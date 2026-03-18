Πλεύρης: Έτοιμη η κυβέρνηση για πιο σκληρά μέτρα σε περίπτωση αύξησης μεταναστευτικών ροών

Ο υπουργός Μετανάστευσης προειδοποιεί για ενδεχόμενη εργαλειοποίηση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

18 Μαρ. 2026 22:49
Pelop News

Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις μεταναστευτικές ροές και είναι έτοιμη να λάβει αυστηρότερα μέτρα εάν η κρίση στη Μέση Ανατολή οδηγήσει σε αύξηση των αφίξεων, επεσήμανε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, κατά την διάρκεια του 1ου Blue Heritage Summit Thessaloniki. Παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν παρατηρείται σημαντική αλλαγή στις ροές προς την Ελλάδα, ο υπουργός υπενθύμισε ότι πέρσι εφαρμόστηκε αναστολή ασύλου σε συνθήκες ανωτέρας βίας.

«Αν βρεθούμε σε καταστάσεις εργαλειοποίησης ή ανωτέρας βίας, τα μέτρα που θα πάρουμε θα είναι πιο σκληρά από αυτά του προηγούμενου καλοκαιριού», τόνισε ο κ. Πλεύρης, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις για να αποφευχθούν ξαφνικές ροές χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών.

Σχετικά με τις τρέχουσες μεταναστευτικές ροές, ο υπουργός επισήμανε τη σημαντική μείωση αφίξεων από την Τουρκία, από 48.000 το 2024 σε 21.000 το 2025, και χαρακτήρισε τα 20.000 άτομα που εκτιμάται για φέτος ως πολύ μικρές ροές σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Αντίθετα, προέκυψε νέα ανησυχία για τη ροή από τη Λιβύη, κυρίως από εκτοπισμένους Σουδάνους στην Αίγυπτο, στο Τσαντ και τη Λιβύη, συνολικά περίπου 3 εκατομμύρια άτομα, με ορισμένες ροές να μην δικαιολογούν αίτημα ασύλου.

Ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε την επιτυχία της κυβερνητικής πολιτικής, επισημαίνοντας τη μείωση των συνολικών μεταναστευτικών ροών από 62.000 το 2024 σε 48.000 το 2025, ενώ αναφέρθηκε και στον νέο νόμο για τη Μετανάστευση και στο Σύμφωνο Μετανάστευσης που τίθεται σε εφαρμογή από τις 12 Ιουνίου.

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης, Γιώργος Κουμουτσάκος, χαιρέτισε την ομιλία του κ. Πλεύρη και χαρακτήρισε την πολιτική της κυβέρνησης «αυστηρή αλλά δίκαιη». Τόνισε τη σημασία της ρήτρας ανωτέρας βίας που είχε εισαχθεί μετά τα γεγονότα στον Έβρο, διασφαλίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θα παραβιάσει το Διεθνές Δίκαιο σε έκτακτες καταστάσεις και αποφεύγοντας νομικές κυρώσεις από ευρωπαϊκά όργανα.

Τέλος, ο κ. Πλεύρης επισήμανε ότι η Ελλάδα ακολουθεί πολιτική «ρεαλιστικού ανθρωπισμού», παρέχοντας άσυλο σε όσους το δικαιούνται, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει κλειστά σύνορα και επιστροφές για όσους δεν δικαιούνται προστασία, στο πλαίσιο της νομιμότητας και των διεθνών συμβάσεων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:59 Instagram: Ποια λειτουργία σταματά σύντομα
22:49 Πλεύρης: Έτοιμη η κυβέρνηση για πιο σκληρά μέτρα σε περίπτωση αύξησης μεταναστευτικών ροών
22:40 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τι πρέπει να ελέγξουν οι φορολογούμενοι στα προσυμπληρωμένα στοιχεία 
22:32 Fed: «Παγώνει» τα επιτόκια
22:20 Μέση Ανατολή: Ισραηλινά πλήγματα σε ιρανικά πλοία στην Κασπία – Επιθέσεις Ιράν σε κράτη Κόλπου
22:13 Κάλλας προς Τεχεράνη: «Τελεσίγραφο» για ασφάλεια των Στενών
22:08 Απίστευτο περιστατικό: 3χρονο αγόρι κατάπιε ξυραφάκι
21:53 Αγρίνιο: Καταγγελία για βιαιοπραγία εργοδότη σε εργαζόμενη σε μεζεδοπωλείο
21:43 Σοκ στη Βέροια: 24χρονη διασωληνωμένη στη ΜΕΘ μετά μυστηριώδη πτώση σε πιλοτή
21:35 Ειδική πτήση «Κιβωτός» του ΥΠΕΞ: Επαναπτρίστηκαν 101 πολίτες με 45 κατοικίδια από Άμπου Ντάμπι
21:23 Το σχόλιο Μπακογιάννη για την ομοιότητα της Σάκκαρη με τη Μαρίκα
21:16 Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση εξωδικαστικού για ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας
21:09 Eurovision 2026: Απειλείται η συμμετοχή του Ισραήλ
20:59 Συναγερμός στην Βρετανία: Εξάπλωση μηνιγγίτιδας σε δεύτερο πανεπιστήμιο του Κεντ
20:54 Έντονη αντιπαράθεση Κυρανάκη – Λυμπερόπουλου στη Βουλή
20:47 Νέο πρόγραμμα «Αλλαγή Συστήματος Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: 930 εκατ. ευρώ για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες, ποιοι οφελούνται
20:40 Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας: Ψήφισμα κατά της εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο
20:31 Βενζινοπώλες σε τροχιά κινητοποιήσεων για το πλαφόν στα καύσιμα
20:26 Ελβετία: Νεκρός από πτώση καμπίνας τελεφερίκ σε χιονοδρομικό, τι συνέβη
20:22 Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε απολογία τον ΠΑΟΚ και 14 πρόσωπα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
