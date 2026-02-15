Πήρε βαθμό η Παναχαϊκή, νίκη-ανάσα η Θύελλα, «γκέλα για Παναιγιάλειο

Για την ισοπαλία κατέβηκε στην Κόρινθο η Παναχαϊκή και κατάφερε να την πάρει (0-0), παρότι οι γηπεδούχοι πίεσαν και είχαν κάποιες φάσεις για να σκοράρουν.

Η Κόρινθος είχε φάσεις στο 25′ με τον Μερκούρη, στο 38′ με τον Καρέλη, στο 63′ με τον Χαρίτο, στο 65′ και με τον Νικολάου. Η Παναχαϊκή απείλησε με τον Ντούνη στο 82′ αλλά γενικά έδειξε λίγα πράγματα επιθετικά.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Τριαντάφυλλος, Βεντουρής (86′ Λιάκος), Καρέλης, Μυρτάι (46’ Xατζής), Νικολάου, Μερκούρη, Πέκοβιτς (86′ Διαμαντόπουλος), Χαρίτος, Φάκκης, Ρέππας, Γιαννίκος.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Τσιρίνης, Μούλας, Κατσαΐτης, Αγουρίδης, Σμπόρας, Βερβίτας (62’ Παπαευθυμίου – 88′ Τσεκούρας), Γερολυμάτος, Συρμής (72’ Ντούνης), Γασπαρινάτος (88′ Ντεντόπουλος), Ορτέντζιος (72’ Καντάς), Πετράτος.

Νίκη – ανάσα για τη Θύελλα

Με δύο γκολ στο β’ ημίχρονο, η Θύελλα επικράτησε με 2-0 του Ερμή Μελιγούς και αύξησε τις ελπίδες της για παραμονή, καθώς μείωσε τη διαφορά της από την Παναχαϊκή στον έναν βαθμό.

Στο 51′ ο Πιστικός άνοιξε το σκορ και στο 79′ ο Κατριβέσης διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Γκέλα για τον Παναιγιάλειο

Ο Παναιγιάλειος μπλόκαρε κόντρα στο Λουτράκι και άφησε δύο βαθμούς στο Αίγιο (0-0).

Στο 28′ ο Τασουλής κέρδισε πέναλτι από τον Δημητρίου, όμως ο Διασινός μπλόκαρε την εκτέλεσε του Μπουρλάκη. Η αιγιώτικη ομάδα δεν βρήκε τον τρόπο να διασπάσει την άμυνα των φιλοξενούμενων και έμεινε στο «μηδέν».

Συνοπτικά τα αποτελέσματα στα ματς της 20ης αγωνιστικής

Κόρινθος – Παναχαϊκή 0-0

Μιλτιάδης – Πέλοπας 0-0

Πύργος – Πανθουριακός 2-0: 15’ Μπούζας, 58’ πέναλτι Μακρής

Θύελλα – Ερμής Μελιγούς 2-0: 51′ Πιστικός, 79′ Κατριβέσης

Ζάκυνθος – Πανγυθεατικός 8-0: 12’ Λαζαρίδης, 14’ 22’ Κουλούσιας, 33’ 68’ Μούντριχας, 48’ Αναστασόπουλος, 51’ Μπαστακός, 80’ Νικολακόπουλος.

Βαθμολογία

Πύργος 20 40-7 50 Ζάκυνθος 20 41-11 46 Παναιγιάλειος 20 35-13 46 Μιλτιάδης 20 30-21 31 Πέλοπας 20 20-26 29 Κόρινθος 20 33-30 28 Λουτράκι 20 18-16 28 Πανθουριακός 20 24-23 25 Παναχαϊκή 20 23-26 21 Θύελλα Π. 20 19-27 20 Ερμής Μελ. 20 11-34 9 Πανγυθεατικός 20 8-68 2

