Πήρε βαθμό η Παναχαϊκή, νίκη-ανάσα η Θύελλα, «γκέλα για Παναιγιάλειο

H Παναχαϊκή πήρε τον βαθμό, αλλά η Θύελλα μείωσε τη μεταξύ τους διαφορά στη βαθμολογία

Πήρε βαθμό η Παναχαϊκή, νίκη-ανάσα η Θύελλα, «γκέλα για Παναιγιάλειο
15 Φεβ. 2026 17:03
Pelop News

Για την ισοπαλία κατέβηκε στην Κόρινθο η Παναχαϊκή και κατάφερε να την πάρει (0-0), παρότι οι γηπεδούχοι πίεσαν και είχαν κάποιες φάσεις για να σκοράρουν.

Η Κόρινθος είχε φάσεις στο 25′ με τον Μερκούρη, στο 38′ με τον Καρέλη, στο 63′ με τον Χαρίτο, στο 65′ και  με τον Νικολάου.  Η Παναχαϊκή απείλησε με τον Ντούνη στο 82′ αλλά γενικά έδειξε λίγα πράγματα επιθετικά.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Τριαντάφυλλος, Βεντουρής (86′ Λιάκος), Καρέλης, Μυρτάι (46’ Xατζής), Νικολάου, Μερκούρη, Πέκοβιτς (86′ Διαμαντόπουλος), Χαρίτος, Φάκκης, Ρέππας, Γιαννίκος.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Τσιρίνης, Μούλας, Κατσαΐτης, Αγουρίδης, Σμπόρας, Βερβίτας (62’ Παπαευθυμίου – 88′ Τσεκούρας), Γερολυμάτος, Συρμής (72’ Ντούνης), Γασπαρινάτος (88′ Ντεντόπουλος), Ορτέντζιος (72’ Καντάς), Πετράτος.

Νίκη – ανάσα για τη Θύελλα

Με δύο γκολ στο β’ ημίχρονο, η Θύελλα επικράτησε με 2-0 του Ερμή Μελιγούς και αύξησε τις ελπίδες της για παραμονή, καθώς μείωσε τη διαφορά της από την Παναχαϊκή στον έναν βαθμό.

Στο 51′ ο Πιστικός άνοιξε το σκορ και στο 79′ ο Κατριβέσης διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Γκέλα για τον Παναιγιάλειο

Ο Παναιγιάλειος μπλόκαρε κόντρα στο Λουτράκι και άφησε δύο βαθμούς στο Αίγιο (0-0).

Στο 28′ ο Τασουλής κέρδισε πέναλτι από τον Δημητρίου, όμως ο Διασινός μπλόκαρε την εκτέλεσε του Μπουρλάκη. Η αιγιώτικη ομάδα δεν βρήκε τον τρόπο να διασπάσει την άμυνα των φιλοξενούμενων και έμεινε στο «μηδέν».

Συνοπτικά τα αποτελέσματα στα ματς της 20ης αγωνιστικής

Κόρινθος – Παναχαϊκή 0-0

Μιλτιάδης – Πέλοπας 0-0

Πύργος – Πανθουριακός 2-0: 15’ Μπούζας, 58’ πέναλτι Μακρής

Θύελλα – Ερμής Μελιγούς 2-0: 51′ Πιστικός, 79′ Κατριβέσης

Ζάκυνθος – Πανγυθεατικός 8-0: 12’ Λαζαρίδης, 14’ 22’ Κουλούσιας, 33’ 68’ Μούντριχας, 48’ Αναστασόπουλος, 51’ Μπαστακός, 80’ Νικολακόπουλος.

Βαθμολογία

Πύργος 20 40-7 50
Ζάκυνθος 20 41-11 46
Παναιγιάλειος 20 35-13 46
Μιλτιάδης 20 30-21 31
Πέλοπας 20 20-26 29
Κόρινθος 20 33-30 28
Λουτράκι 20 18-16 28
Πανθουριακός 20 24-23 25
Παναχαϊκή 20 23-26 21
Θύελλα Π. 20 19-27 20
Ερμής Μελ. 20 11-34 9
Πανγυθεατικός 20 8-68 2

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:24 Ο Προμηθέας 2014 έδωσε απαντήσεις στα Ιλίσια και έπιασε 4άδα – Βίντεο
19:20 Πρόταση Τσίπρα στη Βουλή για τις φωτογραφίες με τους 200 της Καισαριανής , τι ζήτησε
19:10 Νέο χτύπημα του Δημ. Γιαννακόπουλου: Πού θα γίνει φέτος το φάιναλ φορ της Ευρωλίγκα;
19:00 Ο καθηγητής, ο βαρκάρης και το Εθνικό Απολυτήριο
18:53 Χαμόγελα για τους ξενοδόχους της Πάτρας
18:46 «Βροχή» από γκολ για τις γυναίκες του Ατρόμητου
18:36 Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης: «Αμεσα 5 δις. για τη Γάζα»
18:29 Πάτρα: «Φούσκωσε» ο ποταμός Γλαύκος, σε επιφυλακή η Περιφέρεια
18:19 Ηττα σοκ για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ από τον Κολοσσό!
18:11 Ζελένσκι: «Οι σύμμαχοι θα στείλουν βοήθεια εντός 10 ημερών»
18:02 Γκαβασιάδης για Ενωση: «Στόχος είναι πλέον τα πλέι-οφ»
18:00 Μπέρδεμα 20ετίας με εταιρεία που είχε έδρα στην Πάτρα αλλά μαγαζί στα Ιωάννινα – Έγινε κατάσχεση
17:51 Νέα ήττα για τα κορίτσια του Προμηθέα
17:43 Η «αποκάλυψη» του Μάρκου Σεφερλή για τον γιο του
17:36 ΕΝΦΙΑ 2026: Τελευταία μέρα για δηλώσεις και έκπτωση 20%
17:27 Παγκόσμια Ημέρα Φιλάθλου με Φανή Χαλκιά στα Κρύα Ιτεών – Φωτογραφίες
17:25 Ποιοι θα μιλήσουν για την «Ιθάκη» του Αλ. Τσίπρα στη Λάρισα
17:16 Η Αχαϊα ρεκόρ, μετάλλια και χαμόγελα στην Ημερίδα Κλειστού στίβου στην Παιανία
17:13 Την Τρίτη το τετ α τετ Τασούλα – Σαμαρά
17:03 Πήρε βαθμό η Παναχαϊκή, νίκη-ανάσα η Θύελλα, «γκέλα για Παναιγιάλειο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14-15/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ