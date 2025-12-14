Πίσω στο σκορ η Παναχαϊκή, ισοφαρίστηκε ο Παναιγιάλειος
Δεν πηγαίνουν πολύ καλά τα πράγματα για τις ομάδες της Αχαΐας στο α’ ημίχρονο των αγώνων
Από ένα λάθος του Τσιρίνη που δεν υπολόγισε καλά την πορεία της μπάλας και ένα άλλο της άμυνας, η Παναχαϊκή βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-0 στο ημίχρονο του αγώνα με τον Μιλτιάδη, στο γήπεδο Γαργαλιάνων.
Στο ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής, ο Παναιγιάλειος προηγήθηκε της Ζακύνθου στο Αίγιο, αλλά ισοφαρίστηκε από μια στατική φάση λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου.
Η Θύελλα Πατρών είναι στο 0-0 με τον Πανθουριακό στο γήπεδό της.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα του ημιχρόνου:
Μιλτιάδης – Παναχαϊκή 2-0: 2’ 40’ Ηλιόπουλος
Παναιγιάλειος –Ζάκυνθος 1-1: 19′ Τασουλής – 39′ Γυφτομήτρος
Πανγυθεατικός – Πέλοπας Κιάτου 0-1
Ερμής Μελιγούς – Λουτράκι 0-1: 12’ Κατσούκης
Θύελλα Πατρών – Πανθουριακός 0-0
Κόρινθος – ΠΑΣ Πύργος 1-2: 43′ Χαρίτος – 21’ Παπαδόπουλος, 28’ Kόκκορης
