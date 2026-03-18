Πλεύρης: Έτοιμη η κυβέρνηση για πιο σκληρά μέτρα σε περίπτωση αύξησης μεταναστευτικών ροών

Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις μεταναστευτικές ροές και είναι έτοιμη να λάβει αυστηρότερα μέτρα εάν η κρίση στη Μέση Ανατολή οδηγήσει σε αύξηση των αφίξεων, επεσήμανε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, κατά την διάρκεια του 1ου Blue Heritage Summit Thessaloniki. Παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν παρατηρείται σημαντική αλλαγή στις ροές προς την Ελλάδα, ο υπουργός υπενθύμισε ότι πέρσι εφαρμόστηκε αναστολή ασύλου σε συνθήκες ανωτέρας βίας.

«Αν βρεθούμε σε καταστάσεις εργαλειοποίησης ή ανωτέρας βίας, τα μέτρα που θα πάρουμε θα είναι πιο σκληρά από αυτά του προηγούμενου καλοκαιριού», τόνισε ο κ. Πλεύρης, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις για να αποφευχθούν ξαφνικές ροές χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών.

Σχετικά με τις τρέχουσες μεταναστευτικές ροές, ο υπουργός επισήμανε τη σημαντική μείωση αφίξεων από την Τουρκία, από 48.000 το 2024 σε 21.000 το 2025, και χαρακτήρισε τα 20.000 άτομα που εκτιμάται για φέτος ως πολύ μικρές ροές σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Αντίθετα, προέκυψε νέα ανησυχία για τη ροή από τη Λιβύη, κυρίως από εκτοπισμένους Σουδάνους στην Αίγυπτο, στο Τσαντ και τη Λιβύη, συνολικά περίπου 3 εκατομμύρια άτομα, με ορισμένες ροές να μην δικαιολογούν αίτημα ασύλου.

Ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε την επιτυχία της κυβερνητικής πολιτικής, επισημαίνοντας τη μείωση των συνολικών μεταναστευτικών ροών από 62.000 το 2024 σε 48.000 το 2025, ενώ αναφέρθηκε και στον νέο νόμο για τη Μετανάστευση και στο Σύμφωνο Μετανάστευσης που τίθεται σε εφαρμογή από τις 12 Ιουνίου.

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης, Γιώργος Κουμουτσάκος, χαιρέτισε την ομιλία του κ. Πλεύρη και χαρακτήρισε την πολιτική της κυβέρνησης «αυστηρή αλλά δίκαιη». Τόνισε τη σημασία της ρήτρας ανωτέρας βίας που είχε εισαχθεί μετά τα γεγονότα στον Έβρο, διασφαλίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θα παραβιάσει το Διεθνές Δίκαιο σε έκτακτες καταστάσεις και αποφεύγοντας νομικές κυρώσεις από ευρωπαϊκά όργανα.

Τέλος, ο κ. Πλεύρης επισήμανε ότι η Ελλάδα ακολουθεί πολιτική «ρεαλιστικού ανθρωπισμού», παρέχοντας άσυλο σε όσους το δικαιούνται, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει κλειστά σύνορα και επιστροφές για όσους δεν δικαιούνται προστασία, στο πλαίσιο της νομιμότητας και των διεθνών συμβάσεων.

