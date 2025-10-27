Πιο νωρίς η επιστροφή ενοικίου μέχρι 800 ευρώ – Ποιοι οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

27 Οκτ. 2025 9:16
Αρχές Νοεμβρίου πρόκειται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, στους δικαιούχους που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες καταβολές θα ξεκινήσουν στις αρχές Νοεμβρίου και όχι στα μέσα του μήνα, όπως είχε προγραμματιστεί, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν τα χρήματα νωρίτερα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έχουν ήδη προχωρήσει σε διασταυρώσεις για πάνω από ένα εκατομμύριο δηλώσεις μίσθωσης, ελέγχοντας αν οι κατοικίες είναι ενεργές, αν τα ποσά των ενοικίων συμφωνούν με τα δηλωμένα εισοδήματα και αν τα IBAN αντιστοιχούν στους πραγματικούς δικαιούχους. Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, χωρίς αιτήσεις ή δικαιολογητικά, καθώς όλα τα στοιχεία αντλούνται απευθείας από το TAXIS και τις δηλώσεις Ε1.

Η αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα αποδίδεται στο γεγονός ότι οι διασταυρώσεις κύλησαν ταχύτερα από το αναμενόμενο και δεν εντοπίστηκαν σημαντικές καθυστερήσεις. Έτσι, η πρώτη πίστωση της ενίσχυσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί ήδη από την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, με στόχο έως τις 20 του μήνα να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές.

Το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι αντιστοιχεί σε ένα μηνιαίο ενοίκιο και ανέρχεται έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, προσαυξανόμενο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τη φοιτητική κατοικία, το μέγιστο ποσό επιστροφής φτάνει επίσης τα 800 ευρώ, ενώ το συνολικό πλαφόν ανά οικογένεια ορίζεται στα 1.700 ευρώ. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ κατατίθεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στο myAADE ή στο myAADEapp.

Η ΑΑΔΕ, πέρα από τις βασικές διασταυρώσεις εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων, ελέγχει και την κανονικότητα των πληρωμών. Αν προκύψει ότι κάποιος ενοικιαστής έχει καθυστερήσει ή δεν έχει εξοφλήσει τα μισθώματα, το ποσό της ενίσχυσης θα είναι μειωμένο ή και μηδενικό. Αντίθετα, οι συνεπείς φορολογούμενοι θα λάβουν το σύνολο της επιστροφής χωρίς καθυστέρηση.

Για την κύρια κατοικία, το εισοδηματικό όριο είναι 20.000 ευρώ για άγαμο, 28.000 ευρώ για ζευγάρι (με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά παιδί) και 31.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια (συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου). Παράλληλα, η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμο, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε μέλος.

Από το 2026, η επιστροφή ενοικίου θα συνδέεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικές πληρωμές. Όσοι ενοικιαστές εξακολουθούν να πληρώνουν με μετρητά θα χάνουν την επιδότηση, ενώ οι ιδιοκτήτες που εισπράττουν «στο χέρι» θα στερούνται την έκπτωση 5% στο εισόδημα από ενοίκια. Για παράδειγμα, ενοικιαστής που πληρώνει 800 ευρώ τον μήνα με μετρητά δεν θα λάβει επιστροφή, ενώ ιδιοκτήτης που εισπράττει 12.000 ευρώ τον χρόνο χωρίς τραπεζική κατάθεση θα φορολογηθεί για το σύνολο του ποσού.
