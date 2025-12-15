Plagiarism, τι είναι. Δωρεάν έλεγχος Plagiarism και AI για φοιτητές

Η έννοια του plagiarism, δηλαδή της λογοκλοπής, αποτελούσε πάντα ένα σημαντικό ζήτημα στον ακαδημαϊκό χώρο. Η κλοπή άλλων συγγραμμάτων ήταν πάντα ένας “γλυκός πειρασμός” για μαθητές, φοιτητές ακόμη και ακαδημαϊκούς και ο έλεγχος λογοκλοπής δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. Για άλλη μία φορά την κατάσταση την άλλαξε o γνωστός ύποπτος, η τεχνολογία!

Φοιτητική εργασία: Δωρεάν έλεγχος plagiarism και AI detection

Η τεχνολογία, η ίδια δηλαδή που έκανε ευκολότερη την λογοκλοπή έφερε και τα πρώτα αξιόπιστα εργαλεία ελέγχου για την καταπολέμησή της. Και με την ίδια ακριβώς άνεση και ευκολία με την οποία έλυσε ένα πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε, έτσι απλά σα να μην τρέχει τίποτα, πρόσφατα κατάφερε να δημιουργήσει ένα νέο “πρόβλημα”, αυτή την φορά ακόμη μεγαλύτερο: Την τεχνητή νοημοσύνη!

Η τεχνητή νοημοσύνη έφερε εκτός από προβλήματα ελέγχου και μερικά ηθικά διλήμματα. Από τη στιγμή που η εκπαίδευσή της έγινε με τα υφιστάμενα συγγράμματα της ανθρωπότητας αυτό σημαίνει ότι τα παραγόμενα έγγραφα συχνά δύναται να θεωρηθούν ως μία μορφή plagiarism, όταν τα AI εργαλεία δε χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα συγγράμματα σαν μία βιβλιογραφική πηγή. Αυτό όμως είναι ένα ζήτημα που θα λύσουν τα δικαστήρια και όχι οι φοιτητές ή τα πανεπιστήμια.

Τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό δίνουν πλέον μεγάλη βαρύτητα στην πρωτοτυπία των εργασιών. Με την ταχύτατη αύξηση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, ο έλεγχος δεν περιορίζεται μόνο στο κλασικό plagiarism, αλλά επεκτείνεται στο κατά πόσο ένα κείμενο έχει παραχθεί ή αλλοιωθεί από AI.

Οι σύγχρονοι Έλληνες φοιτητές έχουν συχνά άγχος πριν την παράδοση μίας εργασίας, φοβούμενοι ότι ένα παλιό σημείωμα, μια βιβλιογραφική αναφορά, ένα κομμάτι που ξέχασαν να παραφράσουν σωστά ή μια αυτοματοποιημένη προτεινόμενη διατύπωση μπορεί να χαρακτηριστεί ως λογοκλοπή. Εδώ ακριβώς έρχεται ο ρόλος του SBS Studies, το οποίο προσφέρει δωρεάν έλεγχο plagiarism και AI detection, δίνοντας στους φοιτητές τη δυνατότητα να παραδώσουν εργασίες ασφαλείς και σύμφωνες με τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις.

Τι είναι Plagiarism

Plagiarism ή λογοκλοπή έχουμε όταν ένα κείμενο ενσωματώνει περιεχόμενο που δεν αποδίδει την πηγή του. Είναι η αντιγραφή κειμένου δηλαδή για το οποίο δεν έχει αναφερθεί η πηγή από όπου προέρχονται οι πληροφορίες. Δεν έχει σημασία αν το κείμενο είναι μεγάλο ή μικρό. Ακόμη και δύο προτάσεις αντιγραμμένες χωρίς σωστή παραπομπή μπορεί να θεωρηθούν λογοκλοπή.

Μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι οι παρακάτω:

Χρήση αποσπασμάτων χωρίς εισαγωγικά και παραπομπή

Παράφραση που μοιάζει υπερβολικά με το πρωτότυπο

Χρήση εργασιών άλλων συμφοιτητών

Αντιγραφή από ιστοσελίδες, άρθρα ή παλαιότερες πτυχιακές

Χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης χωρίς προσαρμογή

Συχνά οι φοιτητές κάνουν λογοκλοπή άθελά τους, επειδή δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν τις πηγές ή γιατί πιστεύουν ότι η αλλαγή μερικών λέξεων είναι αρκετή. Δεν είναι.

Περιεχόμενο που δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη

Τα περισσότερα πανεπιστήμια έχουν πλέον προσθέσει δίπλα στον κλασικό έλεγχο λογοκλοπής και τον εντοπισμό χρήσης AI για να διασφαλιστεί ότι μία εργασία ή μέρος αυτή δεν έχει παραχθεί από τεχνητή νοημοσύνη.

Τα περισσότερα λογισμικά έλεγχου AI εξετάζουν μοτίβα φράσεων και συντακτικού και μοτίβα στο περιεχόμενο με βάση κάποια κριτήρια και αναλύσεις. Για παράδειγμα

Εξετάζουν πόσο πιθανό είναι να ακολουθεί μια λέξη μία άλλη. Πολύ προβλέψιμες ακολουθίες δείχνουν πιθανή χρήση AI.

Μετρούν πόσο προβλέψιμο είναι το ύφος. Η ανθρώπινη γραφή έχει μεγαλύτερη ποικιλία και λιγότερη ομοιομορφία.

Ελέγχουν τη διαφοροποίηση στο μήκος και στη δομή προτάσεων. Η ανθρώπινη γραφή είναι πιο «ανισόρροπη», ενώ η AI πιο σταθερή.

Εντοπίζουν γλωσσικά μοτίβα δηλαδή επαναλαμβανόμενες φράσεις, παρόμοιες εισαγωγές προτάσεων ή μοτίβα σύνταξης που συχνά εμφανίζονται σε κείμενα AI.

Δεν υπάρχει όμως 100% ακρίβεια και αξιοπιστία. Οι ελεγκτές αυτοί μπορεί να δώσουν ψευδώς θετικά ή ψευδώς αρνητικά (false positive/negative) αποτελέσματα.

Γιαυτό ένα έμπειρο εκπαιδευμένο “μάτι” σαν των ειδικών της SBS Studies μπορεί να δώσει το σωστό αποτέλεσμα. Για έναν φοιτητή που προσπαθεί μόνος του, είναι σχεδόν αδύνατο να διαβάσει με ακρίβεια τα τεχνικά αποτελέσματα αυτών των εργαλείων.

Ο δωρεάν έλεγχος από το SBS Studies είναι χρήσιμος όχι μόνο για plagiarism αλλά και για πιθανή ένδειξη AI.

Υπηρεσία δωρεάν ελέγχου από την SBS Studies

Η SBS Studies προσφέρει σε όλους τους φοιτητές που θέλουν να παραδώσουν μία εργασία με ασφάλεια:

Δωρεάν έλεγχο για plagiarism

Δωρεάν έλεγχο για πιθανή χρήση AI

Αναλυτικό report με τα σημεία που δημιουργούν πρόβλημα

Καθοδήγηση στο πώς να διορθωθούν τα κομμάτια που φαίνονται υψηλού κινδύνου

Συμβουλές για σωστή παραπομπή, βιβλιογραφία και παραφράσεις

Αυτή η υπηρεσία δεν απαιτεί κάποια αγορά. Ο φοιτητής μπορεί απλώς να συμπληρώσει την φόρμα και να στείλει το αρχείο και να λάβει την αναφορά του. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν έχεις ήδη τελειώσει την εργασία και θέλεις να ξέρεις εάν είναι «καθαρή».

Πότε ένας φοιτητής χρειάζεται επαγγελματική υποστήριξη

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένας απλός έλεγχος δεν αρκεί και ο φοιτητής χρειάζεται τη βοήθεια ειδικών. Αυτό συμβαίνει όταν το ποσοστό ομοιότητας είναι υψηλό και απαιτούνται ουσιαστικές διορθώσεις, όταν ο έλεγχος τεχνητής νοημοσύνης εμφανίζει αυξημένες πιθανότητες αυτοματοποιημένης γραφής ή όταν η βιβλιογραφία έχει αποδοθεί με λάθος τρόπο.

Αντίστοιχη ανάγκη προκύπτει όταν η εργασία χρειάζεται εκτεταμένη παραφράση ή επανεγγραφή για να γίνει πλήρως πρωτότυπη, αλλά και όταν πρόκειται για πτυχιακές ή μεταπτυχιακές εργασίες, όπου τα ακαδημαϊκά όρια είναι πολύ αυστηρά και δεν επιτρέπουν λάθη.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η SBS Studies προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη στην ακαδημαϊκή γραφή, στη βελτίωση κειμένων, στο editing και στην καθοδήγηση πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διατριβών, πάντα με απόλυτη εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Συμβουλές για να αποφύγεις το Plagiarism

Μερικές πρακτικές που βοηθούν σημαντικά:

Να χρησιμοποιείς πάντοτε παραπομπές όταν βασίζεσαι σε πηγή Να παραφράζεις το περιεχόμενο ουσιαστικά και όχι επιφανειακά Μην χρησιμοποιείς AI για μεγάλα τμήματα του κειμένου χωρίς προσαρμογή Μη χρησιμοποιείς αυτούσιο τον σκελετό, την δομή και τα headings που έφτιαξε το AI για την εργασίας σου. Οι ανιχνευτές AI μπορούν να το εντοπίσουν και να σε αδικήσουν ακόμη και αν το υπόλοιπο περιεχόμενο είναι ανθρώπινο. Προσπάθησε να αποφεύγεις το copy-paste έστω και για «πρόχειρη» χρήση Κράτα σημειώσεις των πηγών ώστε να μην τις ξεχάσεις. Μετά θα είναι αργά… Να ελέγχεις τις εργασίες σου πριν από κάθε παράδοση

Η SBS Studies ως αξιόπιστος ακαδημαϊκός συνεργάτης

Η SBS Studies πραγματοποιεί έλεγχο για χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε κάθε εργασία, αξιοποιώντας τρία διαφορετικά συστήματα που εντοπίζουν αν το κείμενο έχει παραχθεί από AI, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. Παράλληλα, γίνεται διασταύρωση με τα αποτελέσματα του Turnitin, το οποίο έχει πλέον ενσωματωμένο σύστημα ανίχνευσης AI, ώστε ο φοιτητής να γνωρίζει με ακρίβεια την κατάσταση της εργασίας του πριν την παράδοση.

Η SBS Studies έχει δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη και φιλική προς τον φοιτητή υπηρεσία. Πέρα από τον δωρεάν αρχικό έλεγχο και την πλήρη υποστήριξη στην ανάπτυξη μιας ακαδημαϊκής εργασίας, δίνει λύσεις προσαρμοσμένες σε κάθε περίπτωση με:

Άμεση επικοινωνία

Απόρρητο και εμπιστευτικότητα

Εξειδικευμένη καθοδήγηση

Ακριβή ενημέρωση για το ποσοστό plagiarism και AI

Βοήθεια στις διορθώσεις και στη βελτίωση της εργασίας

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



