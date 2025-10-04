Πιο νωρίς θα πληρωθούν οι συντάξεις του Νοεμβρίου

Νωρίτερα θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συντάξεων Νοεμβρίου.

Για τις κύριες συντάξεις, οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου.

Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, του Δημοσίου, των Τραπεζών, του ΟΤΕ, του ΝΑΤ, της ΔΕΗ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ θα πληρωθούν την Τρίτη 28 Οκτωβρίου.

Για τις επικουρικές συντάξεις, οι δικαιούχοι του ιδιωτικού τομέα και οι μη μισθωτοί θα λάβουν τις συντάξεις τους την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, ενώ οι συνταξιούχοι του Δημοσίου θα πληρωθούν την Τρίτη 28 Οκτωβρίου.

