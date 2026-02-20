«Πίστευα ότι χωρίς αλκοόλ δεν μπορούσα να ζήσω, για να πιω νερό, έπινα πρώτα ουίσκι» εξομολόγηση Ράμμου, ΒΙΝΤΕΟ

Θυμήθηκε την περίοδο που πάλευε με τον εθισμό του στο αλκοόλ

«Πίστευα ότι χωρίς αλκοόλ δεν μπορούσα να ζήσω, για να πιω νερό, έπινα πρώτα ουίσκι» εξομολόγηση Ράμμου, ΒΙΝΤΕΟ
20 Φεβ. 2026 23:39
Pelop News

Ο Αναστάσιος Ράμμος θυμήθηκε την περίοδο που πάλευε με τον εθισμό του στο αλκοόλ, τονίζοντας πως τότε πίστευε πως δεν μπορεί να ζήσει μακριά από το ποτό. Ο τραγουδιστής έκανε λόγο για πάτο

Μιλώντας στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού, ο Αναστάσιος Ράμμος μοιράστηκε όσα είχε πάθει λόγω του εθισμού του. «Το βαρέλι δεν έχει πάτο. Ο θάνατος είναι μόνο το τελευταίο. Είχα τρακάρει, είχα χάσει λεφτά, είχα χτυπήσει, είχα πάει κρατητήρια. Αυτή τη στιγμή εγώ προσπαθώ να συμφιλιωθώ με το παρόν, με το παρελθόν αλλά να έχω και πίστη για το μέλλον και να ζω το παρόν. Οπότε γι’ αυτό τα λέω και γελάω», σημείωσε.

Ο τραγουδιστής στάθηκε επίσης στην πεποίθηση που είχε ότι ήταν αδύνατο να ζήσει χωρίς αλκοόλ: «Όταν ήμουν στον πάτο, δεν μπορούσα και δεν ήθελα να πάρω κανέναν. Πίστευα ότι χωρίς αλκοόλ δεν μπορούσα να ζήσω. Για να πιω νερό, έπινα πρώτα ουίσκι. Τις πρώτες φορές που δοκίμασα ουσίες ένιωθα αυτή την ευφορία και ένιωθα ότι μπορώ να κάνω τα πάντα. Την πρώτη φορά που ήπια το έκανα γιατί ήθελα να κάνω παρέα με τα παιδιά τα οποία δεν έκανα παρέα μέχρι τότε. Ήθελα να γίνω αποδεκτός. Συνέχισα να το κάνω γιατί είχα την αρρώστια του εθισμού».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 08:00

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αποχή από το αλκοόλ ήρθε με πνευματικό τρόπο: «Όλο αυτό σταματάει μόνο πνευματικά. Το κενό που έχω μέσα μου, αν δεν το γεμίσω με Θεό και πίστη, δεν μπορώ. Η δισκογραφική εταιρεία μου με έσωσε, πίστεψε σε εμένα, όταν εγώ δεν πίστευα στον ίδιο μου τον εαυτό. Ο κόσμος με γνώριζε ενώ ήμουν χρήστης. Δεν λυπάμαι τα χρόνια που πέρασαν, γιατί έτσι ήρθα εδώ που είμαι τώρα».

Στη σύντροφό του και μητέρα του παιδιού δεν έκρυψε ποτέ το παρελθόν του. Αν δεν είχε μπει εκείνη στη ζωή του, η πορεία του, υποστήριξε, δεν θα είχε καλή κατάληξη. Όπως είπε: «Στη γυναίκα μου είχα πει την αλήθεια από την πρώτη στιγμή. Αν δεν την είχα γνωρίσει δεν θα υπήρξε καλή κατάληξη. Μπορεί να είχα μπει στη φυλακή, μπορεί και να με είχαν σκοτώσει, μπλεκόμουν παντού. Πήγα για κάποιους μήνες σε κέντρο απεξάρτησης στην Ελλάδα. Όταν βγήκα από εκεί ήμουν πολύ φοβισμένος. Δεν ήξερα πώς να πάω στη δουλειά μου, δεν ήξερα πώς να μιλήσω, δεν ήξερα πώς να ζω. Από τα 17 μέχρι τα 33 είχαν έναν άλλο τρόπο ζωής».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Οδηγίες ΕΦΚΑ: Πως θα ανανεώσετε την Ασφαλιστική Ικανότητα για την περίοδο 01/03/2026 – 28/02/2027
23:39 «Πίστευα ότι χωρίς αλκοόλ δεν μπορούσα να ζήσω, για να πιω νερό, έπινα πρώτα ουίσκι» εξομολόγηση Ράμμου, ΒΙΝΤΕΟ
23:22 Μουσική και εγκέφαλος: Τι δείχνουν οι έρευνες για την επίδραση της κλασικής μουσικής
22:57 Γιατί η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο κυρώσεων για παίκτες που καλύπτουν το στόμα τους όταν συνομιλούν;
22:50 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η πρώτη παρέλαση αρμάτων με το drone του pelop.gr, ΒΙΝΤΕΟ
22:48 Ινδία: Αγώνας τένις διακόπηκε λόγω εισβολής σμήνους μελισσών! ΒΙΝΤΕΟ
22:37 Γερμανία: Απόλυση δημοσιογράφου από τη δημόσια τηλεόραση, χρησιμοποίησε βίντεο παραγωγής της τεχνητής νοημοσύνης
22:35 Πάτρα: Συναγερμός με «διπλή» φερόμενη απόπειρα αυτοκτονίας
22:26 Έφεση του Χ, του Έλον Μασκ, κατά του προστίμου των 120 εκατομμυρίων ευρώ που του επέβαλε η ΕΕ
22:15 Βαρύ πένθος για τον χαμό της Καίτης Μαυράκη-Λύχρου
22:10 Πολωνία: Εξάρθρωση κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων, συλλήψεις και κατασχέσεις άνω των 800.000 ευρώ, ΒΙΝΤΕΟ
22:03 Έκτακτη συνεδρίαση ΠΕΣΟΠΠ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας για το Φράγμα Εύηνου
21:57 Τραμπ: Θα επιβάλλω παγκόσμιο δασμό 10%, σκυλάκια των Δημοκρατικών οι δικαστές
21:47 Πάτρα: Έρευνες στις εκβολές του Γλαύκου για ψαρά που αγνοείται
21:45 Η ΝΕΠ ήταν καλύτερη στο φινάλε και πήρε το ντέρμπι
21:43 Εισαγγελέας Αρείου Πάγου: Διευκρινίσεις για την εκταφή θυμάτων των Τεμπών
21:35 «Μαζευτείτε λοιπόν, να κάνουμε ένα ωραίο πάρτι, μου λείψατε και σας έλειψα», η πρώτη ανάρτηση Μαζωνάκη μετά το εξιτήριο
21:25 Ο ιστορικός ΠΑΣ Γιάννινα βυθίζεται, νέα αφαίρεση βαθμών και πλέον στο -1
21:16 Στη Νιγηρία ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 50 ανθρώπους και απήγαγαν γυναίκες και παιδιά
21:05 «Οι εγκαταστάσεις παραχωρούνται δωρεάν», η Αθλητική Ένωση Σωματείων Γυμναστικής Δυτικής Ελλάδας για «Π. Αλεξιώτισσα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ