Πήρε βαθμό η Παναχαϊκή, νίκη-ανάσα η Θύελλα, «γκέλα για Παναιγιάλειο
H Παναχαϊκή πήρε τον βαθμό, αλλά η Θύελλα μείωσε τη μεταξύ τους διαφορά στη βαθμολογία
Για την ισοπαλία κατέβηκε στην Κόρινθο η Παναχαϊκή και κατάφερε να την πάρει (0-0), παρότι οι γηπεδούχοι πίεσαν και είχαν κάποιες φάσεις για να σκοράρουν.
Η Κόρινθος είχε φάσεις στο 25′ με τον Μερκούρη, στο 38′ με τον Καρέλη, στο 63′ με τον Χαρίτο, στο 65′ και με τον Νικολάου. Η Παναχαϊκή απείλησε με τον Ντούνη στο 82′ αλλά γενικά έδειξε λίγα πράγματα επιθετικά.
ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Τριαντάφυλλος, Βεντουρής (86′ Λιάκος), Καρέλης, Μυρτάι (46’ Xατζής), Νικολάου, Μερκούρη, Πέκοβιτς (86′ Διαμαντόπουλος), Χαρίτος, Φάκκης, Ρέππας, Γιαννίκος.
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Τσιρίνης, Μούλας, Κατσαΐτης, Αγουρίδης, Σμπόρας, Βερβίτας (62’ Παπαευθυμίου – 88′ Τσεκούρας), Γερολυμάτος, Συρμής (72’ Ντούνης), Γασπαρινάτος (88′ Ντεντόπουλος), Ορτέντζιος (72’ Καντάς), Πετράτος.
Νίκη – ανάσα για τη Θύελλα
Με δύο γκολ στο β’ ημίχρονο, η Θύελλα επικράτησε με 2-0 του Ερμή Μελιγούς και αύξησε τις ελπίδες της για παραμονή, καθώς μείωσε τη διαφορά της από την Παναχαϊκή στον έναν βαθμό.
Στο 51′ ο Πιστικός άνοιξε το σκορ και στο 79′ ο Κατριβέσης διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.
Γκέλα για τον Παναιγιάλειο
Ο Παναιγιάλειος μπλόκαρε κόντρα στο Λουτράκι και άφησε δύο βαθμούς στο Αίγιο (0-0).
Στο 28′ ο Τασουλής κέρδισε πέναλτι από τον Δημητρίου, όμως ο Διασινός μπλόκαρε την εκτέλεσε του Μπουρλάκη. Η αιγιώτικη ομάδα δεν βρήκε τον τρόπο να διασπάσει την άμυνα των φιλοξενούμενων και έμεινε στο «μηδέν».
Συνοπτικά τα αποτελέσματα στα ματς της 20ης αγωνιστικής
Κόρινθος – Παναχαϊκή 0-0
Μιλτιάδης – Πέλοπας 0-0
Πύργος – Πανθουριακός 2-0: 15’ Μπούζας, 58’ πέναλτι Μακρής
Θύελλα – Ερμής Μελιγούς 2-0: 51′ Πιστικός, 79′ Κατριβέσης
Ζάκυνθος – Πανγυθεατικός 8-0: 12’ Λαζαρίδης, 14’ 22’ Κουλούσιας, 33’ 68’ Μούντριχας, 48’ Αναστασόπουλος, 51’ Μπαστακός, 80’ Νικολακόπουλος.
Βαθμολογία
|Πύργος
|20
|40-7
|50
|Ζάκυνθος
|20
|41-11
|46
|Παναιγιάλειος
|20
|35-13
|46
|Μιλτιάδης
|20
|30-21
|31
|Πέλοπας
|20
|20-26
|29
|Κόρινθος
|20
|33-30
|28
|Λουτράκι
|20
|18-16
|28
|Πανθουριακός
|20
|24-23
|25
|Παναχαϊκή
|20
|23-26
|21
|Θύελλα Π.
|20
|19-27
|20
|Ερμής Μελ.
|20
|11-34
|9
|Πανγυθεατικός
|20
|8-68
|2
