Πλεονάσματα, ανάπτυξη και επιδοματική πολιτική

Η ΝΔ αντέχει, παρά τα σκάνδαλα και τη φθορά, άνετα στην πρώτη θέση, καθώς η οικονομία της χώρας πράγματι έχει φτιάξει και έχει μπει στη σωστή ρότα. Αλλά εδώ θέλει προσοχή. Η οικονομία της χώρας έχει μπει σε σωστή ρότα. Οχι τα οικονομικά του πολίτη. Οι περισσότεροι δεν βγάζουν τον μήνα ή ακόμα και αν πανηγυρίζουν κάποιοι για την μείωση της ανεργίας, η πραγματικότητα είναι ότι με ευέλικτες μορφές εργασίας φτιάχνεις τους αριθμούς αλλά δεν ζει καλά ο εργαζόμενος, και με 800 και 900 ευρώ δεν νοικιάζει καλά-καλά σπίτι στην Αθήνα!

Φυσικά την κυβέρνηση σωστά τη σώζει ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη βασικά. Από την άλλη, όμως, κατακρίνεται καθώς δεν παίρνει και ρίσκα, παρά τα πλεονάσματα, να μειώσει ΦΠΑ και φόρους π.χ. στα καύσιμα! Καθώς έτσι θα χάσει δημόσια έσοδα.

Και εδώ είναι τα παράδοξα. Το πρωτοφανές πλεόνασμα 12 δις για το 2025 δείχνει νοικοκύρεμα της οικονομίας της χώρας. Σαφώς και μπράβο. Αλλά η αδυναμία στην τσέπη του μικρομεσαίου πολίτη παραμένει και χρειάζονται παρεμβάσεις σοβαρές στο στεγαστικό και στην αύξηση μισθών (μεγάλος στόχος του κ. Μητσοτάκη).

Γίνονται προσπάθειες, αλλά δεν είναι εύκολο καθώς είμαστε ελεύθερη οικονομία. Σαφώς η επιδοματική πολιτική, από την άλλη, δεν ταιριάζει σε μια ελεύθερη και ακμάζουσα οικονομία καθώς θυμίζει αριστερή κυβέρνηση και πολιτική, που δεν συνάδει με το πρόγραμμα της ΝΔ, η οποία με τη σειρά της προσπαθεί να κινηθεί δικαίως προς τους ευάλωτους αλλά δημιουργεί και στρατιές βολεμένων άλλου είδους (αυτών που φοροδιαφεύγουν για παράδειγμα).

Πράγματι, υπάρχουν ακόμα παθογένειες δεκαετιών στην χώρα. Ηδη βλέπουμε πόσο σημαντικά βήματα έχουν γίνει από την ΑΑΔΕ και οδηγούν σε αύξηση των πλεονασμάτων. Πολλά από τα οποία έρχονται, όμως, όχι από τον πρωτογενή τομέα και άρα είναι και εποχιακά κάπως.

Τι θα γίνει π.χ. αν μειωθεί ο τουρισμός λόγω πολέμου ή δεν αγοράζουν ακίνητα οι ξένοι και δεν βγαίνει έσοδο από τις πωλήσεις; Παρ’ όλα αυτά, η Ελλάδα εισπράττει παραπάνω από όσα ξοδεύει σαν επιχείρηση και αυτό δίνει δυνατότητες που πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά.

Ακόμα και με μείωση του Δημοσίου (άρση μονιμότητας) εκεί που μπορεί, αλλά και με προσλήψεις εκεί που νοσεί, όπως σε ιατρικό τομέα, ασφάλεια και υπηρεσίες για τον πολίτη. Κάπως έτσι θα νιώσει ο πολίτης ένα αίσθημα δικαιοσύνης για τα κρατικά κέρδη που προέρχονται και από αυτόν ασφαλώς.

Ανάλογα, επενδύσεις στις υποδομές αλλά και παρεμβάσεις στο στεγαστικό και ας χαθούν αντίστοιχα έσοδα. Για παράδειγμα θα μπορούσε η κυβέρνηση να παρέμβει δυναμικά με τέτοιο κουμπαρά 12 δις με πολλούς τρόπους, όπως στο στεγαστικό επίδομα και να φορολογήσει και παραπάνω μάλιστα τον πλούτο, όπως κάνει ο δήμαρχος Νέας Υόρκης στο Real Estate.

* Ο Σωτήρης Γεωργίου είναι δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός.

