Πλατφόρμα επικοινωνίας στη τοπική αυτοδιοίκηση

Μπορεί η εκδήλωση για τον αείμνηστο Διονύση Γκοτσούλια να διοργανώθηκε από την ΔΕΕΠ της ΝΔ, όμως έδωσαν το «παρών» και τρεις δήμαρχοι (Παπαδόπουλος, ΑΛεξόπουλος, Μπαρής) που υποστηρίζονται από το ΠΑΣΟΚ.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι τρεις αιρετοί προσκλήθηκαν τόσο από την κομματική οργάνωση όσο και από την οικογένεια του αείμνηστου Διονύση Γκοτσούλια, όχι μόνο για την φιλική τους σχέση, αλλά και γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση λειτουργεί ως πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ κομμάτων.

