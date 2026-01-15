Πήρε «3άρι» ο Προμηθέας, φουλάρει για έναν ακόμα

H πρώτη του χρονιά στην Ευρώπη ήταν τη σεζόν 2022-23 στη Βουλγαρία, για λογαριασμό της Chernomorets Burgas

Πήρε «3άρι» ο Προμηθέας, φουλάρει για έναν ακόμα
15 Ιαν. 2026 16:54
Pelop News

Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον αθλητή Jordan Tucker, ο οποίος θα ενισχύσει το ρόστερ της ομάδας μας μέχρι το φινάλε της σεζόν.

O Jordan Tucker γεννήθηκε στις 3 Απριλίου του 2000, στο White Plains της Νέας Υόρκης. Έχει ύψος 2,00 μ. και αγωνίζεται στη θέση “3”. Ξεκίνησε την καριέρα του τη σεζόν 2017-18 από το NCAA και τους Duke Blue Devils, ενώ την επόμενη διετία αγωνίστηκε στους Butler Bulldogs. Τη σεζόν 2021-22 έπαιξε στη G League για λογαριασμό των Windy City Bulls και των Rio Grande Valley Vipers.

H πρώτη του χρονιά στην Ευρώπη ήταν τη σεζόν 2022-23 στη Βουλγαρία, για λογαριασμό της Chernomorets Burgas, στην πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του, με 20,6 πόντους μέσο όρο, ενώ ακολούθησε η θητεία του στη γαλλική Roanne, που επίσης έκανε εξαιρετικό πρωτάθλημα με 10,8 πόντους και 2,5 ριμπάουντ μέσο όρο.

Τη σεζόν 2024-25 επέστρεψε στη G League, για να παίξει στους Delaware Blue Coats και τους Westchester Knicks. Φέτος ξεκίνησε τη σεζόν στη Λιθουανία, όπου έπαιξε στη Νεπτούνας, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στη γαλλική Σαλόν, με την οποία μέτρησε 9,6 πόντους και 2,8 ριμπάουντ.

Καλωσορίζουμε τον Jordan Tucker στην μπασκετική οικογένεια του Προμηθέα Πάτρας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00 Βελτίωση επιδόσεων στον Τουρισμό: Αύξηση επισκεπτών 9% και εσόδων 24% το 2025
18:50 «Μία νέα ζωή, μία νέα αρχή», ο Μάριος νικητής στη μεγάλη μάχη της ζωής του! ΒΙΝΤΕΟ
18:41 «Θα σε θυμάμαι μανούλα μου τόσο όμορφη, τόσο γλυκιά και τόσο αρχοντική», συγκλονίζει ο Αιμίλιος Χειλάκης για τον χαμό της μητέρας του
18:31 Ουτρέχτη: Μεγάλη ανησυχία από ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο της πόλης, πληροφορίες για τραυματίες, ΒΙΝΤΕΟ
18:20 «Η δύναμη της πόλης να δημιουργεί σπουδαία πράγματα, είναι μεγάλη»: Ο Κώστας Πελετίδης για το Καρναβάλι και την Τελετή Έναρξης
18:11 «Απαράδεκτο αποτέλεσμα και χωρίς κανένα άλλοθι» : «Καμπάνα» με πρόστιμο 400.000 ευρώ και «γκάζια» στους παίκτες της ΑΕΚ!
18:00 Η οδός των κομμένων δένδρων: Αναστάτωση στην καρδιά της Πάτρας με μουριές και έργα
17:49 «Δέχθηκα απειλές, καταστράφηκα», τι κατέθεσε μάρτυρας στη δίκη Βαλυράκη
17:37 «Δεν είναι μια βλακεία, όπως είπε, είναι ποινικό αδίκημα», επίθεση Παύλου σε Σταρόβα!
17:36 Επιστροφή Αθανασόπουλου στον Παναιγιάλειο
17:26 Επιβάτης επιχείρησε να ανοίξει την έξοδο κινδύνου αεροσκάφους της Delta εν πτήσει, «έφαγε» 18 μήνες φυλακή!
17:12 «Είσαι ψεύτης»-«Εσύ είσαι ψεύτης», άγρια κόντρα Κυρανάκη με Πολάκη, Χαρίτση και Παππά στη Βουλή για τη Hellenic Train
17:06 ΗΠΑ: Κατάσχεση δεξαμενόπλοιου στην Καραϊβική το οποίο συνδέεται με τη Βενεζουέλα
17:00 Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι «Ημέρες καριέρας» στην Πάτρα – 30 επιχειρήσεις, δεκάδες ενδιαφερόμενοι
16:54 Πήρε «3άρι» ο Προμηθέας, φουλάρει για έναν ακόμα
16:51 Σπάτα: Δύο συλλήψεις για απάτη με ειδικό εξοπλισμό παραπλάνησης κινητών
16:45 The Leon Success Formula
16:45 Visit Dolly Casino to feel a winning surge!
16:42 Νεκρός 56χρονος εναερίτης στη ΒΙΠΕ Δράμας
16:41 Substantial Rewards and Unparalleled Incentives at Jeetcity Casino
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ