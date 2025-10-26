Pink the City 2025: Βάφτηκαν ροζ οι δρόμοι της Πάτρας! ΦΩΤΟ

Η εκδήλωση–θεσμός από τον Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού – «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας

26 Οκτ. 2025 12:47
Pelop News

Η εκδήλωση–θεσμός για την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα, με στόχο την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, Pink the City 2025 πραγματοποιήθηκε σήμερα για 13η συνεχή χρονιά στους δρόμους της Πάτρας.

Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού – «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας διοργάνωσε τον καθιερωμένο ροζ περίπατο ζωής και ελπίδας, με σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ανάδειξη της τεράστιας αξίας και σημασίας της Πρόληψης και Έγκαιρης Διάγνωσης του Καρκίνου του Μαστού.

Μπορεί η διαδρομή και το σημείο εκκίνησης να άλλαξε αλλά το μήνυμα παρέμεινε το ίδιο: «Πρόληψη για όλους, πρόληψη παντού».

Ο περίπατος ξεκίνησε περίπου στις 12π.μ από τον πεζόδρομο στη συμβολή των οδών Μαιζώνος και Αγίου Νικολάου για να καταλήξει στην Αγίου Νικολάου, αφού το ροζ ποτάμι διέσχισε τη Μαιζώνος, την Πλατεία Γεωργίου, την οδό Γούναρη για να γυρίσει μέσω της Ρήγα Φεραίου.

Προηγήθηκε τελετή έναρξης με  παιδική χορωδία, δρώμενα, χαιρετισμούς κλπ,

Με την εκδήλωση αυτή κορυφώνονται οι δράσεις του συλλόγου για τον μήνα Οκτώβριο, μήνα διεθνώς αφιερωμένο στην ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού
