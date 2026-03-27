Πήρε το κινητό με πρόσχημα «επείγουσα κλήση» – Χειροπέδες σε 15χρονη στην Πάτρα

Συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Πάτρα μια 15χρονη, η οποία κατηγορείται για κλοπή κινητού τηλεφώνου από υπάλληλο περιπτέρου, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε το προηγούμενο βράδυ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η ανήλικη φέρεται να έδρασε μαζί με άγνωστο συνεργό. Οι δύο τους προσέγγισαν τον εργαζόμενο του περιπτέρου και, επικαλούμενοι την ανάγκη να πραγματοποιήσουν μια επείγουσα τηλεφωνική κλήση, του ζήτησαν το κινητό του τηλέφωνο.

Ο υπάλληλος τους το παρέδωσε, ωστόσο, σύμφωνα με την Αστυνομία, το τηλέφωνο δεν του επιστράφηκε ποτέ, καθώς οι δράστες το αφαίρεσαν και εξαφανίστηκαν.

Ύστερα από έρευνα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών προχώρησαν στη σύλληψη της 15χρονης, ενώ συνεχίζονται οι αναζητήσεις για τον εντοπισμό του δεύτερου ατόμου που φέρεται να συμμετείχε στην υπόθεση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



