Πίσω στο σκορ η Παναχαϊκή, ισοφαρίστηκε ο Παναιγιάλειος

Από ένα λάθος του Τσιρίνη που δεν υπολόγισε καλά την πορεία της μπάλας και ένα άλλο της άμυνας, η Παναχαϊκή βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-0 στο ημίχρονο του αγώνα με τον Μιλτιάδη, στο γήπεδο Γαργαλιάνων.

Στο ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής, ο Παναιγιάλειος προηγήθηκε της Ζακύνθου στο Αίγιο, αλλά ισοφαρίστηκε από μια στατική φάση λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου.

Η Θύελλα Πατρών είναι στο 0-0 με τον Πανθουριακό στο γήπεδό της.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα του ημιχρόνου:

Μιλτιάδης – Παναχαϊκή 2-0: 2’ 40’ Ηλιόπουλος

Παναιγιάλειος –Ζάκυνθος 1-1: 19′ Τασουλής – 39′ Γυφτομήτρος

Πανγυθεατικός – Πέλοπας Κιάτου 0-1

Ερμής Μελιγούς – Λουτράκι 0-1: 12’ Κατσούκης

Θύελλα Πατρών – Πανθουριακός 0-0

Κόρινθος – ΠΑΣ Πύργος 1-2: 43′ Χαρίτος – 21’ Παπαδόπουλος, 28’ Kόκκορης

