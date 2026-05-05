Πλέι οφ Ευρωλίγκα: Η ώρα της…σκούπας και του ονείρου!

Περίεργα πλέι οφ φέτος αλλά όπως τα είπαμε και αναλύσαμε τα μεσημέρια (12.00-13.00) στο Peloponnisos Fm Radio 103,9. Eίχαμε πει ότι ο ΠΑΟ θα σπάσει την έδρα της Βαλένθια και τον συνέφερε που την βρήκε αυτή και όχι την Ρεάλ πχ και ας έλεγε άλλα ο Άταμαν. Ή που εξηγήσαμε τον τρόπο που θα σπάσει την έδρα και το ότι δεν ήταν πλήγμα η απουσία Σλούκα στην σειρά και αντιθέτως τον βόλεψε καθώς δεν του ταιριάζει η ισπανική ομάδα και δεν θα έπρεπε να παίξει πάνω από 7-8 λεπτά.

Ο ΠΑΟ σε δύο θρίλερ, στο πρώτο με την άμυνα και στο δεύτερο με τα 16/30 και 15/15 βολές και τρομερό Χέιζ Ντέιβις (όπως και Όσμαν με 43π από τους 7 στο πρώτο), όχι απλά πήρε την έδρα αλλά και την πρόκριση με το 0-2.

Πώς να χάσει τρία ματς σερί και δύο στο ΟΑΚΑ; Έχει ψυχολογία, έδρα, προσωπικότητα και εμπειρία που είχαμε πει μετράνε αυτή την ώρα. Η αξιόμαχη Βαλένθια έδειξε πόσο σπουδαία ομάδα και με μέλλον είναι καθώς έχασε στις λεπτομέρειες από την απειρία της και έκανε θρίλερ και ματς που πήγε έξω από την φιλοσοφία της (το πρώτο στους 65-70π). Θα παλέψει στο ΟΑΚΑ αλλά και μια νίκη να κάνει, κάτι παραπάνω δεν βγαίνει.

Ο ΠΑΟ πάει για πάνω στην Ρεάλ -χωρίς Ταβάρες λογικά στο Φ4-στο ΟΑΚΑ στον ημιτελικό. Η βασίλισσα μας δικαίωσε με το 2-0 άνετα με την Χάποελ που είναι ακριβή ομάδα αλλά άπειρη και σοφτ για τέτοια ματς και η Ρεάλ έχει μόλις μια ήττα φέτος στην Μαδρίτη. Και τελικά έπαιξε με κόσμο κάτι που δεν περίμεναν στην Χάποελ που μάλλον γι αυτό διάλεξαν αντίπαλο την βασίλισσα…

Ο Ολυμπιακός είχαμε πει περίπατο και σκούπα (3-0) για πρώτη φορά στην ιστορία του. Τυχερός, πρώτη φορά σαν πρώτος, να βρει εύκολο λόγω συνθηκών αντίπαλο. Μια έπεφτε στην Ρεάλ και μια στην Φενέρ. Τώρα στην περσινή φιναλίστ που τον είχε 2-0 φέτος αλλά έμεινε από παίκτες με τα οικονομικά προβλήματα και ας ψιλολύθηκαν.

Πώς να βγουν τα κουκιά με 8-10 παίκτες δύο μήνες σερί στην ένταση αυτή μάλιστα; Αν έβγαιναν, τότε έπρεπε να αλλάξουν όλη κοσμοθεωρία και πρώτος ο Μπαρτζώκας με το ρόστερ των 18 παικτών! Η ενέργεια της Μονακό άδειασε και ο Ολυμπιακός μετά το δεκάλεπτο την πάτησε στο ΣΕΦ των 13 συνεχών νικών με 91-70 και 94-64 καθώς την κράτησε 20π κάτω από τον μ.ο της.

Την βρίσκει σήμερα χωρίς Τάις και χωρίς τον καλύτερο αμυντικό της διοργάνωσης, τον Ντιάλο, και πάει φρέσκος στο ΟΑΚΑ με αντίπαλο μάλλον την Φενέρ. Η πρωταθλήτρια έκανε μια μεγάλη κοιλιά στο τελος και από άνετα πρώτη κατέληξε 4η!

Αλλά με την κορυφαία της άμυνα έκανε άνετα το 2-0 με την Ζάλγκιρις που σίγησε το όπλο της το τρίποντο (5/22 στο πρώτο ματς και 2/18 στο 30 στο 2ο!). Η Ζάλγκιρις στην καυτή της Αρένα πάντως έχει τύχη για το 2-2 αλλά να κάνει 3 σερί νίκες φαντάζει απίθανο.

Πάμε για Ολυμπιακό-Φενέρ ημιτελικό. Και στο βάθος…κήπος για τον πρώτο ελληνικό τελικό στην Ευρωλίγκα και μάλιστα σε ελληνικό έδαφος! Τι καλύτερο!

