«Πλάθοντας τα τρουφάκια της ευτυχίας»: Οικογενειακό εργαστήρι ζαχαροπλαστικής από τη «ΔΙΕΞΟΔΟ» στο Αίγιο

Ένα εργαστήρι για όλη την οικογένεια με θέμα «Masterclass Ζαχαροπλαστικής: Πλάθοντας τα τρουφάκια της ευτυχίας» διοργανώνει την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 η Εθελοντική Ομάδα Πρόληψης «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» Αιγίου, προσκαλώντας γονείς και παιδιά ηλικίας δημοτικού σχολείου να συμμετάσχουν σε μια δημιουργική και βιωματική εμπειρία.

Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί από τις 17:00 έως τις 19:00 και περιλαμβάνει ένα Masterclass ζαχαροπλαστικής, πρακτική εφαρμογή, συζήτηση και βιωματικές δραστηριότητες. Στόχος είναι τα μέλη των οικογενειών να ψυχαγωγηθούν, να γνωριστούν καλύτερα, να επικοινωνήσουν και να μοιραστούν σκέψεις και συναισθήματα, ανακαλύπτοντας «το μυστικό συστατικό» της δικής τους συνταγής ευτυχίας μέσα από τη δημιουργία ενός ξεχωριστού γλυκού.

Το εργαστήρι θα φιλοξενηθεί στο Στέκι της ομάδας «ΔΙΕΞΟΔΟΣ», στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονα στο Αίγιο (είσοδος από την οδό Κλεομένους Οικονόμου).

Η δράση υλοποιείται από την Εθελοντική Ομάδα Πρόληψης «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις», σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (Ε.Ο.Π.Α.Ε.) και με την υποστήριξη του Δήμου Αιγιαλείας.

Η συμμετοχή στο εργαστήρι είναι δωρεάν, με απαραίτητη τη δήλωση συμμετοχής έως την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω ηλεκτρονικής φόρμας ή με τηλεφωνική επικοινωνία καθημερινά από τις 18:00 έως τις 20:00 με τα μέλη της ομάδας «ΔΙΕΞΟΔΟΣ».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



