημα για τον καθιερωμένο κυκλικό περίπατο στους δρόμους της πόλης, που θα ολοκληρωθεί στην πλατεία Γεωργίου.

Το PINK THE CITY δεν αποτελεί απλώς μια πορεία, αλλά έναν θεσμό που ενώνει ανθρώπους κάθε ηλικίας με σκοπό να:

στηρίξει τις γυναίκες που δίνουν ή έδωσαν τη μάχη με τον καρκίνο του μαστού,

τιμήσει όσες δεν είναι πια μαζί μας,

ενδυναμώσει το μήνυμα ότι η πρόληψη σώζει ζωές.

Εγγραφές

Το περίπτερο εγγραφών θα λειτουργήσει από την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Γεωργίου Α΄, με εθελοντές που θα εξυπηρετούν το κοινό.

Οι online εγγραφές έχουν ήδη ανοίξει, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ομαδικές συμμετοχές, που κάθε χρόνο κλέβουν την παράσταση.

Η διοργάνωση καλεί πολίτες, φίλους, οικογένειες, συνεργάτες, μαθητές και φοιτητές να σχηματίσουν ομάδες και να δώσουν όλοι μαζί δυναμικό παρών σε αυτόν τον Αγώνα Ζωής.

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Ώρα έναρξης εκδηλώσεων: 10:30 π.μ.

Ώρα εκκίνησης περιπάτου: 11:30 π.μ.

Πλατεία Γεωργίου Α΄

Η πόλη θα «ντυθεί» στα ροζ για να μεταφέρει το μήνυμα πιο δυνατά από ποτέ: Κανείς δεν είναι μόνος σε αυτή τη μάχη!

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



