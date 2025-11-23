Πίσω στο σκορ η Παναχαϊκή στο ημίχρονο με Πανγυθεατικό

Στο β’ ημίχρονο οι «κοκκινόμαυροι» καλούνται να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση

Πίσω στο σκορ η Παναχαϊκή στο ημίχρονο με Πανγυθεατικό
23 Νοέ. 2025 15:56
Pelop News

Πίσω στο σκορ με 1-0 από το 16′ βρίσκεται η Παναχαϊκή, που χάνει από τον Πανγυθεατικό στο γήπεδό της, συμπληρώνοντας 45 λεπτά αγώνα. Το γκολ έχει πετύχει ο Σπαρτιάτης στο 16′.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα στο ημίχρονο των αγώνων της 10ης αγωνιστικής του 4ου Ομίλου της Γ’ Εθνικής:

Παναχαϊκή – Πανγυθεατικός 0-1: 16’ Σπαρτιάτης

Πύργος – Πέλοπας Κιάτου 4-0 τελικό: 5’ πέναλτι 36’ Κόκκορης, 8’ 28’ Φερεκίδης

Μιλτιάδης – Θύελλα Πατρών 2-0: 26’ πέναλτι Χότζα, 41’ Ταΐρης

Παναιγιάλειος – Ερμής Μελιγούς 1-0: 22’ Κυριαζής

Ζάκυνθος – Πανθουριακός 2-0: 12’ 27’ Κέρι

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:14 Κόρινθος: Και άλλος νεκρός στο κανάλι, τι συνέβη
19:07 Νέα ανάρτηση Ζελένσκι για ευχαριστίες
19:00 Αχαΐα: Δρόμος και φωτιές έφεραν μείωση στα κάμπινγκ
18:49 Η Ολυμπιάδα σπουδαία εμφάνιση και «καθαρή» νίκη με τον ΑΟ Αιγιαλέων
18:39 Δήμος Ερυμάνθου: Μόνο σε μια κατηγορία έκανε αύξηση σε δημοτικά τέλη για το 2026
18:30 Τα σούπερ μάρκετ θα επιλέξουν πόσες από τις 4 εορταστικές Κυριακές θα είναι ανοιχτά
18:21 Δείτε πότε ανοίγει η ψησταριά «Κουκούλι»
18:11 Το Reuters αποκαλύπτει την αντιπρόταση της ΕΕ στο σχέδιο των ΗΠΑ
18:02 Η «απάντηση» του Μπονάνου στον Δήμο για το Καρναβάλι
17:53 Τι αποκάλυψε η Μπόμπα για τον Τανιμανίδη
17:47 Ισραήλ: Εν ψυχρώ βομβαρδισμός στα νότια προάστια της Βηρυτού
17:42 Τζουμέρκα: Δραματική διάσωση πυροσβέστη στο ποτάμι
17:34 Μπαίνει και ο Ερντογάν στη μάχη για την Ουκρανία!
17:25 ΗΠΑ: 30χρονη δασκάλα έκανε σεξ με μαθητές Γυμνασίου και τους έδινε και ναρκωτικά…
17:18 Μπλακ-άουτ και ήττα για τις γυναίκες της Ακαδημίας
17:06 Εξαλλος ο Τραμπ με τον Ζελένσκι, έξαλλος με τους Ευρωπαίους!
17:01 Με ανατροπή η Παναχαϊκή, νίκη ο Παναιγιάλειος, ήττα η Θύελλα
16:49 «Eπανάσταση» από τους αγρότες: από 30 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου κλείνουν δρόμους, λιμάνια, τελωνεία!
16:38 Με ανυπομονησία περιμένει τον Αργυρό η Γκίλφοϊλ!
16:28 Στάση στο Αίγιο ο Παύλος Γερουλάνος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22-23/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ