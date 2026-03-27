Πήρε το κινητό με πρόσχημα «επείγουσα κλήση» – Χειροπέδες σε 15χρονη στην Πάτρα

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται μια 15χρονη στην Πάτρα, η οποία κατηγορείται ότι, μαζί με ακόμη ένα άτομο, άρπαξε το κινητό υπαλλήλου περιπτέρου χρησιμοποιώντας ως δόλωμα μια δήθεν επείγουσα ανάγκη. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

27 Μαρ. 2026 14:27
Pelop News

Συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Πάτρα μια 15χρονη, η οποία κατηγορείται για κλοπή κινητού τηλεφώνου από υπάλληλο περιπτέρου, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε το προηγούμενο βράδυ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η ανήλικη φέρεται να έδρασε μαζί με άγνωστο συνεργό. Οι δύο τους προσέγγισαν τον εργαζόμενο του περιπτέρου και, επικαλούμενοι την ανάγκη να πραγματοποιήσουν μια επείγουσα τηλεφωνική κλήση, του ζήτησαν το κινητό του τηλέφωνο.

Ο υπάλληλος τους το παρέδωσε, ωστόσο, σύμφωνα με την Αστυνομία, το τηλέφωνο δεν του επιστράφηκε ποτέ, καθώς οι δράστες το αφαίρεσαν και εξαφανίστηκαν.

Ύστερα από έρευνα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών προχώρησαν στη σύλληψη της 15χρονης, ενώ συνεχίζονται οι αναζητήσεις για τον εντοπισμό του δεύτερου ατόμου που φέρεται να συμμετείχε στην υπόθεση.

