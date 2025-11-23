Πίσω στο σκορ η Παναχαϊκή στο ημίχρονο με Πανγυθεατικό

Πίσω στο σκορ με 1-0 από το 16′ βρίσκεται η Παναχαϊκή, που χάνει από τον Πανγυθεατικό στο γήπεδό της, συμπληρώνοντας 45 λεπτά αγώνα. Το γκολ έχει πετύχει ο Σπαρτιάτης στο 16′.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα στο ημίχρονο των αγώνων της 10ης αγωνιστικής του 4ου Ομίλου της Γ’ Εθνικής:

Παναχαϊκή – Πανγυθεατικός 0-1: 16’ Σπαρτιάτης

Πύργος – Πέλοπας Κιάτου 4-0 τελικό: 5’ πέναλτι 36’ Κόκκορης, 8’ 28’ Φερεκίδης

Μιλτιάδης – Θύελλα Πατρών 2-0: 26’ πέναλτι Χότζα, 41’ Ταΐρης

Παναιγιάλειος – Ερμής Μελιγούς 1-0: 22’ Κυριαζής

Ζάκυνθος – Πανθουριακός 2-0: 12’ 27’ Κέρι

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



