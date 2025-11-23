Πίσω στο σκορ η Παναχαϊκή στο ημίχρονο με Πανγυθεατικό
Στο β’ ημίχρονο οι «κοκκινόμαυροι» καλούνται να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση
Πίσω στο σκορ με 1-0 από το 16′ βρίσκεται η Παναχαϊκή, που χάνει από τον Πανγυθεατικό στο γήπεδό της, συμπληρώνοντας 45 λεπτά αγώνα. Το γκολ έχει πετύχει ο Σπαρτιάτης στο 16′.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα στο ημίχρονο των αγώνων της 10ης αγωνιστικής του 4ου Ομίλου της Γ’ Εθνικής:
Παναχαϊκή – Πανγυθεατικός 0-1: 16’ Σπαρτιάτης
Πύργος – Πέλοπας Κιάτου 4-0 τελικό: 5’ πέναλτι 36’ Κόκκορης, 8’ 28’ Φερεκίδης
Μιλτιάδης – Θύελλα Πατρών 2-0: 26’ πέναλτι Χότζα, 41’ Ταΐρης
Παναιγιάλειος – Ερμής Μελιγούς 1-0: 22’ Κυριαζής
Ζάκυνθος – Πανθουριακός 2-0: 12’ 27’ Κέρι
