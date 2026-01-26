«Πλάθοντας τα τρουφάκια της ευτυχίας»: Οικογενειακό εργαστήρι ζαχαροπλαστικής από τη «ΔΙΕΞΟΔΟ» στο Αίγιο

Ένα βιωματικό εργαστήρι για γονείς και παιδιά με επίκεντρο τη δημιουργικότητα, την επικοινωνία και τη χαρά της κοινής εμπειρίας διοργανώνει η Εθελοντική Ομάδα Πρόληψης «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» Αιγίου, με ελεύθερη συμμετοχή και στόχο την ενίσχυση της οικογενειακής σύνδεσης.

«Πλάθοντας τα τρουφάκια της ευτυχίας»: Οικογενειακό εργαστήρι ζαχαροπλαστικής από τη «ΔΙΕΞΟΔΟ» στο Αίγιο
26 Ιαν. 2026 11:29
Pelop News

Ένα εργαστήρι για όλη την οικογένεια με θέμα «Masterclass Ζαχαροπλαστικής: Πλάθοντας τα τρουφάκια της ευτυχίας» διοργανώνει την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 η Εθελοντική Ομάδα Πρόληψης «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» Αιγίου, προσκαλώντας γονείς και παιδιά ηλικίας δημοτικού σχολείου να συμμετάσχουν σε μια δημιουργική και βιωματική εμπειρία.

Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί από τις 17:00 έως τις 19:00 και περιλαμβάνει ένα Masterclass ζαχαροπλαστικής, πρακτική εφαρμογή, συζήτηση και βιωματικές δραστηριότητες. Στόχος είναι τα μέλη των οικογενειών να ψυχαγωγηθούν, να γνωριστούν καλύτερα, να επικοινωνήσουν και να μοιραστούν σκέψεις και συναισθήματα, ανακαλύπτοντας «το μυστικό συστατικό» της δικής τους συνταγής ευτυχίας μέσα από τη δημιουργία ενός ξεχωριστού γλυκού.

Το εργαστήρι θα φιλοξενηθεί στο Στέκι της ομάδας «ΔΙΕΞΟΔΟΣ», στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονα στο Αίγιο (είσοδος από την οδό Κλεομένους Οικονόμου).

Η δράση υλοποιείται από την Εθελοντική Ομάδα Πρόληψης «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις», σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (Ε.Ο.Π.Α.Ε.) και με την υποστήριξη του Δήμου Αιγιαλείας.

Η συμμετοχή στο εργαστήρι είναι δωρεάν, με απαραίτητη τη δήλωση συμμετοχής έως την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω ηλεκτρονικής φόρμας ή με τηλεφωνική επικοινωνία καθημερινά από τις 18:00 έως τις 20:00 με τα μέλη της ομάδας «ΔΙΕΞΟΔΟΣ».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:57 Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αναγορεύει τον Γιάννη Οικονομίδη σε Επίτιμο Διδάκτορα
13:44 Άσκηση ευρείας κλίμακας στο «Ελ. Βενιζέλος» για ατύχημα αεροσκάφους – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες
13:39 ΒΙΟΛΑΝΤΑ για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα: «Μοναδικό μας μέλημα οι οικογένειες των θυμάτων» – Στο μικροσκόπιο τα αίτια της τραγωδίας
13:34 Πανεπιστήμιο Πατρών: Σταθερή διεθνής παρουσία στις παγκόσμιες κατατάξεις και κορυφαία επίδοση στην έρευνα
13:26 Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Λαλιώτης σε ηλικία 60 ετών – Πατέρας έξι παιδιών
13:23 Κοπή πίτας για τις εθελοντικές ομάδες του ΙΝ Αγίας Τριάδος Πατρών: Μήνυμα προσφοράς και αλληλεγγύης
13:21 Κοινο_Τοπία: Διάλεξη για τον καθημερινό βίο των Αχαιών επί Οθωμανοκρατίας με τον Δημήτρη Σταθακόπουλο
13:16 Δολοφονία στη Γλυφάδα: Ποινική δίωξη στον 46χρονο για τη δολοφονία του πατέρα του
13:10 Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου για τον θάνατο της Αναστασίας Αθήνη: «Έχω συγχωρέσει όλους τους εχθρούς μου»
13:07 Γροζοπούλου: «Θέλουμε να κάνουμε καλύτερες εμφανίσεις»
13:04 Κακοκαιρία στο Ηράκλειο: Δρόμοι έγιναν ποτάμια στην Αγία Βαρβάρα ΒΙΝΤΕΟ
12:58 «Μπηχτή» από την Νάταλι Πόρτμαν, τι είπε για τις υποψηφιότητες των Οσκαρ 2026
12:56 «Η Πάτρα βυθίστηκε στο πένθος»: Ο Κ. Πελετίδης για τον χαμό της Αγγελικής, του Νίκου και του Σπύρου
12:52 Στρατηγικό στοίχημα για την Αχαΐα το ΠΓΕ «Αχαϊκό Ελαιόλαδο»: Πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου για προστιθέμενη αξία και αναδιάρθρωση της αγροδιατροφής
12:49 ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,9% στο εισόδημα των νοικοκυριών το γ’ τρίμηνο 2025
12:45 Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη: Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων κατηγορουμένων – Airbnb, αγροτεμάχια και 700.000 ευρώ σε στοιχήματα
12:41 Υπόθεση φίμωσης μαθητή στις Σέρρες: Σε αναστολή η διευθύντρια Γυμνασίου – «Το άτομο χρειάζεται βοήθεια, όχι λιθοβολισμό», λέει ο πατέρας
12:39 Τζαμάκος: «Οσοι θέλουν ας επιτεθούν σε μένα, όχι στους παίκτες μου»
12:38 Μητσοτάκης: Πρόταση για ειδική εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού – Επιστολική ψήφος και σταυροδοσία για τους Έλληνες του εξωτερικού
12:34 ΗΠΑ: Δέκα νεκροί από την κακοκαιρία, ένα εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ