Πλεύρης: Ξεσπά για fake news περί Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και απειλεί με προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Με σκληρή ανάρτηση στα social media απάντησε ο Θάνος Πλεύρης σε δημοσίευμα που τον εμπλέκει με φάκελο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την περίοδο της πανδημίας. Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κάνει λόγο για ψευδή είδηση, ζητά άμεση επανόρθωση και προειδοποιεί με δικαστικές κινήσεις.

17 Απρ. 2026 12:31
Pelop News

Μετωπική απάντηση σε δημοσίευμα που τον συνδέει με δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έδωσε ο Θάνος Πλεύρης, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι υπάρχει οποιαδήποτε υπόθεση που να αφορά τη θητεία του στο υπουργείο Υγείας και τη διαχείριση της πανδημίας. Με δημόσια τοποθέτησή του, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κάνει λόγο για fake news και επιτίθεται σε όσους, όπως υποστηρίζει, κατασκευάζουν και αναπαράγουν ψευδείς πληροφορίες σε βάρος του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ίδιος, η δικογραφία που έχει διαβιβαστεί δεν συνδέεται με την πανδημία ούτε με αποφάσεις που έλαβε όσο βρισκόταν στο τιμόνι του υπουργείου Υγείας. Αντίθετα, όπως υποστηρίζει, αφορά μήνυση υπαλλήλου του υπουργείου Υγείας εις βάρος του, η οποία σχετίζεται με υπηρεσιακά ζητήματα και με την άποψη της μηνύτριας ότι εκείνος όφειλε να είχε παρέμβει σε εσωτερική υπόθεση του υπουργείου και άλλου υπαλλήλου.

Στην ανάρτησή του ο Θάνος Πλεύρης υιοθετεί ιδιαίτερα σκληρό ύφος, χαρακτηρίζοντας «ψεύτες» όσους διακίνησαν το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Παράλληλα, ζητά άμεση αποκατάσταση της αλήθειας και πλήρη επανόρθωση, τονίζοντας ότι θεωρεί πως έχει πληγεί η τιμή και η υπόληψή του από την αναπαραγωγή των ισχυρισμών.

Ο ίδιος αφήνει ανοιχτό και το ενδεχόμενο προσφυγής στη Δικαιοσύνη, ξεκαθαρίζοντας ότι, αν δεν υπάρξει άμεση επανόρθωση, θα ακολουθηθεί η νόμιμη οδός. Μάλιστα, προειδοποιεί ότι πλέον όσοι συνεχίζουν να αναπαράγουν τη συγκεκριμένη πληροφορία δεν μπορούν να επικαλούνται άγνοια και διαμηνύει ότι θα κινηθεί δικαστικά εναντίον τους.

Η φράση με την οποία κλείνει την ανάρτησή του αποτυπώνει και το πολιτικό στίγμα της αντίδρασής του: όπως αναφέρει, «η ανοχή στους ψεύτες και συκοφάντες τελείωσε», επιχειρώντας να δώσει στην υπόθεση χαρακτήρα ευθείας σύγκρουσης με όσους τον στοχοποιούν δημοσίως.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ