«Πλημμύρισε» το «Promitheas Park» στην κοπή της βασιλόπιτας του Προμηθέα – Φωτογραφίες

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε ο Προμηθέας στο κατάμεστο από κόσμο «Promitheas Park».Στην εκδήλωση έδωσαν, μεταξύ άλλων, το «παρών» ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας, ο αντιπεριφερειάρχης ΑΘλητισμού Τάκης Αντωνόπουλος, η αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Αννα Μαστοράκου, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον Δήμο Πατρέων Κώστας Σβόλης, ο επικεφαλής της παράταξης «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι» Βασίλης Αϊβαλής, ο επικεφαλής του σπιράλ Πέτρος Ψωμάς, ο διοικητής του ΚΕΤΧ Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Τσιράκης, κ.ά.

Στην εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκε και ο πατρινός πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Βαγγέλης Λιόλιος, παρουσιάστηκε το επιτυχημένο πρόγραμμα «Good athlete, better person», που προετοιμάζει τα παιδιά να είναι καλοί μαθητές, αθλητές και αυριανοί πολίτες.

Δείτε φωτογραφικό υλικό από την επιτυχημένη εκδήλωση που φανέρωσε για μια ακόμη φορά τη δυναμική του Οργανισμού:

