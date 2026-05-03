Πήρε το μικρόφωνο από τον Σάκη Ρουβά η Ιωάννα Τούνη BINTEO

Στο πρώτο τραπέζι στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Σάκης Ρουβάς, διασκέδασε η Ιωάννα Τούνη με τον σύντροφό της, με τον τραγουδιστή να δίνει κατά τη διάρκεια της βραδιάς το μικρόφωνο στο ζευγάρι.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, η influencer εμφανίστηκε σε μπουζούκια της Θεσσαλονίκης με την παρέα και τον σύντροφό της, Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη.

Πιο συγκεκριμένα, επέλεξαν το μαγαζί όπου τραγουδούν ο Σάκης Ρουβάς και η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος του καλλιτέχνη, όπως φαίνεται σε βίντεο που αναδημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη στο Instagram, κρατούσε το μικρόφωνο και μαζί με τον σύντροφό της τραγουδούσαν το «Μην αντιστέκεσαι», ενώ στη συνέχεια το έδωσαν στον Σάκη Ρουβά για να συνεχίσει το πρόγραμμά του.

