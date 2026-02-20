«Πίστευα ότι χωρίς αλκοόλ δεν μπορούσα να ζήσω, για να πιω νερό, έπινα πρώτα ουίσκι» εξομολόγηση Ράμμου, ΒΙΝΤΕΟ

Ο Αναστάσιος Ράμμος θυμήθηκε την περίοδο που πάλευε με τον εθισμό του στο αλκοόλ, τονίζοντας πως τότε πίστευε πως δεν μπορεί να ζήσει μακριά από το ποτό. Ο τραγουδιστής έκανε λόγο για πάτο

Μιλώντας στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού, ο Αναστάσιος Ράμμος μοιράστηκε όσα είχε πάθει λόγω του εθισμού του. «Το βαρέλι δεν έχει πάτο. Ο θάνατος είναι μόνο το τελευταίο. Είχα τρακάρει, είχα χάσει λεφτά, είχα χτυπήσει, είχα πάει κρατητήρια. Αυτή τη στιγμή εγώ προσπαθώ να συμφιλιωθώ με το παρόν, με το παρελθόν αλλά να έχω και πίστη για το μέλλον και να ζω το παρόν. Οπότε γι’ αυτό τα λέω και γελάω», σημείωσε.

Ο τραγουδιστής στάθηκε επίσης στην πεποίθηση που είχε ότι ήταν αδύνατο να ζήσει χωρίς αλκοόλ: «Όταν ήμουν στον πάτο, δεν μπορούσα και δεν ήθελα να πάρω κανέναν. Πίστευα ότι χωρίς αλκοόλ δεν μπορούσα να ζήσω. Για να πιω νερό, έπινα πρώτα ουίσκι. Τις πρώτες φορές που δοκίμασα ουσίες ένιωθα αυτή την ευφορία και ένιωθα ότι μπορώ να κάνω τα πάντα. Την πρώτη φορά που ήπια το έκανα γιατί ήθελα να κάνω παρέα με τα παιδιά τα οποία δεν έκανα παρέα μέχρι τότε. Ήθελα να γίνω αποδεκτός. Συνέχισα να το κάνω γιατί είχα την αρρώστια του εθισμού».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 08:00

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αποχή από το αλκοόλ ήρθε με πνευματικό τρόπο: «Όλο αυτό σταματάει μόνο πνευματικά. Το κενό που έχω μέσα μου, αν δεν το γεμίσω με Θεό και πίστη, δεν μπορώ. Η δισκογραφική εταιρεία μου με έσωσε, πίστεψε σε εμένα, όταν εγώ δεν πίστευα στον ίδιο μου τον εαυτό. Ο κόσμος με γνώριζε ενώ ήμουν χρήστης. Δεν λυπάμαι τα χρόνια που πέρασαν, γιατί έτσι ήρθα εδώ που είμαι τώρα».

Στη σύντροφό του και μητέρα του παιδιού δεν έκρυψε ποτέ το παρελθόν του. Αν δεν είχε μπει εκείνη στη ζωή του, η πορεία του, υποστήριξε, δεν θα είχε καλή κατάληξη. Όπως είπε: «Στη γυναίκα μου είχα πει την αλήθεια από την πρώτη στιγμή. Αν δεν την είχα γνωρίσει δεν θα υπήρξε καλή κατάληξη. Μπορεί να είχα μπει στη φυλακή, μπορεί και να με είχαν σκοτώσει, μπλεκόμουν παντού. Πήγα για κάποιους μήνες σε κέντρο απεξάρτησης στην Ελλάδα. Όταν βγήκα από εκεί ήμουν πολύ φοβισμένος. Δεν ήξερα πώς να πάω στη δουλειά μου, δεν ήξερα πώς να μιλήσω, δεν ήξερα πώς να ζω. Από τα 17 μέχρι τα 33 είχαν έναν άλλο τρόπο ζωής».

