Πλατφόρμα επικοινωνίας στη τοπική αυτοδιοίκηση

Η πρόσφατη παρουσία των τριών δημάρχων από το ΠΑΣΟΚ έδειξε και σημάδια πολιτικού πολιτισμού

Πλατφόρμα επικοινωνίας στη τοπική αυτοδιοίκηση
29 Σεπ. 2025 11:16
Pelop News

Μπορεί η εκδήλωση για τον αείμνηστο Διονύση Γκοτσούλια να διοργανώθηκε από την ΔΕΕΠ της ΝΔ, όμως έδωσαν το «παρών» και τρεις δήμαρχοι (Παπαδόπουλος, ΑΛεξόπουλος, Μπαρής) που υποστηρίζονται από το ΠΑΣΟΚ.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι τρεις αιρετοί προσκλήθηκαν τόσο από την κομματική οργάνωση όσο και από την οικογένεια του αείμνηστου Διονύση Γκοτσούλια, όχι μόνο για την φιλική τους σχέση, αλλά και γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση λειτουργεί ως πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ κομμάτων.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:23 Η Euroleague αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλεισμού των ομάδων του Ισραήλ
14:17 Η Lidl Ελλάς ενισχύει την Τράπεζα Τροφίμων με δωρεά 30.000 ευρώ
14:14 Κορδός: «Είμαι ικανοποιημένος, συνεχίζουμε τη δουλειά»
14:10 Θεοδωρικάκος: Αναγκαία η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με δίκαιους όρους
14:05 Ποινική δίωξη σε βάρος του Βασίλη Μπισμπίκη – Ποια διαδικασία θα ακολουθήσει
14:03 Το «αντίο» του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας στον Ντίνο Βγενόπουλο
13:55 Σκληρή προειδοποίηση Μεντβέντεφ: Η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει έναν πόλεμο με τη Ρωσία
13:47 Πάτρα: Πρώτες αναδοχές πανελλαδικά από το Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα – Ζεστή αγκαλιά για δύο παιδιά
13:40 Συναυλία κλασικής μουσικής στον Καθολικό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Πάτρας
13:33 Η Αστυνομία «σάρωσε» τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα – 91.610 έλεγχοι και συλλήψεις στα
13:26 Τα καρδιαγγειακά πρώτη αιτία θανάτου – Εκδήλωση στην Πάτρα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς
13:19 Το Welcome to UP 2025, υποδέχεται τρία από τα σημαντικότερα Φεστιβάλ Κινηματογράφου της χώρας
13:11 Επίδομα Παιδιού: Από την Τρίτη (30/9) οι αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας Α21
13:04 Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα της Euroleague, δείτε πότε παίζουν οι «αιώνιοι»
12:58 Το πόθεν έσχες της Αφροδίτης Λατινοπούλου – Χωρίς ακίνητα και πολλές καταθέσεις
12:56 Ζελένσκι: «Η Ρωσία δεν θα σχεδιάσει νέα σύνορα στην Ουκρανία»
12:54 Το πόθεν έσχες της Ζωής Κωνσταντοπούλου – Για ποιο λόγο αυξήθηκαν τα εισοδήματά της
12:50 Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Βελόπουλου – Τα ακίνητα και καταθέσεις 268.849,99 ευρώ
12:50 Ερασιτεχνικό: Το ηλεκτρονικό φύλλο αγώνα και το παράπονο…
12:45 Ο ΟΠΑΘΑ ενισχύθηκε και με τον Γκότση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ