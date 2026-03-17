Πλήγμα με drones σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των Εμιράτων, φλέγεται η Φουτζάιρα

Στο στόχαστρο νέας επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) βρέθηκε το πρωί της Τρίτης η βιομηχανική ζώνη πετρελαίου της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πρόκειται για το δεύτερο πλήγμα μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες, γεγονός που υπογραμμίζει την επικίνδυνη κλιμάκωση της σύρραξης στον Κόλπο.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Ισχυρές δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν στο σημείο για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ η κατάσταση παραμένει τεταμένη.

Η επίθεση σημειώνεται κατά τη 17η ημέρα των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, με την Τεχεράνη να στοχεύει συστηματικά κρίσιμες υποδομές των κρατών του Κόλπου, ως απάντηση στους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στο έδαφός της. Η Φουτζάιρα αποτελεί σημείο στρατηγικής σημασίας, καθώς το λιμάνι της στον Κόλπο του Ομάν διακινεί καθημερινά περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου (ποσότητα που αντιστοιχεί στο 1% της παγκόσμιας ζήτησης).

Υπενθυμίζεται ότι η εθνική πετρελαϊκή εταιρεία Adnoc είχε ήδη αναγκαστεί να αναστείλει τις εργασίες φόρτωσης αργού από τη Δευτέρα, μετά το πρώτο κύμα επιθέσεων. Η συνεχιζόμενη αστάθεια στα Στενά του Ορμούζ προκαλεί έντονη ανησυχία στις διεθνείς αγορές, καθώς η περιοχή αποτελεί τη βασική αρτηρία για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

