«Πήρα χάπια για δύο εβδομάδες, με τρέλαναν, τα σταμάτησα και έκανα φίλη μου την κατάθλιψη» συγκλονιστική αποκάλυψη Αλκαίου

Ο τραγουδιστής, αναφέρθηκε και στην προσωπική του ζωή, επισημαίνοντας και τον λόγο που δεν θέλει να κάνει παιδιά

21 Φεβ. 2026 17:24
Ο Γιώργος Αλκαίος μίλησε για την προσωπική του μάχη, επισημαίνοντας πως για δύο εβδομάδες πήρε χάπια για την κατάθλιψη, αλλά τα σταμάτησε στην πορεία και «την έκανε φίλη του».

Ο τραγουδιστής, πέρα από την κατάθλιψη, αναφέρθηκε και στην προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας και τον λόγο που δεν θέλει να κάνει παιδιά.

Αρχικά, ο Γιώργος Αλκαίος είπε στο Secret: «Πήρα χάπια για την κατάθλιψη για πολύ λίγο καιρό, δηλαδή δύο εβδοµάδες, και επειδή µε τρελάνανε, επειδή εγώ έχω εσωτερική τρέλα, είπα να τα αφήσω και να κάνω “φίλη µου” την κατάθλιψη». Όταν ρωτήθηκε πόσο κράτησε η κατάθλιψη, απάντησε: «Είµαι 53 στα 54, νοµίζω 53 χρόνια. Νοµίζω ότι όλοι έχουµε κάποιο είδος κατάθλιψης. Ο άνθρωπος γεννιέται µε κατάθλιψη. Ολοι έχουµε γαλουχηθεί στην κατάθλιψη».

Όσον αφορά στην προσωπική του ζωή, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο τραγουδιστής εξήγησε γιατί δεν έχει γίνει γνωστό τίποτα για εκείνον: «Επειδή έβλεπα πώς κινείται ο χώρος, έβλεπα ότι αν ασχοληθούν µε τη ζωή σου και δώσεις το δικαίωµα, θα ασχολούνται µόνο µε τη ζωή σου. Και το µόνο που δεν ήθελα είναι να ασχολούνται µόνο µε τη ζωή µου. ∆εν πιστεύω ότι ενδιαφέρει και κανέναν. Είµαι καλά και περνάω καλά», δήλωσε.

Ο Γιώργος Αλκαίος δεν θέλησε να αποκαλύψει εάν είναι μόνος του αυτό το διάστημα ή όχι: «Και να έχω κάτι αυτή την περίοδο, ωραία δεν είναι; Εγώ έχω δηλώσει ότι δεν θέλω να κάνω παιδιά. Να τα φέρω εδώ; Γιατί; Τι µου κάναν τα παιδιά; Να κάνουν τι; Να τρέχουµε από πίσω στα αστυνοµικά τµήµατα στα 12 τους; ∆εν µπορώ να µπω σε αυτήν την κατάσταση. Είναι τρελοί όλοι στον πλανήτη, µην τον αποτρελάνουµε. Αποφάσισα από νεαρή ηλικία να µην κάνω παιδιά. Για µένα ή κάνεις παιδί και τελειώνει η ζωή σου -για µένα προσωπικά… Θα αφιερωθείς στον άνθρωπο, µεγαλώνεις έναν άνθρωπο, δεν γίνεται να λείπεις από αυτόν τον άνθρωπο, πόσο περισσότερο και η µάνα ως µάνα, αλλά και ο πατέρας», είπε στη Σάσα Σταμάτη.

